Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Cặp đôi chọn cách kỷ niệm bằng một bữa tiệc lãng mạn, nơi cả hai thong thả thưởng thức những món ăn tinh tế và ngon miệng.

Khoảnh khắc đời thường nhưng ngọt ngào ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, trong loạt món được gọi, món sò điệp lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Theo hình ảnh được Trấn Thành chia sẻ, món sò điệp áp chảo/nướng bơ được phục vụ theo phong cách cao cấp. Món ăn gây ấn tượng ngay từ hình thức khi sò được đặt trên chính vỏ sò điệp, phía dưới là lớp bơ tan chảy vàng óng. Khi mang ra bàn, món ăn vẫn còn lửa cháy nhẹ, vừa giữ nhiệt vừa tạo hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút, đúng chuẩn phong cách ẩm thực fine dining.

Sò điệp vốn được xem là một trong những loại hải sản cao cấp, nổi tiếng với thịt trắng trong, mềm, vị ngọt tự nhiên. Để giữ trọn hương vị nguyên bản, đầu bếp thường chỉ chế biến tối giản: áp chảo nhanh hoặc nướng nhẹ với bơ, muối biển và tiêu xay.

Chính sự tinh giản này lại làm nổi bật độ tươi ngon của sò, khiến từng miếng khi thưởng thức đều tan nhẹ trong miệng, không hề dai hay khô.

Ngoài ra, sò điệp còn là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn. Với phong cách Nhật Bản, sò điệp sashimi hoặc sò điệp nướng miso được ưa chuộng nhờ hương vị thanh nhẹ, tươi mát.

Trong ẩm thực Âu, sò điệp thường xuất hiện trong pasta hải sản, risotto sò điệp, hoặc dùng kèm sốt kem, sốt vang trắng để tăng chiều sâu vị giác.

Gợi ý món ngon với cồi sò điệp

Cồi sò điệp xào với nấm

Món ăn có màu sắc tươi ngon, hương thơm thoang thoảng đủ để tạo ấn tượng và lôi kéo các thành viên vào mâm cơm gia đình. Cồi sò điệp được thẩm thấu hương vị, kết hợp cùng hương thơm và vị dai giòn từ nấm kim châm. Đây xứng đáng là món ăn ngon cho bữa cơm gia đình đầm ấm.

Salad sò điệp cực healthy

Màu sắc hài hoà giữa các nguyên liệu trong món ăn này giúp tăng thêm vị “ngon mắt” đối với thực khách. Salad sò điệp sử dụng những nguyên liệu lành tính như sò điệp, các loại rau củ và dầu oliu để trộn. Chính vì vậy salad sò điệp sẽ là sự lựa chọn tốt cho những người đang ăn kiêng theo chế độ healthy.

Há cảo từ sò điệp

Chắc hẳn các tín đồ của món há cảo đã quá quen thuộc với nhân tôm, thịt hoặc nhân rau củ. Thế nhưng há cảo sò điệp mới thực sự là món ăn hấp dẫn mà các bạn nên thử. Màu trắng đặc trưng của há cảo kết hợp cùng cồi sò điệp tạo nên một món ăn trắng buốt và mềm mịn. Hương vị thơm ngon từ phần nhân tôm, thịt sò và hành lá bên trong kết hợp cùng màu cam của trứng tôm cực “ngon mắt” trên bề mặt. Há cảo sò điệp thích hợp làm món khai vị trong thực đơn của những bữa ăn phong cách Trung Hoa.

Canh bào ngư sò điệp

Canh bào ngư sò điệp mang hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng và rất dễ ăn. Dù là người lớn tuổi, trẻ em đều có thể dùng được được món ăn này. Canh bào ngư sò điệp thích làm làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho những người đang có sức khoẻ yếu cần được tẩm bổ để sớm hồi phục.

Sò điệp nấu cùng sốt Worcestershire

Sự hoà trộn nguyên liệu giữa cồi sò điệp, rượu, ớt bột, tương cà, … và đặc biệt không thể thiếu sốt Worcestershire tạo nên món sò điệp nấu sốt Worcestershire độc đáo. Trải qua quá trình đun sôi, khuấy đều các nguyên liệu sẽ tạo nên hỗn hợp số lạ miệng, độc đáo.

Sò điệp hấp miến

Cồi sò điệp mềm ngon vừa phải kết hợp cùng sợi miến dai dai thơm phức mùi tỏi ớt phi vàng. Bề mặt được rưới nhẹ lớp nước sốt đặc trưng theo khẩu vị riêng giúp tăng thêm hương vị của món ăn. Sò điệp hấp miến tuy rất dễ dàng thực hiện, song lại mang đến một hương vị khiến bạn khó quên.

Cháo cồi sò điệp

Ngám ngẩm với những món khô truyền thống, cháo cồi sò điệp chính là sự lựa chọn tốt cho bạn. Hạt gạo bung nở đều, mềm ngon đậm đà được ăn kèm với cồi sò điệp săn thịt, thanh ngọt tự nhiên. Cháo thường được ăn kèm với hành lá, tiêu xay để làm tăng thêm mùi thơm thoang thoảng. Tất cả cùng hoà quyện vào với nhau để tạo nên một món ăn tuyệt vời nhất!

Sò điệp chiên trứng cút

Một chút biến tấu cách nấu sò điệp thuần tuý, sò điệp chiên trứng cút tạo nên hương vị độc đáo. Trứng cút được chiên vàng đều cùng với sò điệp và bơ lạt đem lại vị thơm béo. Mặt khác, đậu phộng đập nhỏ và mỡ hành rưới lên bề mặt của sò điệp giúp món ăn ngon và trông bắt mắt hơn.

Cơm chiên trứng sò điệp

Cơm chiên trứng truyền thống đã là một món ăn quen thuộc trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt. Thế nhưng khi kết hợp cùng với sò điệp, cơm chiên sò điệp tạo nên một hương vị mới tuyệt hảo. Những hạt cơm dẻo, tơi và khô ráo được nhuộm vàng nhờ trứng gà giúp món ăn có màu vàng nhạt đẹp mắt và hương thơm khó cưỡng. Chưa hết, cồi sò điệp mềm ngon kết hợp cùng bắp cải cắt nhỏ là tăng hương vị cho cơm chiên.

Sò điệp nướng phô mai

Song hành với sò điệp nướng mỡ hành, sò điệp nướng phô mai chính là một trong số những mó best seller tại các nhà hàng hải sản. Thay cho hương vị đậm đà của mỡ hành, phô mai thơm béo giúp làm bật lên vị ngon nguyên bản của sò điệp. Điểm nhấn của món sò điệp nướng phô mai chính là vị béo của phô mai trên bề mặt cùng hương thơm của mùi tây thơm dịu nhẹ. Món ăn không chỉ có hương vị ngon mà còn có một màu sắc vàng ươm đẹp mắt.

Súp sò điệp

Cồi sò điệp đi kèm với sốt kem khoai tây beo béo tạo nên món súp sò điệp thơm ngon tuyệt vời. Sốt kem khoai tây bùi vị có thể được thay thế bằng sốt tôm cà chua để tạo nên màu sắc đặc trưng. Dù là loại sốt nào, món súp sò điệp đều có màu sắc bắt mắt và vị ngon khó cưỡng.

Sò điệp nướng sa tế

Đừng lo về chiếc vỉ nướng, món sò điệp nướng sa tế hoàn toàn có thể thực hiện được bằng nồi chiên không dầu. Sò điệp sau khi làm sạch sẽ được ướp với gia vị và sa tế để làm tăng hương vị cho món ăn. Lý do chính của việc nồi chiên không dầu có thể thay thế lò nướng nằm ở việc nồi không dầu đảm bảo thịt sò điệp chính vừa đến, còn độ ẩm để giữ nguyên hương vị của sò điệp.

Mì ý sò điệp

Sợi mì được luộc đúng thời gian giúp sợi mì dai ngon vừa phải, không bị cứng hay bở nát. Sốt mì ý được hoà trộn với rượu cay nồng, chút muối, chút cốt chanh và bơ mặn và phô mai béo ngậy. Chưa hết, món mì ý thơm ngon khi kết hợp cùng sò điệp áp chảo săn thịt, dai ngon vừa phải. Tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một món ăn tuyệt vời, rất đáng để cho bạn thử một lần.

Sò điệp sốt chanh dây

Cồi sò điệp áp chảo 2 mặt cho thịt săn đều và tạo nên màu vàng đẹp mắt và vị dai ngon. Rưới thêm một lớp nước sốt chanh dây sánh vàng trên bề mặt sò điệp áp chảo. Nước sốt chanh dây với vị chua ngọt nhẹ, kết hợp cùng độ dai ngon của cồi sò. Tất cả hoà vào nhau tạo nên món sò điệp sốt chanh dây ngon tuyệt hảo.

Cồi sò điệp xào hoa thiên lý

Hai nguyên liệu này dường như không thể hoà quyện vào nhau, thế nhưng khi chúng được chế biến cùng nhau lại tạo ra một món ăn mang hương vị khó quên. Cồi sò điệp xào hoa thiên lý là một món xào vừa miệng và cực thơm nhờ tỏi phi thơm lừng.