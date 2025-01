Phở bò là món Việt duy nhất vào top 100 thế giới 2025

Đầu tháng 1, Taste Atlas, cẩm nang ẩm thực uy tín thế giới có trụ sở tại Croatia, công bố giải thưởng thường niên 100 Best food 2025. Tại hạng mục 100 món ngon nhất (100 Best dishes in the world), phở bò là đại diện duy nhất của Việt Nam được nhắc đến, xếp thứ 93 và được chấm 4,44 sao.

Kết quả dựa trên gần 400.000 lượt bình chọn của hàng nghìn chuyên gia, thực khách, đầu bếp với hơn 11.000 món ăn nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới. Điểm xếp hạng được tính theo sao, cao nhất là 5 sao. Bảng xếp hạng được cập nhật thường xuyên theo tháng, lần công bố gần nhất là vào tháng 12/2024 và thứ hạng vẫn được giữ nguyên đến tháng 1 năm nay. Trong lần công bố vào tháng 12/2023, Việt Nam có hai đại diện vào top 100 là bánh mì và phở bò.

Phở bò tái, một trong những món ăn được yêu thích của người Việt. Ảnh: Quỳnh Mai

Miêu tả về phở bò, các chuyên gia của Taste Atlas viết: "Phở bò được làm từ thịt nhiều bộ phận của con bò, với nước dùng hầm từ xương và đuôi cùng với quế, hồi, đinh hương, thảo quả. Thực khách có thể chọn thịt bò tái hoặc bò chín". Các chuyên gia cũng nhận định thịt bò là loại thịt được người Việt ưa chuộng hơn cả khi ăn cùng phở. Món ăn thường được dùng lúc nóng, ăn với hành, quẩy, rau sống và thêm chanh, ớt.

Ngày 9/8/2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới, Phở Nam Định và Hà Nội đều nằm trong danh sách.

Tháng 12/2024, Taste Atlas công bố danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ 22. Trước đó, nhiều đặc sản của Việt Nam như bún chả, bánh mì, bún riêu, bún ốc cũng được vinh danh tại các hạng mục nhỏ khác như món ăn đường phố ngon nhất, món bánh sandwich ngon nhất thế giới.

Top 1 được vinh danh là Lechona, món lợn quay nguyên con truyền thống của người Colombia, với tổng 4,78 sao. Các quốc gia có nhiều đại diện xuất hiện trong top 100 gồm Italy (12 món), Trung Quốc (9), Nhật Bản (8), Thái Lan (6).

Được thành lập năm 2015, Taste Atlas kết nối 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web được coi là bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương.