Top 5 món ẩm thực Việt Nam có thể xem như 'đại sứ văn hoá' quảng bá hình ảnh đất nước

Dưới đây là 5 món ăn tiêu biểu, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí du lịch và ẩm thực danh tiếng như CNN Travel, The Guardian, Lonely Planet hay Michelin Guide... góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Phở - Niềm tự hào của ẩm thực Việt trên các bảng xếp hạng

Phở từ lâu không chỉ là món ăn quen thuộc của người Việt Nam mà còn của cả du khách quốc tế mỗi khi đến du ngoạn đất nước hình chữ S. Nói không quá khi mà chỉ cần có cuộc bình chọn các món ăn thì cái tên Phở chắc chắn sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Sức hấp dẫn của Phở nằm ở sự tinh tế của nước dùng được chắt lọc qua quá trình ninh xương ống bò hàng giờ liền cùng với các loại gia vị thảo mộc như quế, hồi... Với du khách khi đến Việt Nam, Phở không còn đơn thuần là món ăn, mà là một trải nghiệm.

Bánh mì - "ông vua" của ẩm thực đường phố

Trong các bài viết của mình, Tạp chí Lonely Planet và The Guardian đã từng gọi bánh mì Việt Nam là "loại sandwich ngon nhất thế giới". Bánh mì Việt Nam thường được mô tả là có lớp vỏ mỏng giòn tan và ruột mềm xốp. Cái đánh thức các giác quan của người thưởng thức đó là sự kết hợp giữa pate béo ngậy, chả lụa, thịt nướng... dưa chua, hành ngò và một chút cay nồng của ớt.

Không chỉ nằm ở các bảng xếp hạng, bánh mì Việt Nam thậm chí đã được đưa vào từ điển Oxford như một danh từ riêng, khẳng định vị thế độc lập và không thể thay thế của mình so với các loại bánh mì kẹp khác trên thế giới.

Bún chả - hương thơm lan toả từ những vỉ thịt nướng vàng ươm

Với người Việt Nam, hình ảnh đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain cùng Tổng thống Mỹ Obama thưởng thức bún chả trong chuyến thăm Hà Nội vào năm 2016 có ý nghĩa hơn hàng ngàn bài viết giới thiệu về món ăn này.

Tạp chí National Geographic đã xếp bún chả vào danh sách những món ăn đường phố hấp dẫn nhất. Trong khi các biên tập viên của The New York Times thường ca ngợi sự cân bằng tuyệt đối giữa các nhóm vị: mặn, ngọt, chua và cay, đi kèm với sự tươi mát của các loại rau sống đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Bánh xèo - một món ăn đầy màu sắc của ẩm thực Việt

Các chuyên trang du lịch hay các blogger về ẩm thực thường sử dụng từ ngữ "Vietnamese Crepe" để gọi món bánh xèo của Việt Nam. Chuyên trang CNN ca ngợi bánh xèo là món ăn có sự kết hợp hoàn hảo giữa thị giác và thính giác (tiếng "xèo" khi đổ bột vào chảo).

Các chuyên trang ẩm thực thế giới đánh giá bánh xèo không chỉ là món ăn, nó là một đại diện cho văn hóa ẩm thực cộng đồng, nơi mọi người cùng chia sẻ và thưởng thức bằng đôi tay – một trải nghiệm nguyên bản mà các du khách phương Tây luôn tìm kiếm.

Cà phê trứng - Sự mê hoặc của hương vị

Có một thời gian dài, cà phê trứng là cái tên gây sốt nhất trên các trang du lịch như AFAR hay Insider và được ví như "Tiramisu của Việt Nam".

Nhiều du khách nhận xét rằng loại thức uống này có sự cân bằng tuyệt hảo khi vị đắng đậm đà của cà phê robusta kết hợp với lớp trứng ngọt lịm tạo nên một cảm giác ấm áp và sang trọng khi thưởng thức. Đối với khách du lịch, ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở phố cổ và nhâm nhi tách cà phê trứng là một "nghi thức" không thể bỏ qua khi đến Việt Nam du ngoạn.