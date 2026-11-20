Danh sách "Những con phố thú vị nhất thế giới 2026" (Coolest Streets) được tạp chí du lịch hàng đầu Time Out (Anh) công bố ngày 17/11.

Danh sách dựa trên bình chọn từ các chuyên gia du lịch toàn cầu và du khách. Mỗi người sẽ đưa ra đề cử những góc phố được chú ý nhất ở thành phố nơi họ sống hoặc đi qua dựa trên các tiêu chí về ẩm thực, mua sắm, nhịp sống đường phố, cuộc sống về đêm, tính cộng đồng. Dưới đây là 10 trong số 28 con phố đứng đầu danh sách.

Song Wat Road, Bangkok (Thái Lan)

Nằm dọc sông Chao Phraya, con phố giao thương lịch sử Song Wat hiện tập trung nhiều quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật độc lập, cửa hàng thiết kế và quán ăn địa phương trong những dãy nhà cổ trăm tuổi.

Du khách có thể thưởng thức bánh bao hấp kiểu Triều Châu tại tiệm bánh trăm năm tuổi Gu Long Bao, ăn món Thái truyền thống ở e-ga hoặc nếm tráng miệng làm từ trái cây, nguyên liệu bản địa tại FV.

Đường Golborne, London (Anh)

Một đầu phố là tòa tháp Trellick mang kiến trúc thô mộc (Brutalist), bối cảnh quay MV LDN của nữ ca sĩ Lily Allen. Dưới chân tháp là khu "Tiểu Morocco" tập trung các hàng quán Bồ Đào Nha, Morocco và Trung Đông.

Đầu phố bên kia quy tụ nhiều cửa hàng thời trang thiết kế, nơi các người mẫu thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra, tuyến phố còn có các quán cà phê, nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Quốc và Italy.

Fernández de Enciso, Buenos Aires (Argentina)

Đường Fernández de Enciso chạy qua khu vực ở phía tây bắc thủ đô Buenos Aires từng được Time Out bình chọn là một trong những khu phố tuyệt vời nhất năm 2025 nhờ các quán ăn và cà phê nở rộ.

Tuyến phố đi bộ này đã trở thành một trong những điểm nhấn đặc trưng của khu vực, ngập tràn cây xanh. Cuối phố, quảng trường Plaza Arenales mở ra một không gian công cộng sôi động, nơi người dân địa phương tụ họp và hàng loạt hoạt động diễn ra giúp gắn kết cộng đồng.

Vaasankatu, Helsinki (Phần Lan)

Vaasankatu mang phong vị của New York thập niên 1970 giữa lòng Helsinki. Con phố tập trung nhiều nhà hàng và quán bar bậc nhất thủ đô Phần Lan. Trong 6 tháng qua, hầu như các điểm hẹn mới của Helsinki tập trung trên tuyến phố này như Bar Blondie, Ester’s Grocery và quán bar Bondō.

Đoạn phố này còn là nơi hội tụ những quán pizza ngon nhất Helsinki, bia giá rẻ và món bánh phomai trứ danh tại Mama’s Empanadas.

Đường Neil, Singapore

Tuyến phố tập trung nhiều quán bar sau những cánh cửa nhà phố chạm trổ. Nơi đây có trà quán Tea Chapter, nơi từng đón tiếp Nữ hoàng Elizabeth II, cùng nhiều quán ăn có mức giá phải chăng.

Năm 2026, nhiều không gian phong cách sống mới xuất hiện trên phố. Du khách có thể tìm hiểu văn hóa Peranakan tại nhà cổ NUS Baba House, đọc sách nghệ thuật Hàn Quốc và sách dịch ở hiệu sách Bommoi hoặc mua sắm thời trang Đông Nam Á tại With Love.

Boulevard Saint-Laurent, Montreal (Canada)

Tuyến phố này dài 11 km, được người dân địa phương gọi là "The Main", chạy xuyên qua các khu phố lịch sử của Montreal gồm Chinatown, Mile End, Plateau, Little Italy, Little Portugal và Little Haiti.

Dọc con đường tập trung nhiều quán cà phê như Dispatch, Alfred, các tiệm đồ nguội lâu đời như Schwartz's cùng các nhà hàng như Larrys, Molenne. Về đêm, khu vực này hoạt động sôi nổi với nhiều quán bar ca nhạc.

Upper Lascar Row (Hong Kong)

Nằm giữa hai tuyến đường Hollywood Road và Queen's Road Central là Upper Lascar Row, con hẻm dành cho người đi bộ, nổi tiếng với tên gọi "Phố mèo". Khu vực này tập trung nhiều cửa hiệu lâu đời cùng các sạp bán đồ cổ.

Những năm gần đây, trên phố xuất hiện thêm nhiều cửa hiệu thiết kế độc lập, phòng tranh, quán ăn và cà phê, tạo nên sự giao thoa giữa cũ và mới, phương Đông và phương Tây.

Rua do Forno do Tijolo, Lisbon (Bồ Đào Nha)

Tuyến phố được đặt tên theo các lò nung gạch ngói cũ từng hoạt động đến giữa thế kỷ 18. Tại đây, du khách dễ dàng tìm được những trào lưu ẩm thực mới nhất như bánh mồi tại Tosta, bánh kếp kiểu Đài Loan tại Taiyaki Café và cà phê đặc sản ở Thank You Mama.

Một trải nghiệm không thể bỏ qua khi dạo bước dọc con phố này là ghé vào khu vườn bí mật tại Imperial Garden để nhâm nhi đồ uống lúc hoàng hôn hoặc dừng chân tại quán O Primo do Queijo, thưởng thức đồ uống và các món nhắm cuối ngày.

Beach Street, George Town (Malaysia)

Đường Beach Street (Lebuh Pantai) đang chứng kiến một cuộc hồi sinh sáng tạo mạnh mẽ, nơi những người trẻ địa phương trở về từ các thành phố đắt đỏ như Kuala Lumpur hay Singapore để xây dựng các dự án mới. Con đường lâu đời bậc nhất George Town này giờ đây quy tụ nhiều quán cà phê, bar, cửa hàng đồ vintage và nhà hàng.

Du khách đến đây có thể thưởng thức các món ăn Đông Nam Á tại Rembar, đồ ăn Australia ở Peninsula House, ghé thăm các cửa hàng địa phương ở Mano Plus Select Store hay mua sắm quần áo tại Sixth Sense.

Steep Social, nơi phục vụ các loại trà và cocktail hương vị Malaysia, cũng là điểm đáng ghé. Trong khi đó, Ome by Spacebar Coffee từng được vinh danh là một trong những quán cà phê ngon nhất thế giới.

Karl-Heine-Strasse, Leipzig (Đức)

Khu phố Plagwitz ở phía tây thành phố Leipzig từng là một khu công nghiệp, nay trở thành trung tâm sáng tạo. Con đường dài 2 km này tập trung quán cà phê, nhà hàng địa phương, cửa hàng và quán bar.

Tại đây, du khách có thể mua đồ gia dụng và thủ công mỹ nghệ ở Hafen. Con phố này còn có Westwerk, nơi vốn là xưởng đúc kim loại, hiện chuyển đổi thành không gian chung của các phòng tranh, quán cà phê và nhà hàng. Một số địa chỉ ẩm thực tại đây gồm Moini (phục vụ pizza lò gạch), Funk Royal (ẩm thực Morocco) và Kaiserbad (nhà hàng kiêm quán bar hướng ra kênh đào Karl-Heine-Kanal).

Đường Karl-Heine-Strasse kết thúc tại Spinnerei. Công trình này từng là nhà máy bông, hiện nay là nơi đặt các phòng trưng bày nghệ thuật, xưởng sáng tạo, quán cà phê và nhà hàng.