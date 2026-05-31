Bộ phận giàu collagen của con heo, giúp đẹp da, dài tóc, làm món này thanh mát, siêu ngon cho ngày nắng nóng

Bộ phận này là phần sụn của tai heo còn cung cấp một lượng canxi và khoáng chất nhất định tốt cho xương khớp.

Bộ phận này chứa nhiều collagen, protein và khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, kẽm. Collagen giúp da căng mịn, tóc chắc khỏe và hỗ trợ khớp linh hoạt. Protein trong tai heo giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi mô tổn thương.

Hàm lượng chất béo và calo của bộ phận này ở mức vừa phải, thấp hơn thịt ba chỉ nên phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, tai heo còn có chondroitin tốt cho sụn khớp. Tuy nhiên bộ phận này cũng chứa cholesterol, vì vậy nên ăn lượng vừa phải, kết hợp rau xanh để cân bằng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Khi kết hợp với xoài xanh và cà rốt giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, món ăn trở nên cân bằng hơn, giúp kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Món nộm tai heo xoài xanh cực kỳ hấp dẫn nhờ sự hòa quyện giữa vị giòn sần sật của tai heo, vị chua thanh của xoài xanh cùng hương thơm đặc trưng của rau răm, sả và tỏi ớt.

Món ăn không chỉ thích hợp cho những bữa cơm gia đình ngày hè mà còn rất được yêu thích trong các buổi tụ họp, lai rai cuối tuần bởi hương vị chua ngọt đậm đà, càng ăn càng cuốn.

Tai heo sau khi luộc đúng cách sẽ giữ được độ giòn tự nhiên, thấm đều gia vị, kết hợp cùng rau củ tươi mát tạo nên món gỏi hài hòa, chống ngấy hiệu quả. Dân Việt giới thiệu cách làm món nộm tai heo xoài xanh như sau:

Nguyên liệu làm nộm tai heo:

- 1 cái tai heo

- 1 quả xoài xanh

- 1 củ cà rốt

- 1 mớ rau răm

- 4 tép tỏi, 1 quả ớt sừng, 2 cây sả, 1 mẩu gừng.

- Đường, dấm, bột canh, tương ớt, hạt tiêu, muối hạt.

Cách làm nộm tai heo:

- Tai heo làm sạch rửa cùng muối, dấm cho hết hôi. Cho vào nồi luộc cùng 2 cây sả, 1 mẩu gừng nhỏ chút xíu muối. Khi nước sôi hạ nhỏ lửa đun thêm tầm 5 phút rồi tắt bếp ngâm tai trông nồi thêm tầm 5 - 7 phút nữa.

- Vớt tai ra ngâm ngay vào chậu nước đá lạnh 30 phút. Giúp tai giòn ngon và không bị thâm. Vớt tai ra để ráo nước rồi thái miếng mỏng vừa ăn.

- Trộn tai trước tầm 15 phút với 3-4 tép tỏi băm nhỏ, chút xíu đường, bột canh, dấm, tương ớt, hạt tiêu cho tai ngấm gia vị trước.

- Xoài xanh, cà rốt, ớt sừng thái hoặc nạo sợi dài vừa ăn. Cho vào trộn cùng với chỗ tai đã trộn gia vị trước đó. Gia giảm thêm đường, bột canh, dấm, tương ớt, hạt tiêu vừa với khẩu vị là được. Để thêm 30 phút cho tất cả ngấm gia vị.

- Khi ăn thêm rau răm thái nhỏ.

Thành phẩm tai heo giòn sần sật, vị chua ngọt vừa đủ, tròn vị. Ăn đến đâu thấm tới đó.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.