Khách quốc tế nườm nượp đến vịnh Hạ Long

Những ngày cuối tuần, lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đổ dồn đến hai bến cảng tại phường Bãi Cháy, Tuần Châu để mua vé tham quan vịnh Hạ Long.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong , tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy), lượng khách đổ về cảng đông đúc, đa số là khách quốc tế.

Khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Lượng khách đông vào các thời gian đầu giờ sáng với khách tham quan theo tiếng và khoảng 11h-14h chiều đối với khách nghỉ đêm trên vịnh.

Khu vực cửa soát vé hai đầu cầu cảng chật kín khách du lịch làm thủ tục lên tàu. Khách du lịch thường chọn đi tham quan tuyến 1 và 2 bao gồm các địa điểm nổi tiếng trên vịnh như: Hang Sửng Sốt, Đảo Titop, Hòn Gà Chọi, Hòn Chó Đá, Hòn Đỉnh Hương, chèo kayak tại Hang Luồn…

Theo một số đơn vị lữ hành và nhà tàu, dù chưa đến mùa cao điểm du lịch hè nhưng lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long có dấu hiệu tăng cao, trong đó đa phần là khách quốc tế. Trung bình ngày thường có khoảng 6.000 - 7.000 khách, đặc biệt vào ngày cuối tuần có thể lên đến trên 10.000 lượt khách qua cảng.

Nhóm du khách trẻ đến từ Trung Quốc cho biết, sau khi tham khảo nhiều chương trình, cả nhóm lựa chọn Quảng Ninh và tham quan vịnh Hạ Long là điểm đến phải trải nghiệm khi du lịch tới Việt Nam.

"Tôi và cả nhóm bạn đã tham khảo nhiều thông tin trên mạng xã hội và được biết đây là một địa điểm nổi tiếng không chỉ của Việt Nam mà là toàn thế giới. Tôi mong sẽ có nhiều trải nghiệm và có những bức ảnh đẹp khi đến với vịnh Hạ Long", đại diện nhóm du khách tới từ Trung Quốc chia sẻ.

Theo nhiều du khách, lợi thế lớn nhất của vịnh Hạ Long vẫn là cảnh quan tự nhiên với hơn 2.000 đảo đá vôi hình thành qua hàng triệu năm, được UNESCO 3 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt so với các điểm đến.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong , ông Trần Văn Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh - cho biết, để có con số ấn tượng 91% là sự vào cuộc tích cực của các đơn vị tàu thuộc chi hội. Các đơn vị trên đã không ngừng cải tiến, đóng mới những con tàu lớn hơn, hiện đại hơn sức chứa lên đến vài trăm khách và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng dòng khách quốc tế chất lượng cao.

"Điều nữa là các đơn vị tàu đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành qua các hình ảnh thực tế về trải nghiệm tham quan vịnh trên tàu để quảng bá tới khách quốc tế. Ngoài ra, nhiều nhà tàu cũng ứng dụng công nghệ số xây dựng trang web, mạng xã hội nhằm quảng bá, bán tour trực tiếp tới khách quốc tế đưa vịnh Hạ Long trở thành điểm đến du lịch 4 mùa", ông Hồng chia sẻ.