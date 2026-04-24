Huế mở cửa Đại Nội về đêm phục vụ khách mùa cao điểm

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn. Đáng chú ý là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ ngày 25 - 28/4, mở ra không gian tham quan ban đêm tại Đại Nội Huế với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa cung đình.

Tái hiện lễ đổi gác tại cổng Ngọ Môn

Chị Phạm Thị Phương Vi - du khách từ Đà Nẵng bày tỏ quan tâm đến sự kiện này: “Nếu Huế mở cửa Đại Nội về đêm thì tôi hy vọng sẽ có thêm các chương trình trình diễn ánh sáng, nhã nhạc về ban đêm. Qua đó du khách không chỉ tham quan mà còn được trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam”.

Đại Nội Huế mở cửa phục vụ du khách về đêm

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thành phố Huế dự kiến đón khoảng 389.000 lượt khách. Nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn đã được các đơn vị lữ hành giới thiệu như: Tour khám phá sông Ngự Hà, tour trải nghiệm Phá Tam Giang, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong dịp lễ. Ngành du lịch thành phố Huế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giá cả, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm đến.

Không gian Đại Nội Huế về đêm

Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho biết các doanh nghiệp và hiệp hội du lịch địa phương cũng tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho du khách: “Trong dịp 30/4 chúng tôi không kích cầu bằng giá mà kích cầu bằng chất lượng và giá trị gia tăng cho các nhóm, để thu hút khách đến. Ví dụ tăng thêm những tiện ích cho khách, một số tour du lịch có thể miễn một phần nào đó về xe cộ, vận chuyển, hướng dẫn viên; sẽ hỗ trợ về một vài tour miễn phí cho khách đi gần trải nghiệm. Các khách sạn tăng thêm những dịch vụ tiện ích để kích cầu, để khách kéo dài thêm ngày lưu trú và thưởng thức thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm tại Huế”.