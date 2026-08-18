Phương Oanh mách công thức trứng muối 'bao thơm ngon'

Diễn viên Phương Oanh cho biết cô tự làm trứng muối tại nhà với các nguyên liệu cơ bản, cho thành phẩm "bao thơm ngon, ngậy bùi" và có thể chủ động điều chỉnh độ mặn theo khẩu vị.

Công thức này cho ra thành phẩm lòng đỏ trứng muối thơm, béo, thích hợp dùng để chế biến nhiều món ăn tại nhà như tôm chiên trứng muối, cơm rang, các loại xốt... hoặc làm các loại bánh như bánh nướng/dẻo trung thu, bánh bông lan.

Thành phẩm trứng muối vàng óng, bắt mắt của Phương Oanh.

Nguyên liệu:

- 100 quả trứng vịt

- 3,5 kg muối hạt

- 10 lít nước

- 35 thanh quế nhỏ

- 35 bông hoa hồi

- 70 nụ đinh hương

- Rượu trắng

- Rượu nấu ăn

- Dầu mè

Cách làm:

Cho nước, muối, quế, hoa hồi và đinh hương vào nồi, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục nấu khoảng 5 phút. Tắt bếp và để phần nước muối thảo mộc nguội hoàn toàn. Trứng vịt nhúng qua rượu trắng rồi để thật khô. Xếp trứng vào lọ thủy tinh, rót nước muối đã nguội vào sao cho ngập toàn bộ trứng. Đậy kín và ngâm trong khoảng 15-20 ngày.

Trứng được nhúng qua rượu trắng, để khô hoàn toàn trước khi xếp vào hũ thủy tinh.

Phương Oanh thường ngâm khoảng 16 ngày vì không thích trứng quá mặn. Nếu thích lòng đỏ đậm vị hơn, có thể kéo dài thời gian ngâm. Sau khi ngâm đủ thời gian, lấy trứng ra, đập bỏ phần vỏ và tách lấy lòng đỏ. Rửa nhẹ lòng đỏ với nước, sau đó nhúng qua rượu nấu ăn khoảng 1-2 phút rồi để ráo.

Phết một lớp dầu mè mỏng lên lòng đỏ trước khi cho vào lò nướng ở 150 độ C trong 5-10 phút. Nếu dùng lòng đỏ để chế biến các món khác và còn tiếp tục làm chín, chỉ cần nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu khoảng 5 phút, còn nếu muốn dùng ngay, có thể nướng khoảng 10 phút.

Trước khi nướng, Phương Oanh phết một lớp mỏng dầu mè quanh lòng đỏ trứng.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các phim Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân và Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn viên đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới. Diễn viên sinh con Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.

Diễn viên Phương Oanh và hai con.

Diễn viên hiện ít tham gia sự kiện, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con nhỏ. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ cuộc sống thường nhật của ba mẹ con và duy trình kênh vlog chia sẻ sở thích nấu nướng, hợp tác quảng bá cho một số nhãn hàng.