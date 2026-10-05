5 món trong tủ lạnh càng để lâu càng dễ mất an toàn

Rau lá xanh đã nấu chín

Rau lá xanh nên ăn sớm sau khi chế biến. Nếu còn thừa, cần cho vào hộp sạch, đậy kín và làm lạnh sớm. Rau chứa nitrat có thể chuyển thành nitrit trong một số điều kiện, nhưng không có nghĩa rau để qua đêm sẽ tự động “sinh độc”. An toàn thực phẩm còn phụ thuộc vào vệ sinh chế biến, thời gian để ngoài và nhiệt độ bảo quản. Nếu rau có mùi lạ, nhớt, mốc hoặc đổi màu rõ rệt, nên bỏ.

Cơm, xôi và các món giàu tinh bột

Cơm, xôi và một số thực phẩm giàu tinh bột có thể nhiễm Bacillus cereus. Bào tử của vi khuẩn này chịu nhiệt và có thể tồn tại sau khi nấu; nếu thực phẩm để lâu ở nhiệt độ thuận lợi, vi khuẩn phát triển và tạo độc tố gây nôn, tiêu chảy. Độc tố cereulide tương đối bền với nhiệt nên hâm nóng không bảo đảm loại bỏ nguy cơ. Cơm, xôi thừa cần làm nguội nhanh, bảo quản lạnh sớm và không nên đánh giá độ an toàn chỉ bằng mùi, vị.

Thịt đã rã đông rồi cấp đông lại

Rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần có thể làm thịt mất nước, giảm độ mềm và thay đổi kết cấu, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn gây ngộ độc. Nguy cơ chủ yếu xảy ra khi thịt được rã đông hoặc để lâu ở nhiệt độ không phù hợp, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, nên chia thịt thành từng phần trước khi cấp đông và chỉ rã đông lượng vừa đủ dùng.

Rau củ muối chua và thực phẩm lên men

Dưa, cà và rau củ muối chua không phải cứ để lâu là “sinh độc tố”. Hàm lượng nitrit phụ thuộc vào nguyên liệu, vi sinh vật, nồng độ muối, nhiệt độ, pH và thời gian lên men. Chế biến, lên men hoặc bảo quản không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi tự làm, cần dùng nguyên liệu, dụng cụ sạch và bảo quản phù hợp; bỏ ngay nếu thực phẩm mốc, có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Thịt, cá và hải sản đã nấu chín

Thịt, cá, hải sản đã nấu chín vẫn có thể nhiễm khuẩn từ tay, dụng cụ hoặc thực phẩm sống. Để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản lạnh không đúng cách làm tăng nguy cơ ngộ độc. Thức ăn thừa cần cho vào hộp kín, làm lạnh sớm và hâm nóng kỹ khi dùng lại. Nếu có mùi ôi, nhớt, mốc, đổi màu hoặc để quá lâu, nên bỏ ngay.