3 món ngon từ loại rau chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho phụ nữ

Rau ngải cứu - Loại rau hỗ trợ chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ

Ngải cứu là một trong các loại cây trồng quen thuộc của người dân Việt Nam. Chúng xuất hiện thường xuyên trong các bài thuốc dân gian cũng như các món ăn dân dã hàng ngày. Ngải cứu còn được gọi với những cái tên khác như ngải diệp, thuốc cứu. Cây phân bố chủ yếu ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Bắc Phi và Alaska. Tuy nhiên, không phải hầu hết các khu vực này đều sử dụng cây ngải cứu. Một số khu vực nhận định cây ngải cứu như cỏ xâm lấn và diệt trừ chúng. Tại Việt Nam, ngải cứu mọc dại nhiều ở các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Giang,...

Rau ngải cứu có tính ấm nên thường xuyên được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh đau xương khớp. Với công dụng tăng cường khả năng lưu thông máu, lưu thông khí huyết, tốt cho hệ xương khớp, kháng viêm, giảm đau,... Đặc biệt hiệu quả đối với các trường hợp bị thấp khớp, gai cột sống,... Bạn có thể sử dụng nước cốt ngải cứu pha cùng với mật ong để uống hoặc giã nhuyễn để làm thuốc đắp.

Theo y học, ngải cứu chứa chất tanin có tác dụng chống phù nề, mineol chống quá trình xơ hóa, làm giảm đau, thyon có tác dụng kích thích gân cơ, dây chằng giúp phục hồi cử động tốt cho xương khớp. Ngoài ra, ngải cứu cũng chứa nhiều hoạt chất như cineol, dehydro matricaria este, tricosanol, tetradecatrilin hỗ trợ xoa dịu cơn đau thần kinh, lưu thông máu não giúp giảm đau đầu hiệu quả.

Ba món ăn đơn giản dưới đây với nguyên liệu và cách làm đơn giản là bài thuốc quý cho người nội trợ đưa vào thực đơn mỗi ngày.

3 món ngon hỗ trợ chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho phụ nữ

Trứng rán ngải cứu

Ngải cứu hơi đắng hòa cùng trứng vàng ươm bùi ngậy, thoảng hương thơm dân dã khi nướng trên lá chuối. Món ăn này đơn giản lại hợp khẩu vị nhiều người, có tác dụng chữa đau đầu, xương khớp, đau bụng phụ nữ vào chu kỳ hàng tháng.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu

Món ăn này phù hợp với mọi lứa tuổi bởi dễ ăn, giàu năng lượng. Tuy nhiên, trứng vịt lộn khó tiêu do chứa chất đạm và cholesterol cao vì thế tránh ăn vào buổi tối dễ bị đầy hơi, không tốt cho hệ tiêu hóa. Thời điểm thích hợp nhất để ăn món ăn này là vào buổi sáng với số lượng phù hợp. Món này nên ăn nóng, có thể kèm chút gừng thái sợi để tăng vị ấm nóng. Không ăn nguội vì món ăn dễ bị tanh. Ngoài trứng vịt lộn có thể thay bằng các nguyên liệu khác như chim câu, gà ác, tim lợn, óc lợn... hầm cùng ngải cứu cũng có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi và đau đầu hiệu quả.

Canh ngải cứu nấu thịt nạc

Một bát canh nóng hổi với ngải cứu hơi đắng kết hợp thịt ngọt mềm dễ bắt cơm vào ngày lạnh. Món này không chỉ giúp an thần, giảm triệu chứng đau đầu mà còn chữa các bệnh của phụ nữ như kinh nguyệt không đều, đau bụng khi tới chu kỳ...