Những cái nhất của sân bay khắp thế giới

Dựa trên các thống kê của Wikipedia, Hội đồng Sân bay quốc tế Thế giới (ACI World), và các bảng xếp hạng thường niên của Skytrax và AirHelp, VnExpress liệt kê một số sân bay đặc biệt trên thế giới.

Sân bay cao nhất thế giới

Sân bay Daocheng (Án Đinh Đạo Thành) thuộc huyện Đạo Thành, Châu tự trị dân tộc Tạng Garze, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sân bay hoạt động từ tháng 9/2013, nằm ở độ cao 4.411 m so với mực nước biển, là sân bay dân dụng cao nhất thế giới. Sân bay Bangda, Qamdo, Tây Tạng, hiện đứng thứ hai, nằm ở độ cao 4.334 m.

Sân bay thấp nhất thế giới

Bar Yehuda Airport, Israel, nằm ở phía nam sa mạc Judea và Biển Chết, cách Jerusalem khoảng hai tiếng chạy xe. Sân bay hoạt động từ năm 1963, nằm dưới mực nước biển 378 m, được coi là sân bay thấp nhất thế giới. Vì địa thế như vậy, rất ít các chuyến bay dân dụng tới đây. Nó chủ yếu được sử dụng cho các mục đích như sân bay thay thế hoặc dự bị; các chuyến bay tham quan, phục vụ du khách đến thăm khu vực Biển Chết và pháo đài cổ Masada gần đó. Ảnh: Flightsim.

Sân bay bận rộn nhất thế giới

Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2025, theo thống kê của ACI World (Hội đồng Sân bay quốc tế Thế giới), dựa trên lưu lượng hành khách. Nằm ở Atlanta, Georgia, Mỹ, sân bay này đóng vai trò là "cửa ngõ" kết nối các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ. ATL là sân bay của hãng Delta Air Lines thường xuyên phục vụ hơn 100 triệu hành khách mỗi năm, cung cấp các chuyến bay đến hơn 150 điểm đến trong nước và 70 điểm đến quốc tế. Ảnh: KnowAtlanta

Sân bay có thác nước trong nhà cao nhất thế giới

Vortex HSBC Rain cao 40 m, là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, nằm trong khu Jewel, sân bay Changi, Singapore, mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Bao quanh thác nước là khu rừng Shiseido với 2.500 cây cao và 100.000 cây bụi các loại giúp điều hòa không khí. Đoạn đường tàu trên không (sky train) kết nối nhà ga số 2 và số 3 đi ngang thác nước này. Vào buổi tối, thác nước sẽ đổi màu, kết hợp âm nhạc tạo thành màn trình diễn âm thanh ánh sáng. Changi còn nhiều năm được bình chọn là sân bay hiện đại nhất hay sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới. Ảnh: Medina Loh

Sân bay rộng nhất thế giới

King Fahd (DMM) ở Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất là sân bay được ghi nhận rộng nhất thế giới, với diện tích gần 780 km2, theo World Population Review và Statista. Sân bay có hai đường băng, đủ cho máy bay cỡ lớn như Airbus A380. Đây là sân bay trung tâm phục vụ khu vực miền đông Ảrập Xêút, kết nối với Trung Đông, châu Á, châu Âu và châu Phi.

Sân bay nhiều kết nối nhất

London Heathrow ở thủ đô nước Anh là sân bay kết nối quốc tế số một thế giới. Xếp hạng này dựa trên số điểm đến và số kết nối chuyến bay quốc tế trên một ngày, với 218 điểm đến toàn cầu. Heathrow giữ vai trò trung tâm của các hãng hàng không như British Airways và Virgin Atlantic. Hiện Heathrow còn nằm trong nhóm top đầu về lượng khách quốc tế hàng năm. Ảnh: Heathrow Expansion

Sân bay lâu đời nhất còn hoạt động

Mở cửa từ năm 1909, sân bay College Park nằm ở City of College Park, thuộc quận Prince George, bang Maryland, hiện là sân bay cổ nhất thế giới còn hoạt động. Ban đầu, sân bay là nơi huấn luyện của Quân đoàn Tín hiệu Mỹ. Các máy bay dân sự bắt đầu hoạt động tại đây từ tháng 12/2011. Năm 1977, nơi này được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh: Wiki

Tenzin-Hillary Airport (vùng Luka, Nepal) nằm ở độ cao khoảng 2.800 mét (9.383 feet) so với mực nước biển, giữa dãy Himalaya hùng vĩ. Đường băng ngắn, chỉ dài khoảng 527 mét và dốc 12%, được xây trên vách núi. Một đầu đường băng là vách đá dựng đứng, trong khi đầu kia là vực sâu 1.000 mét. Điều này không cho phép máy bay bay vòng để chờ hạ cánh hoặc cất cánh lại.

Thời tiết ở vùng núi Himalaya khó lường và thay đổi đột ngột, thường xuyên có sương mù, gió lớn và mưa bão, làm hạn chế tầm nhìn của phi công.​​​​​​ Chỉ những phi công giàu kinh nghiệm và đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt mới được phép hạ cánh tại đây. Ảnh: Foodprint

Sân bay có nhiều đường băng nhất

Chicago O’Hare Airport nằm ở thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), với 8 đường băng đang hoạt động. Các đường băng của sân bay được thiết kế theo một hệ thống song song và chéo, tối ưu hóa lưu lượng di chuyển của máy bay. Ngoài ra, sân bay còn có nhiều nhà ga và phòng chờ lớn để phục vụ lượng khách khổng lồ.

Nhờ vị trí trung tâm, O'Hare đóng vai trò là điểm kết nối chính cho các chuyến bay nội địa và quốc tế ở Mỹ. Ảnh: riddiford