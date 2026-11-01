Sắp đón khách đến bãi biển đẹp nhất thế giới tại Việt Nam

Ngày 31/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Kiên Cường - Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử - cho biết, các hạng mục hạ tầng và dịch vụ phục vụ du khách tại bãi tắm Soi Sim cơ bản đã được khôi phục, hoàn thiện, sẵn sàng cho việc đón khách trở lại sau nhiều năm gián đoạn.

Đảo Soi Sim trên vịnh Hạ Long.

Trong những tháng qua, đơn vị quản lý dự án đã đưa hàng nghìn m³ cát về đảo để cải tạo, chỉnh trang bãi tắm. Các công trình phục vụ du lịch như khu đón tiếp, nhà dịch vụ, đường dạo ven biển và những hạng mục phụ trợ cũng được sửa chữa, nâng cấp.

"Chúng tôi đang phấn đấu đưa bãi tắm Soi Sim vào phục vụ du khách từ tháng 11/2026. Trước đó, địa điểm này từng được kỳ vọng mở cửa vào cuối tháng 6 nhưng chưa thực hiện được vì một số lý do khách quan", ông Cường cho biết.

Soi Sim là một đảo đất nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, có diện tích khoảng 8,7ha, cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12km và cách đảo Ti Tốp khoảng 700m.

Hòn đảo nổi bật với bãi cát trắng mịn, vùng biển kín gió và hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú. Đặc biệt, những triền đồi phủ đầy cây sim tím cùng các điểm ngắm cảnh trên cao tạo nên nét riêng của Soi Sim giữa hàng nghìn đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long.

Các hạng mục sửa chữa đã hoàn tất.

Tháng 6 năm nay, Soi Sim trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 bãi biển đẹp và đáng trải nghiệm nhất thế giới do cẩm nang Corona Beach 100 công bố. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa bãi biển và sự gắn kết với thiên nhiên.

Tuy nhiên, từ năm 2020, bãi tắm này phải tạm dừng đón khách do những vướng mắc pháp lý liên quan đến Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim.

Việc đưa Soi Sim hoạt động trở lại được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một điểm tắm biển hấp dẫn trên tuyến tham quan số 2, giảm áp lực cho bãi tắm Ti Tốp vốn thường xuyên tập trung đông du khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long.

Thời điểm mở cửa chính thức vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện cần thiết và thông báo của cơ quan quản lý.