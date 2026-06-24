Loại rau giòn mềm, giàu chất xơ và kali đem nấu với sườn non thành món canh thanh mát, giải nhiệt mùa hè

Loại rau này có vị bùi, giòn mềm đặc trưng, giàu chất xơ, vitamin C, kali và nhiều chất chống oxy hóa: Ngó khoai.

Loại rau này cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể trong những ngày nắng nóng, đó chính là ngó khoai.

Ngó khoai là phần thân non của cây khoai môn, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Khi kết hợp cùng sườn non, cà chua và chút vị chua thanh của mẻ hoặc dấm bỗng, loại rau này tạo nên bát canh thơm ngon, mềm mát, vừa đưa cơm vừa giúp giải nhiệt hiệu quả.

Dân Việt giới thiệu cách nấu canh ngó khoai sườn non thơm ngon, mềm mát như sau:

Loại rau này cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt

Nguyên liệu nấu canh ngó khoai:

- Ngó khoai: 1 kg

- Sườn heo: 0,5 kg

- Cà chua: 3 quả

- Hành khô: 1 củ

- Rau thơm: tía tô, hành lá, rau ngổ( ngò ôm)

- Mẻ hoặc dấm bỗng

Ngó khoai rửa sạch, để ráo

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, trụng qua nước sôi rồi đen đi hầm

- Ngó khoai rửa sạch để ráo, đun sôi nước sau đó cho ngó khoai vào đảo đều tầm 1-2 phút, rồi đổ ra cho ráo nước.

Đun sôi nước cho ngó khoai vào đảo đều tầm 1-2 phút rồi bỏ ra cho ráo nước

- Phi thơm hành khô cho cà chua vào xào mềm, tiếp đó cho ngó khoai, sườn đã ninh mềm vào sào cho ngấm gia vị

- Rồi đổ phần nước xương vào nấu tầm 10-15 phút cho ngó khoai mềm, bở thêm mẻ, hoặc dấm vào nêm nếm lại vừa ăn là được.

Bát canh ngó khoai nấu sườn non có màu sắc hấp dẫn với sắc đỏ của cà chua, màu xanh của rau thơm và những khúc ngó khoai mềm bùi.

Nước canh chua dịu, thơm mùi mẻ, vị ngọt tự nhiên từ xương và sườn non khiến món ăn trở nên đặc biệt đưa cơm. Đây là món canh dễ nấu, thanh mát, rất thích hợp để giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Minh Thuỷ thực hiện