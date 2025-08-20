Những điểm đến đừng bỏ qua khi đến Côn Đảo

Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều vùng biển khác, Côn Đảo mang đến sự bình yên hiếm có. Dạo bước trên những con đường rợp bóng cây, hít hà bầu không khí trong lành, hay ngồi bên bãi biển nghe sóng vỗ, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn "chất riêng" của hòn đảo này.

Mỗi con đường, mỗi hàng cây tại đảo không chỉ để lại dấu vết của thời gian mà còn chứa đựng giá trị lịch sử sâu sắc

Đến Côn Đảo, du khách gần như đều ghé thăm Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong những năm tháng kháng chiến. Trong không gian trang nghiêm, thắp một nén nhang trước phần mộ chị Võ Thị Sáu hay các anh hùng liệt sĩ, ai cũng cảm nhận rõ sự thiêng liêng và lòng biết ơn sâu nặng. Buổi tối, dòng người hành hương về Hàng Dương luôn đông đúc, tạo nên nét văn hóa tâm linh đặc trưng của Côn Đảo.

Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo đó là tham quan hệ thống nhà tù Côn Đảo, từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nay trở thành điểm đến để thế hệ hôm nay hiểu thêm về quá khứ. Hệ thống nhà tù ở Côn Đảo gồm: Trại Phú Hải, Trại Phú Sơn, Trại Phú Thọ, Trại Phú Tường, khu biệt lập Chuồng Cọp, khu Chuồng Bò, Trại Phú An… tái hiện rõ nét chế độ lao tù hà khắc mà tù nhân cách mạng phải chịu đựng.

Côn Đảo sở hữu nhiều bãi biển đẹp thuộc hàng hiếm có ở Việt Nam. Trong đó Bãi Đầm Trầu được bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ và quyến rũ nhất hành tinh, với cát vàng óng ả, hàng phi lao xanh rì rào và làn nước biển trong vắt; Bãi Lò Vôi, Bãi An Hải là những bãi biển gần trung tâm, thích hợp cho du khách muốn dạo chơi, tắm biển nhẹ nhàng;

Vịnh Đầm Tre, Vịnh Côn Sơn là nơi lý tưởng để chèo kayak, ngắm rạn san hô và trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ. Đặc biệt, cảnh hoàng hôn buông xuống trên biển Côn Đảo là trải nghiệm khó quên với những ai yêu nhiếp ảnh và thích tận hưởng sự tĩnh lặng.

Hòn Bảy Cạnh là địa điểm thu hút đông đảo du khách, nhất là vào mùa rùa biển đẻ trứng (từ tháng 5 đến tháng 10). Đây là nơi có số lượng rùa mẹ lên bãi đẻ nhiều nhất Việt Nam. Du khách có thể cùng các kiểm lâm theo dõi, chứng kiến khoảnh khắc rùa con nở và bò về biển, một trải nghiệm hiếm có trong đời.

Tọa lạc trên đỉnh núi, chùa Núi Một là điểm đến tâm linh nổi tiếng của Côn Đảo. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát thị trấn Côn Sơn, hồ An Hải và biển xanh bao la. Ngôi chùa mang vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh sắc thiên nhiên, tạo cảm giác an nhiên, thanh tịnh.

Chuyến đi Côn Đảo sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa thưởng thức ẩm thực đặc trưng nơi đây. Các món hải sản tươi ngon như ốc vú nàng, cua mặt trăng, cá mú đỏ, tôm hùm, mực một nắng… luôn hấp dẫn thực khách. Ngoài ra, hạt bàng rang, món quà giản dị nhưng độc đáo đã trở thành đặc sản nổi tiếng, thường được du khách mua về làm quà.