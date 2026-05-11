Sáng sớm ở phố cổ Hội An

Những du khách muốn cảm nhận vẻ đẹp yên tĩnh của Hội An có thể dậy từ khoảng 6h, khi đường phố chỉ lác đác vài người địa phương.

Hàng quán tại Hội An thường mở cửa sau 8h do chủ yếu phục vụ khách du lịch. Một số ít quán chuyên bán cho người địa phương mở từ 5h và đóng trước giờ trưa. Các món sáng phổ biến gồm mì Quảng, cao lầu, xôi và bánh mì, giá 25.000-40.000 đồng.

Mở hàng từ 7h, ông Nguyễn Thành Nhân, chủ quán cà phê The Son Bistro, cho biết cảnh sắc sáng sớm ở Hội An đẹp, tất nhiên sự nhộn nhịp, sôi động vào giờ cao điểm cũng mang nét thú vị riêng.

Ông nói "lớp vỏ kiến trúc" bình dị của Hội An cần được thổi hồn bởi những không gian âm nhạc nhẹ nhàng hay các trò chơi dân gian. Trước kia, ông thường mời dàn nhạc sống, chơi nhẹ nhàng buổi chiều ngoài vỉa hè, nhưng nay thu gọn vào trong nhà. Lượng khách vì thế cũng giảm theo.

Elena, người Pháp, trong chuyến du lịch dài ngày ở Đà Nẵng chọn lưu trú ở Hội An một tuần.

Cô thích dậy sớm chạy bộ, ngắm những con đường vắng lặng, đối lập hoàn toàn với khung cảnh đông đúc sau 16h, thời điểm đi bộ cũng khó khăn.

Con ngõ tấp nập khách chờ chụp ảnh vào buổi chiều trong khi buổi sáng chỉ lác đác vài người dân đi lại.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, các con ngõ tại đây thường không cụt với kết cấu phố nối phố, đường liền đường. Ngõ nhỏ và hẹp, có nơi chỉ vừa một người qua, khiến người đi ngược chiều phải nép sát tường.

Hội An mang nét bình dị với nhịp sống của người dân địa phương. Trên vỉa hè, bà mẹ chăm trẻ nhỏ ăn sáng cạnh cụ già ngồi hóng mát, phía sau là chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa. Thói quen cà phê sáng sớm của người dân Hội An, khi đường phố còn vắng người qua lại.

Giữa tháng tư, ông Lương Đình Long cùng con trai khai trương cửa hàng đồ may sẵn tại trung tâm phố cổ Hội An. Trong khi con chuẩn bị hàng hóa, ông Long sắp mâm cỗ nhỏ gồm gà luộc, hoa quả, chè và vàng mã.

"Phải dậy sớm cho đúng giờ để mọi sự hanh thông", ông nói.

Trong những căn nhà 2-3 gian, người dân thường tận dụng gian ngoài cùng làm nơi kinh doanh.

Các mặt hàng tại Hội An đa dạng, trong đó quần áo giá rẻ, đồ lưu niệm và tạp hóa được khách ưa chuộng nhất. Do mức giá không đồng nhất, du khách có thể mua được hàng rẻ tại một số nơi, nhưng cũng có điểm bán giá cao hơn.

Một số du khách dậy sớm chụp hình, tránh giờ cao điểm thường phải chờ 5-10 phút trước các bụi hoa giấy nở rộ ở Hội An.

"Tôi chụp cả chiều qua nhưng không ưng tấm nào, phải cố dậy sớm để khỏi chen chúc", Hà Minh, khách Hà Nội, chia sẻ.

Theo cô, dù phải đánh đổi giấc ngủ, thành quả nhận được lại "miễn chê" khi cả khu phố cổ thành bối cảnh chụp ảnh, từ những bức tường vàng, biển hiệu cho đến bụi hoa giấy.

Hơn 8h, âm thanh rộn rã từ tiếng xe máy, trò chuyện, báo hiệu nhịp sống sôi động của phố cổ tiếp diễn.

Bà Nguyễn Thị Xuân, chủ quán ăn vỉa hè hơn 30 năm, nói phố cổ thay đổi quá nhiều. Nhiều khi ra đường, bà chỉ thấy tiếng người nước ngoài, những người bán hàng rong chào khách bằng giọng tiếng Anh bồi "lơ lớ".

"Tôi chỉ thích bán sáng sớm, khách toàn người địa phương, tới giữa trưa hết là về", bà nói, cho biết cảnh sáng sớm ở Hội An thực sự là một thế giới khác cho những du khách yêu sự yên bình.

Chợ Hội An buổi sớm (ảnh) khi vài tiểu thương dọn hàng. Đây là điểm đến yêu thích của nhiều khách khi tìm thấy đủ loại hàng hóa và ẩm thực chỉ trong một nơi.