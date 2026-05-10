Loại thịt siêu canxi, ngon hơn thịt lợn, rẻ hơn thịt bò, giòn sần sật mà không cứng, béo mà không ngán

Một trong những loại thịt hiếm nhưng lại không quá đắt đỏ, hương vị được nhiều người ưa thích chính là sụn gối gà. Sụn gối ​​gà, là phần thịt nằm ở khớp gối giữa chân gà.

Khi ăn, loại thịt này mang đến cảm giác giòn rụm, sần sật rất đã miệng, không bị dai như gân hay bở như thịt. Chính cái "giòn mà không cứng" này làm nên hương vị đặc trưng của sụn gà, ăn một lần là nhớ.

Mỗi con gà chỉ có 4 miếng sụn nằm ở khớp gối và khớp hàng nên loại thịt này khá hiếm hoi. Giá loại thịt này trên thị trường giao động khoảng 150.000-200.000 đồng/kg.

Về dinh dưỡng, loại thịt này rất đáng để thêm vào thực đơn. Trong 100g sụn gà có khoảng 15-18g protein chất lượng cao, giúp xây cơ và phục hồi mô. Điểm đặc biệt nhất là hàm lượng collagen type II và chondroitin sulfate tự nhiên cực cao - đây là hai thành phần vàng cho khớp, giúp bôi trơn sụn khớp, giảm đau mỏi và tăng độ dẻo dai.

Ngoài ra còn có canxi, phốt pho tốt cho xương, loại thịt này ít chất béo nếu bỏ da và không chiên quá nhiều dầu.

Giàu collagen và canxi, loại thịt này không chỉ ngon mà còn là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, là món ăn lý tưởng cho cả những người sành ăn và những người quan tâm đến sức khỏe.

Có một cách chế biến sụn gà tốt nhất chính là nướng. Chỉ cần nồi chiên không dầu, bạn có thể làm món này rất nhanh, hương vị còn thơm ngon.

Món ăn gợi ý: Sụn gà nướng

Nguyên liệu: Nửa cân chân gà, lượng bột thì là vừa đủ, lượng bột ớt vừa đủ, 6 muỗng canh sốt BBQ, 2 muỗng canh nước sốt hàu, 1 muỗng canh mật ong chanh, một ít rượu gạo, lượng dầu lạc vừa đủ và lượng lá tía tô thái nhỏ vừa đủ.

Cách làm:

- Dùng xiên tre xiên 5-6 miếng sụn gà. Sau khi xiên xong, xịt một lớp rượu gạo và một lớp dầu lạc lên trên.

- Cho vào nồi chiên không dầu, nướng ở 150 độ C trong 1 phút, lật mặt và nướng thêm 1 phút nữa. Sau khi lấy ra, bạn sẽ thấy bề mặt hơi khô và mùi tanh của gà đã biến mất.

- Trộn tương ớt, tương dầu hào và mật ong chanh để làm nước sốt BBQ. Phết nước sốt lên chân gà, sau đó cho vào nồi chiên không dầu và chiên trong 2 phút, rồi lật mặt và chiên thêm 1 phút.

- Lấy ra, phết thêm nước sốt, rắc bột ớt, bột thì là và lá tía tô thái nhỏ, cho vào nồi chiên không dầu và nướng trong 2 phút, sau đó lật mặt và nướng thêm 1 phút. Lấy ra và lặp lại thêm một lần nữa.

