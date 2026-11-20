Sau một năm, hàng cây sao cổ thụ trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông đang dần hồi sinh.

Những chồi non vươn lên từ thân, cành còn trụ lại sau bão, tán lá xanh mướt ngày càng phủ kín, trả lại vẻ xanh mát, cổ kính vốn có cho khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông.

Tiểu chủng viện Làng Sông hay còn gọi là nhà thờ Làng Sông ở xã Tuy Phước được biết đến là một trong những cơ sở in ấn đầu tiên góp phần xây dựng, quảng bá và phát triển chữ quốc ngữ.

Không chỉ là nơi học tập của các tu sĩ, nơi đây còn là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút du khách bởi kiến trúc Gothic cổ kính và những dấu ấn lịch sử đặc biệt.

Hai hàng sao cổ thụ cùng kiến trúc cổ kính tạo nên nét riêng, thu hút du khách đến Tiểu chủng viện Làng Sông. Thế nhưng, bão Kalmaegi tháng 11/2025 đã quật gãy nhiều cây, khiến khuôn viên trở nên xác xơ.

Bà Hoài Phương (58 tuổi, xã Tuy Phước) chia sẻ, lúc bão quật, nhìn hàng cây xác xơ, gãy đổ, ai cũng tiếc. Nay thấy cây cối dần phục hồi, xanh tươi trở lại, bản thân bà cảm thấy rất vui.

Hàng sao xanh tốt trở lại, thu hút người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Dù chịu thiệt hại nặng nề sau bão, hàng cây sao cổ thụ vẫn kiên cường hồi sinh, vươn chồi xanh, tiếp tục tỏa bóng mát trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông.

Nhiều cây bật chồi, tán lá xanh phủ trở lại, mang đến sức sống mới cho không gian cổ kính của Tiểu chủng viện Làng Sông.

Bên cạnh kiến trúc cổ kính, hàng sao cổ thụ chính là điểm nhấn thu hút, níu chân du khách khi đến Tiểu chủng viện Làng Sông.

Các bạn trẻ thích thú check-in, chụp ảnh dưới những hàng sao cổ thụ xanh mát, giữa không gian cổ kính của Tiểu chủng viện Làng Sông.