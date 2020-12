Những món ăn phổ biến nhưng nhiều người đã nấu hoặc ăn sai cả cuộc đời

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Đối với những người đầu bếp thực sự quan tâm đến món ăn của họ, có thể họ sẽ bị sốc nếu thấy món ăn đó bị dùng sai cách. Tất nhiên, không có một chuẩn mực cụ thể về cách ăn từng loại món ăn, nhưng trong một số trường hợp, ăn đúng cách sẽ làm món ăn ngon và thú vị hơn.

Bài viết này tổng hợp cách ăn đúng của những món ăn phổ biến trên thế giới và những lỗi sai mà mọi người hay mắc phải.

Sushi

Ảnh minh họa: © David Prado Perucha / Shutterstock, © Nomadsoul1 / Depositphotos

Vì một lý do kỳ lạ nào đó, nhiều người ăn sushi bằng cách nhúng phần cơm vào hỗn hợp nước tương/mù tạt. Đây được cho là cách ăn sushi sai lầm vì cơm có thể bị vỡ trong quá trình chấm. Ngoài ra, nhiều người dùng đũa để ăn sushi. Ở Nhật Bản, họ lật ngược miếng sushi và nhúng cá vào hỗn hợp nước tương/mù tạt. Và sushi "tốt nhất" nên được cầm bằng ngón tay, không phải đũa. Đũa không bao giờ được sử dụng trong các nhà hàng sushi Nhật Bản cao cấp.

Phô mai Feta

Ảnh minh họa: © PDPhotos / Pixabay

Đối với các loại pho mai feta đóng gói, nhà sản xuất luôn yêu cầu rửa với nước trước khi ăn, mục đích là để rửa sạch nước muối dùng để bảo quản món ăn này. Phô mai Feta không được quá mặn và nếu có, đó là do bạn chưa loại bỏ hết nước muối bảo quản.

Mì ống và sốt thịt băm

Ảnh minh họa: © kalhh / Pixabay

Mặc dù là món ăn nổi tiếng trên thế giới, nhưng thật đáng ngại khi để 2 nguyên liệu đó “đứng cạnh nhau” như vậy, sự kết hợp giữa mì Ý và “sốt thịt băm” hoàn toàn là một sự hỗn độn và không hợp lý.

Không cần giải thích dài dòng ở đây, lý do đơn giản như sau: nước sốt thịt băm tốt nhất nên được ăn kèm với bột trứng, mì ống tươi. Mỳ Ý thực sự là một ý tưởng tồi khi đi kèm với nước sốt này vì bề mặt của nó quá trơn và không bám được các hạt thịt, do đó khi sử dụng dĩa rất khó khăn. Những loại mì ống bột trứng, như fettuccine hoặc tagliatelle có bề mặt thô ráp nên chúng có thể quyện vào nước sốt thịt và do đó tối đa hóa sự kết hợp của mì ống và nước sốt.

Thịt xông khói

Ảnh minh họa: © Gaertringen / Pixabay

Bạn có thường nấu thịt xông khói trong chảo không? Thay vào đó, hãy bỏ vào trong lò nướng. Chảo có nhiệt độ rất nóng vì thế món ăn sẽ chín nhanh và không đều. Điều đó sẽ dẫn tới tình trạng một số vị trí bị cháy trong khi các phần khác vẫn phần mỡ chưa nấu chín. Lò nướng tản nhiệt chậm và đều để toàn bộ miếng thịt xông khói được chín cùng lúc. Món thịt xông khói sẽ ngon hơn nếu nấu giòn một chút.

Sô cô la

Nguồn ảnh: © PickPik

Các chuyên gia ẩm thực hướng dẫn chúng ta nên đợi sô cô la tan chảy trong miệng dần dần, để cảm nhận các hương vị khác nhau của món ăn này. Nhưng vẫn nhiều người thích ăn sô cô la theo cách nhai ngấu nghiến nó...

Bánh Tortilla

Ảnh minh họa: © RociH / Needpix

Bánh Tortilla là một loại bánh mì dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột mì có xuất xứ từ Mexico và các nước châu Nam Mỹ. Rất nhiều người, cửa hàng, nhà hàng hầu hết phục vụ chúng "sống" - Giống như khi bạn mua Tortilla ở cửa hàng tạp hóa. Hãy đặt chúng trên chảo hoặc bếp để làm cho nó ngon hơn! Nếu là bánh tortilla bằng bột mì, chờ khi nó phồng lên một chút nghĩa là bạn đã thành công. Nhưng không, rất nhiều người chỉ muốn ăn ngay lập tức, chúng nguội lạnh, dai và không có hương vị.

Gà

Ảnh minh họa: © Pxfuel

Trước khi nấu ăn, mọi người thường ướp gà với nước muối. Điều này không làm cho nó trở nên “ngon ngọt” hơn mà lại khiến gà nhạt nhẽo.

Bít tết

Ảnh minh họa: © Pxfuel

Các món bít tết sau khi chế biến nên được “nghỉ” trước khi dùng, nhưng không ai chú ý tới điều này. Các nhà hàng sẽ nhận được phàn nàn về việc chờ đợi, và sau đó là nhiều lời phàn nàn hơn về việc đồ ăn của họ bị nguội. Tuy niên, đối với món nướng, khi để thịt "nghỉ" đủ thời gian, nước thịt sẽ không bị chảy ra khi cắt lát. Điều quan trọng hơn là hương vị bạn cảm nhận được sau khi chất béo bắt đầu đông lại bên trong miếng thịt sẽ rất tuyệt vời.

Vỏ táo

Nguồn: © Pxfuel

Một quả táo nguyên vỏ chứa khoảng 5,4 gam chất xơ, trong khi không có vỏ chỉ chứa khoảng 2,8 gam chất xơ. Bên cạnh đó, một quả táo có vỏ chứa khoảng 116 calo và khi không có vỏ, nó chỉ chứa khoảng 104 calo. Vì vậy, bạn thấy không có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng calo, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về hàm lượng chất xơ. Ngoài ra, vỏ táo cũng cung cấp một số lợi ích tuyệt vời liên quan đến sức khỏe giúp làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, như ung thư gan và ruột kết. Vỏ của quả táo có chứa một hợp chất được gọi là triterpenoids có xu hướng tiêu diệt các tế bào ung thư, cũng như ngăn chặn các tế bào mới hình thành.

Khoai tây luộc

Ảnh minh họa: © pikrepo

Cách tốt nhất để luộc khoai tây là cho chúng vào cùng với nước lạnh. Trong trường hợp này, khoai tây và nước tăng nhiệt độ cùng một lúc, vì vậy củ khoai tây sẽ chín đều bên trong với bên ngoài.

Muối và đường

Ảnh minh họa: © petrovhey / Pixabay

Tất cả các món ăn nên được ăn với muối, ngay cả những món ngọt. Nếu bạn đang làm bột yến mạch ngọt với sữa, bạn hãy thêm một chút muối vào cho đến khi nó có vị mặn, bột yến mạch sẽ ngon hơn.

Đậu phụ

Ảnh minh họa: © xay / needpix

Đậu phụ sau khi được ướp với nước tương, nước sốt cay, thêm các loại gia vị như hạt tiêu đen, thìa là và chiên giòn sẽ làm tăng hương vị cho món ăn này.

