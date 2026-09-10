Gia đình Australia sang Việt Nam sống để tiết kiệm tiền mua nhà

Năm 2025, Megan MacPherson và chồng Andrew nhận thấy dù thu nhập tăng, họ vẫn không thể tích lũy tiền mua nhà. Hai người quyết định đưa 6 người con sang Việt Nam sinh sống để giảm chi phí. Andrew có thể làm từ xa và bốn con học tại nhà, nên việc chuyển đến Việt Nam không phải vấn đề lớn.

"Chúng tôi xem đây là một cuộc phiêu lưu, không đặt áp lực phải ở lại. Nếu không phù hợp, cả nhà có thể trở về", Megan nói và cho biết từng một lần ra nước ngoài khi 16 tuổi còn Andrew chưa từng xuất ngoại.

Gia đình MacPherson tại sân bay trước khi rời Australia sang Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đến Đà Nẵng tháng 7/2025, gia đình thuê căn nhà ba tầng, 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm với giá khoảng 325 AUD (hơn 6 triệu đồng) mỗi tuần, thấp hơn gần một nửa mức thuê 600 AUD (hơn 11 triệu đồng) tại Brisbane.

Chi phí ăn uống cũng rẻ hơn đáng kể khi một bữa cơm gà hoặc cơm bò kèm salad cho 6 người giá khoảng 13 AUD (khoảng 240.000 đồng). Một bữa ăn tại nhà hàng phong cách phương Tây cho cả nhà khoảng 30 AUD (gần 600.000 đồng).

Gia đình cũng tốn thêm chi phí khi phải rời Việt Nam khoảng ba tháng một lần để gia hạn visa. Tuy nhiên, những chuyến đi như đến Hong Kong cũng trở thành dịp để cả nhà kết hợp du lịch.

Vợ chồng Megan tại một nhà hàng tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Megan cho biết gia đình còn thuê người giúp việc địa phương nhưng vẫn tiết kiệm được đáng kể. Sau 11 tháng, họ trở về Australia với khoảng 50.000 AUD (hơn 800 triệu đồng) tiền tiết kiệm. Theo Megan, mức chi tiêu ở Australia không cho phép họ tiết kiệm như vậy. Khoản tiền 50.000 AUD đem đến khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch mua nhà.

Megan nói nếu cắt giảm chi tiêu và sống tiết kiệm hơn tại Việt Nam, gia đình có thể dành dụm khoảng 150.000 AUD (khoảng 2,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, họ vẫn muốn duy trì một mức sống thoải mái trong thời gian ở nước ngoài.

Tháng 3, khi còn ở Việt Nam, vợ chồng Megan cùng bố mẹ và chị gái mua một căn nhà lớn tại Ipswich, Queensland để nhiều thế hệ cùng sinh sống. Khoản tiền tiết kiệm được dùng để cải tạo nhà và xây văn phòng làm việc.

"Chúng tôi sẽ quay lại Việt Nam ngay nếu có cơ hội. Đây là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời", Megan nói.