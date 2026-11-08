10 trải nghiệm trên máy bay xa xỉ nhất thế giới
Từ căn hộ riêng trên máy bay, phòng tắm spa ở độ cao hơn 12.000 m đến quầy bar giữa không trung, nhiều hãng hàng không cung cấp dịch vụ cao cấp, giá tới hàng chục nghìn USD.
Dưới đây là 10 trải nghiệm trên máy bay xa xỉ nhất thế giới 2026, được tạp chí du lịch & phong cách sống uy tín của Anh Time Out công bố hôm 27/10.
Danh sách dựa trên phân tích các tiện nghi cao cấp máy bay thương mại đang phục vụ khách của AirAdvisor, công ty cung cấp dịch vụ hàng không Mỹ. Tiêu chí chấm điểm dựa trên mức độ xa hoa, tính riêng tư, độc quyền và độ hiếm của trải nghiệm. Giá vé trong bài là giá khởi điểm, sẽ thay đổi theo từng thời điểm và chặng bay.
Hạng 1: The Residence, Etihad Airways, UAE
Điểm: 98/100
The Residence là hạng dịch vụ siêu sang cao cấp nhất trên máy bay A380 của hãng Eithad Airways, được ví như "căn hộ trên bầu trời", có phòng khách, phòng ngủ riêng với giường đôi và phòng tắm.
Hành khách còn được làm thủ tục tại nhà hoặc khách sạn, đưa đón bằng xe riêng và đón tiếp tại sân bay. Khoang có sức chứa tối đa hai người, giá vé một chiều khoảng 11.000-25.000 USD. Ảnh: Digital Trends
Hạng 4: Khoang hạng nhất La Première, Air France, Pháp
Điểm: 85/100
Tại sân bay Paris-Charles de Gaulle, hành khách của La Première được sử dụng phòng suite riêng rộng 45 m2, gồm phòng khách, khu vực ăn uống, phòng ngủ giường đôi và phòng tắm. Dịch vụ còn có sân hiên ngoài trời, spa Sisley và phòng chờ riêng. Giá vé dao động 10.000-20.000 USD một chiều. Ảnh: Points Guy
Hạng 7: Hạng nhất trên máy bay A350-1000, Japan Airlines, Nhật Bản
Điểm: 78/100
Khoang hạng nhất trên A350-1000 có 6 ghế bố trí theo cấu hình 1-1-1 (mỗi hàng gồm ba ghế độc lập, ngăn cách bởi hai lối đi), giường rộng tối đa 123 cm và dài 203 cm. Hành khách còn có tủ quần áo riêng, quầy bar mini và màn hình 43 inch. Giá vé trung bình từ 14.000 USD một chiều. Ảnh: SFO 777
Hạng 10: Ghế Retreat Suite, Virgin Atlantic, Anh
Hạng ghế này có không gian dành cho tối đa 4 hành khách hạng thương gia, phục vụ nhu cầu ăn uống, làm việc và giao lưu cùng nhau.
Khoang này được bố trí trên một số máy bay A330neo. Hành khách phải trả thêm khoảng 270-400 USD mỗi ghế, ngoài giá vé, để sử dụng dịch vụ này. Ảnh: Points Guy
Việc tặng tiếp viên những món quà nhỏ, cư xử lịch sự đôi khi đem đến đặc quyền cho hành khách như hỗ trợ ghế ngồi thoải mái, thêm suất ăn.
Nguồn: https://vnexpress.net/10-trai-nghiem-tren-may-bay-xa-xi-nhat-the-gioi-51418...Nguồn: https://vnexpress.net/10-trai-nghiem-tren-may-bay-xa-xi-nhat-the-gioi-5141891.html-08/11/2026 09:00 AM (GMT+7)