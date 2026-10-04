Du khách đổi lịch trình, trú chân quán cà phê khi TP HCM mưa lớn

Lauren và Kailee, du khách Australia, đến TP HCM từ 28/9, đúng đợt mưa lớn gây ngập. "Một tuần ở thành phố, 4 ngày mưa lớn", Lauren nói. Mưa chủ yếu diễn ra vào buổi chiều tối nên cô sắp xếp phần lớn hoạt động tham quan khung giờ sáng đến đầu giờ chiều. Ngày 1/10 mưa lớn, nữ du khách mua đồ ăn gần khách sạn và ở trong phòng cả tối.

Trước chuyến đi, Lauren và Kailee đã tìm hiểu thời tiết và biết sẽ đến TP HCM giai đoạn cuối mùa mưa nên kỳ vọng lượng mưa sẽ giảm. Lịch bay đã được ấn định từ trước, cô vẫn giữ kế hoạch và xác định linh hoạt điều chỉnh hoạt động đi chơi theo thời tiết.

"Thời tiết chưa gây bất tiện đáng kể và không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm chung của chuyến đi", Lauren nói.

Min Ji, du khách Hàn, cùng bạn trai du lịch TP HCM từ cuối tháng 9, chứng kiến hai ngày mưa ngập trong tuần tại TP HCM. Cặp du khách cho hay những ngày qua chủ yếu ngồi quán cà phê ngắm mưa vào buổi chiều tối.

"Bất tiện lớn nhất trong những ngày mưa là khó gọi taxi, phải đợi 30-45 phút mới có xe", nữ du khách nói, cho biết mưa thường ngớt khoảng 20-21h, thời điểm nhiều hàng quán vẫn mở cửa để tìm điểm ăn uống.

Lauren và Kailee tham quan nhà thờ Tân Định buổi sáng 2/10. Ảnh: Bích Phương

Ngày 30/9 và 1/10, mưa diện rộng gây ngập nhiều khu vực TP HCM như đường Phan Huy Ích, các tuyến quanh chợ Thủ Đức, quận Gò Vấp cũ và Thảo Điền, có nơi nước dâng hơn một mét. Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến vòng xoay Hàng Xanh, khu vực cầu Ba Son, trung tâm thành phố và các tuyến nối sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc. Hàng loạt chuyến bay đến TP HCM phải bay chờ, chuyển hướng hoặc trễ giờ do thời tiết xấu.

Mưa lớn cũng khiến một số hàng quán, tour tham quan ngoài trời phải điều chỉnh hoạt động.

Nhật Tuấn, quản lý quán Rehab Station tại phường Thảo Điền, cho biết trận mưa tối 1/10 khiến lượng khách tại quán giảm khoảng 80-90% so với ngày thường. Nhiều khách hủy đặt chỗ, một số người đã đến quán nhưng bị kẹt lại do khó gọi xe về.

Theo anh Tuấn, tầng trệt của quán thấp hơn mặt đường khoảng 20-30 cm nên nước bắt đầu tràn vào từ khoảng 17-18h, có lúc ngập hơn 30 cm. Nhân viên phải đưa khách lên tầng trên, ngắt điện khu vực tầng trệt để đảm bảo an toàn. Ba tủ lạnh và hai thiết bị khác bị hư hỏng. Gần 23h nước mới rút hết. Quán vẫn hoạt động bình thường vào các ngày còn lại trong tuần.

"Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn và nước dâng cao vào khoảng 18-19h, quán có thể đóng cửa sớm, ngừng nhận khách để tránh rủi ro", anh Tuấn nói.

Đại diện Công ty Ảnh Việt Hop On - Hop Off VN cho biết hai tuyến xe buýt hai tầng tại khu vực trung tâm và Sài Gòn - Chợ Lớn những ngày qua vẫn vận hành bình thường. Các cung đường xe đi qua chưa chịu ảnh hưởng đáng kể bởi ngập, nhưng mưa lớn khiến giao thông tắc nghẽn, kéo dài thời gian di chuyển và làm giảm trải nghiệm ngắm cảnh ở tầng trên.

"Hành khách có thể xuống tầng dưới hoặc sử dụng áo mưa và nón lá do đơn vị chuẩn bị", đại diện đơn vị nói, cho biết với vé tham quan 24 giờ, du khách có thể linh hoạt thời gian trong thời hạn vé. Đơn vị cũng khuyến khích khách theo dõi thời tiết và lựa chọn những khung giờ ít mưa để có trải nghiệm tốt hơn.

Các tour khám phá TP HCM bằng xe máy cũng phải linh hoạt theo thời tiết. Tuấn Anh, Tổng quản lý công ty Vespa A Go Go, cho biết tỷ lệ khách hủy tour do mưa khoảng 15%. Tour chủ yếu đi qua khu vực phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn thuộc trung tâm thành phố, ít gặp tình trạng ngập nặng như một số tuyến cửa ngõ.

Tour vẫn khởi hành khi mưa nhỏ, nếu khách đồng ý, người tham gia được trang bị áo mưa. Do hành trình có nhiều điểm dừng ăn uống, đoàn có thể trú mưa rồi tiếp tục. Khi mưa quá lớn hoặc điều kiện không đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ đổi giờ, sắp xếp lại hành trình hoặc hủy tour theo nhu cầu của khách.

Du khách nước ngoài kê cao ghế, uống bia giữa nước ngập trên đường Bùi Viện, ngày 23/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo các đơn vị lữ hành, mưa lớn trong tuần làm gián đoạn một phần hoạt động du lịch tại TP HCM. Doanh nghiệp phải tăng thời gian dự phòng, theo dõi tình hình giao thông và điều chỉnh lịch trình.

Bà Trần Bảo Thu, Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết khi mưa ảnh hưởng hoạt động ngoài trời, doanh nghiệp đổi thứ tự các điểm tham quan hoặc chuyển sang địa điểm trong nhà sau khi thống nhất với khách. Trường hợp khách đến điểm tập kết muộn vì mưa ngập, hướng dẫn viên chờ thêm 15-30 phút hoặc bố trí khách nhập đoàn tại điểm tham quan tiếp theo.

Thời gian khởi hành ra sân bay được đẩy sớm hơn 1-1,5 giờ. Đội xe cũng chuẩn bị nhiều lộ trình thay thế để tránh các khu vực ngập hoặc ùn tắc. Đến ngày 3/10, công ty chưa ghi nhận trường hợp khách bị lỡ chuyến bay tại Tân Sơn Nhất do ngập hoặc ùn tắc.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 5-6/10, mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng do rãnh áp thấp có xu hướng mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.