'Vịnh trên núi' xanh mát cách Hà Nội 220km, khách ngồi thuyền đi tham quan

Trước đây, Tà Phình vốn là một vùng đất bằng, trũng, rộng hàng trăm ha. Mùa khô, người dân địa phương tận dụng làm nơi canh tác lúa, ngô, sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, đến mùa mưa, nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến vùng đất này ngập rộng, hình thành những khoảng mặt nước uốn lượn, xen giữa núi đồi.

Khung cảnh ở Tà Phình vào thời điểm khô ráo và ngập nước

Tà Phình mùa ngập nước nhìn từ trên cao được ví như "Tràng An thu nhỏ ở Sơn La"

Mặt nước trong xanh, gợn sóng nhẹ, hài hòa với không gian thiên nhiên hoang sơ, tạo cảnh sắc nên thơ, khác lạ.

Từ cảnh đẹp độc đáo đó, mỗi khi Tà Phình vào mùa ngập nước, bà con lại gọi vui nơi đây là “vịnh Tà Phình” hay “vịnh trên núi”.

Thậm chí, một số hộ dân còn khai thác lợi thế, tận dụng điều kiện sẵn có quanh mặt hồ như lán trại, nhà canh tác cũ… hay đầu tư thuyền bè để mở các dịch vụ, sản phẩm du lịch, đón khách ghé thăm.

Cảnh quan xanh mát, bình yên ở Tà Phình thích hợp để du khách trốn phố, tìm tới thư giãn

Anh Quang Kiên – một người trẻ làm du lịch tại địa phương, cho biết du khách tới hồ Tà Phình có thể trải nghiệm đi thuyền trên mặt nước, ngắm cảnh, chụp hình, kết hợp tìm hiểu về đời sống sinh hoạt, văn hóa của người địa phương và thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào Mông ở xã Tân Yên.

Theo cảm nhận của anh Kiên, Tà Phình sau những trận mưa mang một diện mạo khác hẳn so với thời điểm khô ráo.

Du khách có thể ghé thăm hồ vào sáng sớm hoặc chiều tà, khi thời tiết mát mẻ, ánh nắng mặt trời không quá gay gắt để thuận tiện trải nghiệm ngoài trời và chụp những bức ảnh đẹp.

Tuy nhiên, trước chuyến đi, du khách cần xem dự báo thời tiết hoặc liên hệ trước với người địa phương vì hiện tượng ngập nước ở Tà Phình mang tính chất theo mùa, thường xuất hiện sau các đợt mưa từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch.

Trong đó, mỗi đợt nước dâng như vậy chỉ kéo dài khoảng 7 - 10 ngày, sau đó nước rút.

Khi ngồi trên thuyền, di chuyển len lỏi qua những khu vực ngập nước, du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp bình yên, nguyên sơ ở Tà Phình

Nhiếp ảnh gia trẻ cũng lưu ý, du khách có dịp tới hồ Tà Phình khám phá nên mang theo vật dụng cá nhân cần thiết như đồ ăn, thức uống, mũ che nắng, kem chống côn trùng…

Xung quanh hồ cũng có một số lán trại phục vụ đồ ăn, thức uống của người dân địa phương.

Song, du khách cần chú ý giữ gìn, bảo vệ cảnh quan và môi trường, tránh xả rác bừa bãi.

Quãng đường di chuyển tới hồ Tà Phình khá thuận tiện, du khách có thể đi ô tô tới tận nơi

Hồ Tà Phình cách phường Mộc Châu (thị trấn Mộc Châu cũ) khoảng 25km. Vì vậy, trong chuyến đi tới Tà Phình, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch thú vị ở Mộc Châu như đồi chè, Hang Táu… hay trải nghiệm săn mây, check-in các quán cà phê đẹp trong khu trung tâm…

Ảnh: Quang Kiên