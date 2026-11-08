Dưới đây là 10 trải nghiệm trên máy bay xa xỉ nhất thế giới 2026, được tạp chí du lịch & phong cách sống uy tín của Anh Time Out công bố hôm 27/10.

Danh sách dựa trên phân tích các tiện nghi cao cấp máy bay thương mại đang phục vụ khách của AirAdvisor, công ty cung cấp dịch vụ hàng không Mỹ. Tiêu chí chấm điểm dựa trên mức độ xa hoa, tính riêng tư, độc quyền và độ hiếm của trải nghiệm. Giá vé trong bài là giá khởi điểm, sẽ thay đổi theo từng thời điểm và chặng bay.

Hạng 1: The Residence, Etihad Airways, UAE

Điểm: 98/100

The Residence là hạng dịch vụ siêu sang cao cấp nhất trên máy bay A380 của hãng Eithad Airways, được ví như "căn hộ trên bầu trời", có phòng khách, phòng ngủ riêng với giường đôi và phòng tắm.

Hành khách còn được làm thủ tục tại nhà hoặc khách sạn, đưa đón bằng xe riêng và đón tiếp tại sân bay. Khoang có sức chứa tối đa hai người, giá vé một chiều khoảng 11.000-25.000 USD. Ảnh: Digital Trends

Hạng 2: Phòng tắm spa, Emirates, UAE Điểm: 91/100 Hành khách hạng nhất có thể sử dụng phòng tắm riêng trên máy bay, khu vực trang điểm, phòng thay đồ và sàn sưởi. Giá vé hạng nhất trên A380 từ 15.000 USD khứ hồi. Ảnh: First Class Hạng 3: Phòng Grand Suite, SWISS, Thụy Sĩ Điểm: 88/100 Phòng suite hạng nhất liền kề thành không gian riêng tư rộng như căn hộ áp mái. Hạng phòng mới phục vụ các chuyến bay đường dài, giá dự kiến khởi điểm khoảng 8.500 USD cho hành trình khứ hồi, gấp ba lần vé hạng nhất thông thường. Ảnh: Better flyer

Hạng 4: Khoang hạng nhất La Première, Air France, Pháp

Điểm: 85/100

Tại sân bay Paris-Charles de Gaulle, hành khách của La Première được sử dụng phòng suite riêng rộng 45 m2, gồm phòng khách, khu vực ăn uống, phòng ngủ giường đôi và phòng tắm. Dịch vụ còn có sân hiên ngoài trời, spa Sisley và phòng chờ riêng. Giá vé dao động 10.000-20.000 USD một chiều. Ảnh: Points Guy

Hạng 5: Hạng phòng Suites, Singapore Airlines, Singapore Điểm: 82/100 Khoang suite hạng nhất trên A380 có giường nằm phẳng riêng, ghế bọc da, màn hình HD 32 inch và wifi miễn phí. Một số phòng liền kề có thể kết hợp thành không gian với giường đôi, phù hợp cho khách đi theo cặp. Giá vé một chiều từ 7.600 USD. Ảnh: Upgrade Point Hạng 6: Allegris Suite Plus, Lufthansa, Đức Điểm: 80/100 Allegris Suite Plus có hai ghế rộng, chuyển được thành giường đôi, phục vụ hành khách muốn có không gian riêng tư khi bay. Giá vé khứ hồi khởi điểm khoảng 19.300 USD. Ảnh: Lufthansa

Hạng 7: Hạng nhất trên máy bay A350-1000, Japan Airlines, Nhật Bản

Điểm: 78/100

Khoang hạng nhất trên A350-1000 có 6 ghế bố trí theo cấu hình 1-1-1 (mỗi hàng gồm ba ghế độc lập, ngăn cách bởi hai lối đi), giường rộng tối đa 123 cm và dài 203 cm. Hành khách còn có tủ quần áo riêng, quầy bar mini và màn hình 43 inch. Giá vé trung bình từ 14.000 USD một chiều. Ảnh: SFO 777

Hạng 8: Phòng chờ trên máy bay A380, Emirates, UAE Điểm: 76/100 Hành khách hạng thương gia có thể sử dụng quầy bar và phòng chờ ngay trên máy bay, nơi phục vụ đồ uống và món khai vị, đồng thời tạo không gian giao lưu. Giá vé khứ hồi từ 3.500 USD. Ảnh: Points Guy Hạng 9: Phòng chờ Al Safwa, Qatar Airways, Qatar Điểm: 72/100 Nằm tại sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Al Safwa là phòng chờ hạng nhất của Qatar Airways, có khu spa Qspa với 9 phòng trị liệu và bể sục nước nóng. Hành khách có thể sử dụng với phí nâng cấp khoảng 160 USD hoặc miễn phí nếu đủ điều kiện. Ảnh: Upgraded points

Hạng 10: Ghế Retreat Suite, Virgin Atlantic, Anh

Hạng ghế này có không gian dành cho tối đa 4 hành khách hạng thương gia, phục vụ nhu cầu ăn uống, làm việc và giao lưu cùng nhau.

Khoang này được bố trí trên một số máy bay A330neo. Hành khách phải trả thêm khoảng 270-400 USD mỗi ghế, ngoài giá vé, để sử dụng dịch vụ này. Ảnh: Points Guy