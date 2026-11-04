Lonely Planet gọi tên Đà Nẵng là 'thành phố tốt nhất thế giới 2027'

Đà Nẵng vừa được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến và trải nghiệm đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2027 (Best in Travel 2027).

Cầu Vàng (hay cầu bàn tay) là một trong những điểm check in hút du khách khi đến Đà Nẵng. Ảnh: minhtri253

Lonely Planet dẫn nhận xét của James Pham - nhà báo du lịch, biên tập viên kiêm nhiếp ảnh gia hiện sống tại TP HCM - về sức hấp dẫn của Đà Nẵng. Theo ông, nằm ở khu vực miền Trung, thành phố này gây ấn tượng với sự kết hợp giữa núi non hùng vĩ, bãi biển dài ngay trong lòng đô thị và nhịp sống thư thái.

"Bán đảo Sơn Trà là điểm dừng chân lý tưởng để tìm kiếm những khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên, đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh đường bờ biển. Đà Nẵng còn có vị trí thuận lợi để khám phá ba di sản thế giới được UNESCO công nhận trong những chuyến đi ngắn ngày, gồm hệ thống lăng tẩm, đền đài ở Huế, quần thể tháp Chăm Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Bên cạnh cảnh quan và di sản, nền ẩm thực đặc sắc cũng góp phần làm nên sức hút riêng của thành phố", trích dẫn cẩm nang du lịch có đoạn.

Đà Nẵng níu chân khách bởi biển xanh, cát trắng cùng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, chi phí phải chăng. Ảnh: minhtri253

Cùng với Đà Nẵng, danh sách Best in Travel 2027 còn có các điểm đến đáng chú ý trên thế giới như Red Centre (Australia), Veneto (Italy), León (Tây Ban Nha), Okinawa (Nhật Bản), Rabat (Morocco), Dessau (Đức), Gujarat (Ấn Độ)...

Lonely Planet là thương hiệu xuất bản cẩm nang du lịch nổi tiếng thế giới, được hai nhà sáng lập người Australia Tony và Maureen Wheeler thành lập năm 1973. Trong hơn 50 năm hoạt động, Lonely Planet phát triển mạng lưới cộng tác viên am hiểu địa phương, cung cấp thông tin về điểm đến, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch tại hơn 180 quốc gia. Đây được xem là một trong những thương hiệu cẩm nang du lịch có uy tín và sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, với nội dung dựa trên trải nghiệm thực tế và nghiên cứu của đội ngũ biên tập, chuyên gia du lịch.

Những năm gần đây, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) là sự kiện nổi bật mỗi mùa hè, góp phần tạo sức hút cho du lịch thành phố bên sông Hàn. Ảnh: Hiền Nguyễn

Nằm bên bờ biển miền Trung, Đà Nẵng là điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm hấp dẫn, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến tìm hiểu văn hóa bản địa. Thành phố gây ấn tượng với những bãi biển trải dài, làn nước trong xanh, bán đảo Sơn Trà xanh mát và dãy Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ.

Du khách có thể chiêm ngưỡng Cầu Vàng giữa mây trời Bà Nà, khám phá những cây cầu biểu tượng bắc qua sông Hàn hay thưởng thức nhịp sống sôi động về đêm. Không chỉ có cảnh quan đa dạng, Đà Nẵng còn hấp dẫn bởi nền ẩm thực phong phú với mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá và nhiều món hải sản tươi ngon.

Từ thành phố, du khách cũng dễ dàng kết nối với các điểm đến nổi tiếng như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và cố đô Huế, tạo nên hành trình khám phá miền Trung giàu trải nghiệm.

Du khách có thể dễ dàng đến Đà Nẵng bằng đường hàng không từ Hà Nội và TP HCM với nhiều chuyến bay thẳng mỗi ngày. Ngoài ra, còn có nhiều lựa chọn khác để đến Đà Nẵng như tàu hỏa, xe khách hoặc ôtô cá nhân. Tuyến đường sắt Bắc - Nam có các chuyến tàu kết nối Hà Nội, TP HCM với ga Đà Nẵng, phù hợp với những người muốn ngắm cảnh dọc hành trình. Xe khách giường nằm cũng là lựa chọn tiết kiệm, đặc biệt với hành khách xuất phát từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc.