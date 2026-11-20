Các di sản thế giới được UNESCO công nhận thường gắn liền với những cung điện cổ kính, công trình kiến trúc nổi tiếng hay kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đến quen thuộc, thế giới còn có nhiều địa danh sở hữu vẻ ngoài khác thường, thậm chí khiến người ta liên tưởng đến những vùng đất ngoài hành tinh.

Dưới đây là 5 điểm đến di sản thế giới độc đáo, thu hút những du khách tò mò muốn trải nghiệm, theo Mail.

Rừng đá với hàng nghìn cột đá khổng lồ

Rừng đá với hàng nghìn cột đá khổng lồ. Ảnh: Mail

Nằm tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, rừng đá Thạch Lâm là một trong những cảnh quan địa chất độc đáo nhất thế giới.

Hình thành cách đây khoảng 270 triệu năm, nơi đây sở hữu hàng nghìn khối đá vôi nhọn, cao vút, mọc san sát như một khu rừng khổng lồ bị hóa đá.

Theo UNESCO, Thạch Lâm được xem là hình mẫu tiêu biểu của địa hình rừng đá trên thế giới. Những cột đá có chiều cao từ 20-50m, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa kỳ bí.

Nhìn từ xa, các khối đá có hình dáng tựa những thân cây khổng lồ vươn lên khỏi mặt đất.

Thung lũng Cá voi lưu giữ hóa thạch 50 triệu năm tuổi

Thung lũng Cá voi lưu giữ hóa thạch 50 triệu năm tuổi. Ảnh: Mail

Giữa sa mạc Sahara khô cằn của Ai Cập có một địa điểm đặc biệt, nơi những bộ xương cá voi cổ đại nằm lộ ra trên nền cát. Đó là Wadi Al Hitan, còn được gọi là Thung lũng Cá voi.

Khoảng 50 triệu năm trước, khu vực này từng nằm dưới một đại dương rộng lớn.

Thung lũng lưu giữ bộ xương hóa thạch của các loài cá voi cổ đại, trong đó có những tổ tiên của cá voi hiện đại.

Những hóa thạch đầu tiên tại khu vực được phát hiện vào năm 1902. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm đến thu hút các nhà cổ sinh vật học và du khách yêu thích khám phá lịch sử tự nhiên.

Hiện nay, Thung lũng Cá voi được tổ chức thành bảo tàng ngoài trời, giúp khách tham quan trực tiếp chiêm ngưỡng những dấu tích của sinh vật từng sinh sống dưới đại dương cổ đại. Địa điểm nằm cách thủ đô Cairo khoảng 150km về phía tây nam.

Pamukkale - bậc thang trắng giữa lòng Thổ Nhĩ Kỳ

Pamukkale - bậc thang trắng giữa lòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Mail

Giữa vùng đất khô nóng của tỉnh Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ, Pamukkale nổi tiếng với hệ thống bậc thang đá vôi trắng muối, hình thành từ dòng nước suối nóng giàu canxi cacbonat.

Trên đỉnh Pamukkale là tàn tích của Hierapolis, thành phố nghỉ dưỡng suối khoáng cổ được xây dựng từ khoảng năm 190 trước Công nguyên.

Từ thời La Mã cổ đại, con người đã tìm đến khu vực này để ngâm mình trong nguồn nước khoáng nóng.Đến nay, những hồ nước nằm xen giữa các bậc thềm trắng tạo nên khung cảnh đặc biệt, thu hút đông đảo du khách.

Biển cát Namib

Biển cát Namib. Ảnh: Mail

Biển cát Namib ở Namibia là một trong những cảnh quan sa mạc đặc biệt. Những cồn cát vàng cam chạy dọc ven biển. Dưới tác động của gió, những cồn cát rộng lớn liên tục thay đổi hình dạng

Ngoài những đồi cát, khu vực này còn có đồng bằng sỏi, đồi đá, các ngọn núi biệt lập giữa biển cát, những dòng sông chỉ xuất hiện theo mùa.

Điều khiến biển cát Namib trở nên khác biệt là sương mù. Trong môi trường khô hạn, sương mù từ đại dương trở thành nguồn cung cấp nước chủ yếu cho hệ sinh thái tại đây.

Mỏ muối dưới lòng đất Wieliczka

Mỏ muối dưới lòng đất Wieliczka. Ảnh: Mail

Ẩn sâu dưới lòng đất gần thành phố Krakow, Ba Lan, mỏ muối Wieliczka được ví như một thành phố ngầm với hệ thống đường hầm, căn phòng và công trình điêu khắc được tạo nên từ muối.

Mỏ có lịch sử khai thác hơn 700 năm, trải rộng qua 9 tầng. Từng là một trong những nguồn cung cấp muối quan trọng nhất của Ba Lan, nơi đây đã ngừng khai thác muối vào năm 1996 và dần chuyển sang hoạt động du lịch.

Điểm đặc biệt của Wieliczka là hệ thống đường hầm dưới lòng đất có tổng chiều dài khoảng 240km.

Khách tham quan được chiêm ngưỡng những căn phòng rộng lớn, hồ nước mặn và các tác phẩm điêu khắc được chạm khắc trực tiếp từ muối.

Từ một địa điểm phục vụ hoạt động khai thác tài nguyên, Wieliczka đã trở thành điểm đến hút khách tham quan.