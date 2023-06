Thịt gà bảo quản được bao lâu trong tủ lạnh?

Trữ đông thực phẩm để tiết kiệm thời gian đi chợ

Gia đình chị Thúy Hằng (Quận 12, TP.HCM) thường có thói quen mua thịt gà làm sẵn ở quê để gửi lên thành phố ăn dần. Mỗi lần gửi từ chị sẽ đặt 10 con để ăn dần, với cách này chị Hằng cho rằng vừa tiết kiệm thời gian mua sắm và tiền bạc vừa có thực phẩm sạch để ăn.

Tuy vậy chị Hằng cũng băn khoăn về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm nếu để lâu trong ngăn đá tủ lạnh.

“Mỗi lần mua khá nhiều nên thông thường phải hơn một tháng gia đình tôi mới nấu hết số gà đã đặt từ quê lên. Mặc dù biết việc mua gà ở quê cất ăn dần sẽ tiện lợi nhưng tôi cũng lo lắng, liệu cất trữ lâu trong ngăn đá tủ lạnh, gà có bị ảnh hưởng chất lượng hay không”- chị Hằng băn khoăn.

Tương tự như gia đình chị Hằng, chị Như Tuyết (Gò Vấp, TP.HCM) cũng thường xuyên cất trữ thịt heo, thịt gà trong tủ đông để ăn dần, vì chị tin rằng tủ đông sẽ giúp thực phẩm không bị hư hỏng theo thời gian. Chị Tuyết cũng cho biết vì thịt gà là món khoái khẩu của hai con, nên chị thường mua nhiều hơn các món ăn khác, và để đông ăn dần.

"Vì không có nhiều thời gian cho việc đi chợ, nên cuối tuần tôi thường mua đồ ăn đủ dùng trong hai tuần và trữ đông chúng. Với thời gian 14 ngày, tôi nghĩ thức ăn vẫn còn chất lượng"- chị Tuyết nói.

Thịt gà nếu được bảo quản đúng cách trong ngăn đá tủ lạnh có thể để được vài tháng. ẢNH: HẠ QUYÊN

Thịt để tủ đông càng lâu càng hao hụt dinh dưỡng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt gà sống có thể được bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1-2 ngày, bao gồm cả gà tây sống và các loại gia cầm khác. Trong khi đó, thịt gà đã nấu chín có thể được trữ trong tủ lạnh từ 3 đến 4 ngày. Trong trường hợp cần bảo quản lâu hơn, mọi người nên trữ gà trong tủ đông. Ở điều kiện này, thịt gà sống có thể được bảo quản lên tới 9 tháng, gà nguyên con là khoảng một năm và thịt gà đã nấu chín dao động từ 2 đến 6 tháng.

Việc bảo quản thịt gà trong tủ lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, do chúng có xu hướng phát triển chậm hơn ở nhiệt độ dưới 4 độ C. Thịt gà sống tốt nhất nên được bảo quản trong hộp kín để ngăn nước thịt tiết ra và làm bẩn các thực phẩm khác. Nếu để thịt gà trong tủ lạnh vượt quá số ngày nêu trên, thịt gà sẽ dễ bị hỏng.

Dẫu vậy, tờ Eat this, not that cũng cho rằng khuyến nghị trên cũng chỉ mang tính tương đối, chúng ta phải tùy thuộc vào độ tươi ban đầu của sản phẩm cũng quá trình bảo quản và sản phẩm gà mà bạn đang mua.

Để biết thịt gà bảo quản trong tủ lạnh có còn tươi và ăn được hay không, người tiêu dùng nên dựa vào các yếu tố sau:

Xem hạn sử dụng

Nếu mua thịt gà sống ở siêu thị và cho vào ngăn mát thì bạn cần dựa vào hạn sử dụng trên bao bì để biết khi nào thịt gà sẽ hỏng và không còn ăn được.

Thịt đổi màu

Thịt gà sống khi còn tươi sẽ có màu hồng nhạt, trắng xanh nhạt, đôi khi màu vàng với mỡ trắng sáng. Nếu nhận thấy thịt gà của bạn bị thay đổi màu như xanh tái, xám thì cần bỏ đi ngay.

Có mùi hôi

Thịt gà sẽ thay đổi mùi khi chúng bị hư hỏng. Nếu gà của bạn bị nhớt, tanh hoặc mùi chua, khó chịu thì hãy bỏ chúng, thay vì tiếc của và nấu ăn.

Kiểm tra kết cấu thịt

Thịt gà tươi sẽ có màu sáng bóng, sờ vào thấy ẩm và hơi tròn. Tuy nhiên nếu thịt gà bị nhầy nhụa, dính, nhão thì nên bỏ chúng đi, để tránh bị ngộ độc thực phẩm.

Dẫu vậy, theo quan điểm của PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà nói riêng và thịt nói chung khi để trong tủ đá hoặc ngăn đá tủ lạnh càng lâu sẽ càng hao hụt dinh dưỡng. Nhất là khi quá trình bảo quản lạnh không đúng cách không chỉ gây mất dinh dưỡng của thực phẩm mà còn dễ phát sinh nhiều bệnh tật khi ăn.

“Chúng ta thường tin rằng bảo quản thịt trong ngăn đá tủ lạnh sẽ yên tâm về chất lượng. Nhưng thực tế, ngay cả khi bảo quản trong ngăn đá với nhiệt độ thích hợp thì các vi khuẩn, ký sinh trùng nguyên bản vẫn ở bên trong miếng thịt, chúng chỉ bị ức chế tạm thời”- PGS -TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

