Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

Theo Jimu News, ngày 2/10, khu thắng cảnh tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Con đường Tơ lụa rực rỡ, thời đại thịnh vượng” nhân dịp Quốc khánh. Các chương trình diễu hành với sự tham gia của những nhân vật hóa trang (NPC), biểu diễn ca múa nhạc và trình diễn máy bay không người lái được tổ chức vào buổi tối, thu hút đông đảo du khách.

Nhiều người từ các địa phương khác cũng tranh thủ kỳ nghỉ để đến Đôn Hoàng tham quan.

Anh Trần (sống ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) trong hành trình khám phá cung đường du lịch Thanh Hải - Cam Túc đã ghé thăm núi Minh Sa vào ngày 1/10 để trải nghiệm cảnh quan sa mạc và các hoạt động du lịch tại đây.

Nhìn từ trên cao xuống núi Minh Sa ở Đôn Hoàng, Trung Quốc, hàng nghìn du khách tập trung trên sườn núi và một lá cờ đỏ năm sao khổng lồ được trải giữa đám đông trong dịp Quốc khánh. Ảnh: United Daily News.

Điều khiến anh Trần ấn tượng nhất là trải nghiệm cưỡi lạc đà kéo dài khoảng 40 phút. Theo anh Trần, đoàn lạc đà nối đuôi nhau trên quãng đường dài vài km, tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Du khách thậm chí còn phải xếp hàng chờ đèn giao thông khi di chuyển bằng lạc đà.

Anh Trần cho biết lượng khách tại khu thắng cảnh đông nghịt, gần như phủ kín cả ngọn núi. Những hình ảnh quay từ flycam cho thấy hàng nghìn du khách mang bao giày chống cát đủ màu sắc tập trung trên sườn núi, tạo nên khung cảnh đông đúc hiếm thấy.

Bức ảnh chụp từ trên cao vào ngày 8/8/2023 cho thấy du khách đang tham dự một buổi hòa nhạc trực tiếp và bật đèn flash điện thoại tại khu thắng cảnh Núi Minh Sa và Suối Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Khi đêm xuống, không khí tại khu thắng cảnh càng trở nên sôi động với hoạt động đồng ca tập thể. Du khách cùng hòa giọng theo những giai điệu được phát tại sự kiện. Màn trình diễn máy bay không người lái trên sườn núi đối diện khép lại chuỗi hoạt động, đẩy bầu không khí lễ hội lên cao trào.

Dù lượng khách tăng đột biến, công tác tổ chức và điều phối tại khu thắng cảnh vẫn được đánh giá tích cực.

Chị Lý (đến từ Quảng Châu) cho biết bất ngờ trước cảnh tượng đông đúc, nhưng không gặp tình trạng hỗn loạn. “Cảm giác như có cả trăm triệu người trong khu thắng cảnh. Tuy nhiên, dù rất đông du khách nhưng mọi thứ vẫn trật tự, không hề hỗn loạn. Công tác quản lý du lịch ở Đôn Hoàng rất tốt”, chị Lý chia sẻ.

Dù đông du khách tới tham quan nhưng không gặp tình trạng hỗn loạn. Ảnh: DOT.

Theo nữ du khách, sau khi các hoạt động kết thúc, ban tổ chức còn bố trí nhiều xe buýt miễn phí để đưa khách tham quan trở về, giúp chuyến đi thuận tiện hơn.

Bên cạnh các hoạt động giải trí và công tác tổ chức, một chi tiết nhỏ tại khu thắng cảnh cũng khiến du khách chú ý.

Một vị khách đến từ Đại Liên cho biết sau khi vất vả mang nước lên đỉnh núi Minh Sa, người này bất ngờ phát hiện tại đây có máy bán hàng tự động. Đáng chú ý, giá mỗi chai nước khoáng 2 Nhân dân tệ (chỉ khoảng 7.000 đồng), ngang bằng với giá bán bên ngoài.

Chi tiết này được xem là điểm cộng trong trải nghiệm của du khách giữa hành trình khám phá vùng sa mạc rộng lớn, nơi việc di chuyển và mang theo đồ dùng cá nhân có thể gặp nhiều bất tiện.