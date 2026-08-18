Cô gái 9X ăn chay 17 năm gợi ý mâm cơm tháng Vu Lan

Yến Nhi hiện sinh sống tại TP HCM (Bình Dương cũ), xây dựng kênh "Accnhi, Ăn chay cùng Nhi" và chia sẻ công thức, kinh nghiệm nấu món chay. Cô đồng thời là tác giả 4 cuốn sách nấu chay và khởi nghiệp với công ty sản xuất thực phẩm chay.

Nhân tháng Vu Lan, Nhi giới thiệu những mâm cơm chủ yếu từ rau củ, các loại đậu, nấm và đậu hũ. Theo cô, đây đều là những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm nhưng nếu kết hợp và thay đổi cách chế biến có thể tạo ra nhiều món, giúp bữa cơm chay bớt đơn điệu.

Phần lớn các mâm cơm cô chia sẻ theo kiểu món ăn gia đình, không cần nhiều công đoạn. Thời gian chuẩn bị thường khoảng 15-30 phút, tùy món. Những bữa đơn giản, ít chế biến có thể hoàn thành trong khoảng 10 phút.

Nhi cho rằng dù ăn chay hay ăn mặn, việc lặp lại một vài món trong thời gian dài đều dễ gây nhàm chán. Vì vậy, ngoài việc thay đổi cách chế biến, cô còn chú ý phối màu nguyên liệu và trình bày để bữa ăn hấp dẫn hơn về khẩu vị lẫn hình thức.

Khi cần thêm ý tưởng, Nhi thường tìm các công thức chay châu Á và châu Âu trên Instagram, YouTube bằng từ khóa "vegan". Mỗi quốc gia có phong cách ăn chay khác nhau, vì vậy cô tham khảo cách kết hợp nguyên liệu rồi điều chỉnh bằng thực phẩm và gia vị quen thuộc tại Việt Nam để phù hợp khẩu vị.

"Nghe thì rau củ, đậu, nấm và đậu hũ có vẻ không đa dạng, nhưng chỉ cần kết hợp chúng thật khéo léo với nhau là sẽ có rất nhiều món mới mẻ", cô nói.

Bên cạnh việc hướng tới những người ăn chay thường xuyên, Nhi còn xây dựng công thức cho nhiều nhu cầu. Có người muốn ăn chay theo kiểu eat clean, người cần chuẩn bị cơm mang đi làm, nấu cho cả gia đình hoặc học nấu để kinh doanh.

Nhi bắt đầu ăn chay trường từ năm 2009, khi còn học cấp ba. Quyết định này đến sau một lần cô tình cờ xem phóng sự về việc giết hại động vật. Mẹ và bà ngoại của Nhi sau đó cũng ăn chay khi thấy cô duy trì lối sống này trong nhiều năm.

Qua những nội dung đã chia sẻ, Nhi cho biết cô kết nối được với nhiều người ở các nơi khác nhau. Có người phản hồi cảm thấy khỏe hơn khi thay đổi chế độ ăn, số khác tìm được niềm vui từ việc tự nấu nướng và xây dựng lối sống đơn giản.

Với các mâm cơm trong tháng Vu Lan, Nhi muốn người xem có thêm gợi ý để đổi món mà không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.

Cô cho rằng chỉ từ những thực phẩm quen thuộc, người nấu vẫn có thể tạo ra những bữa chay phong phú nếu biết thay đổi cách kết hợp và chế biến. "Hãy biến việc nấu ăn thành niềm vui, niềm hạnh phúc và trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày", cô nói.