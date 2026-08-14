Hơn 100 hành khách bị 'tào tháo đuổi' trên máy bay

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của China Southern Airlines mới đây.

Theo phản ánh của hành khách, phi hành đoàn đã phát miễn phí nước ép mận đóng gói dung tích 100ml. Một số người cho biết họ tưởng đây là nước ép nho thông thường nên đã uống hết trước khi nhận ra mình vừa uống gì.

Không lâu sau đó, nhiều hành khách bắt đầu có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài cả hai phòng vệ sinh trên máy bay.

Một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Tại sao lại phát nước ép mận khi có hơn 100 người mà chỉ có hai nhà vệ sinh? Suýt nữa thì tôi xấu hổ chết mất".

Một người khác hài hước bình luận: “Ruột của tôi chưa bao giờ sạch đến thế trong cả cuộc đời”.

Hành khách thứ ba đùa rằng, Hãng hàng không China Southern thật chu đáo. Miễn phí dịch vụ làm sạch đường ruột và giảm cân cho tất cả hành khách.

Theo các hành khách, tình trạng phải tìm nhà vệ sinh thậm chí vẫn tiếp diễn sau khi máy bay hạ cánh. Một số người cho biết họ phải nhanh chóng tìm nhà vệ sinh tại sân bay và khách sạn.

Hơn 100 hành khách xếp hàng dài trước cửa nhà vệ sinh trên máy sau khi uống nước ép mận. Ảnh: Dexerto.

Nước ép mận chứa sorbitol - một loại rượu đường có khả năng kéo nước vào đường ruột, từ đó tạo tác dụng nhuận tràng. Tuy nhiên, China Southern Airlines cho biết hãng chưa thể xác minh đầy đủ những thông tin được hành khách chia sẻ về sự cố.

Một đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng cho biết đồ ăn và đồ uống phục vụ trên máy bay phụ thuộc vào từng chuyến bay. Theo hãng, không phải chuyến bay nào cũng có nước ép mận; những loại đồ uống phổ biến hơn gồm cà phê, nước trái cây thông thường và sữa đậu nành.

China Southern Airlines cho rằng hình ảnh về cảnh hành khách xếp hàng trước nhà vệ sinh đã bị phóng đại. Dù vậy, những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một hàng người khá dài đang chờ sử dụng nhà vệ sinh.

Đến nay, hãng chưa công bố thông tin về một cuộc điều tra chính thức liên quan đến sự việc.

Sự cố trên tiếp tục bổ sung vào danh sách những tình huống hy hữu liên quan đến nhà vệ sinh trên các chuyến bay. Năm 2025, Hãng hàng không Virgin Australia từng phải xin lỗi sau khi cả ba nhà vệ sinh trên một chuyến bay kéo dài 6 giờ đồng loạt gặp sự cố, buộc hành khách phải sử dụng chai lọ và bồn rửa.

Năm 2023, một chuyến bay của easyJet cũng bị hủy sau khi một hành khách được cho là đã phóng uế trên sàn nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, những sự cố này vẫn chưa thể sánh với câu chuyện nổi tiếng liên quan đến huyền thoại WWE Andre the Giant. Một sự cố vệ sinh được gán cho đô vật này từng được mô tả là khiến các hành khách trên máy bay “buồn nôn, nôn ói, khóc và la hét”.

So với những câu chuyện trên, sự cố nước ép mận của China Southern có thể được xem là một tình huống “khẩn cấp” hy hữu, khi cả trăm hành khách bất ngờ phải cạnh tranh để sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.