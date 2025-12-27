Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng

Ớt sừng giúp ấm phổi ngày đông

Ớt sừng xanh là một trong những gia vị phổ biến xuất hiện nhiều trong ẩm thực Việt. Nguyên liệu này không chỉ đơn thuần dùng để kích thích vị giác, mà đường dùng trong các món xào, nướng hoặc làm nước chấm. Hiện nay, ớt sừng xanh được bán rộng rãi trên thị trường với giá khoảng 11.800 đồng/100gr, và dễ bảo quản.

Quả ớt có màu xanh lá đặc trưng, vỏ bóng, căng mọng. So với ớt đỏ, ớt sừng xanh cay nhẹ hơn, vị tươi mát, hậu vị hơi đắng dịu, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người không ăn được cay nhiều.

Ớt sừng xanh có nhiều giá trị cho sức khỏe

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài lượng vitamin C dồi dào, ớt sừng xanh có chứa nhiều hoạt chất thực vật giúp giảm đau, giảm sưng viêm liên quan tới các bệnh xương khớp như viêm khớp, thấp khớp… Đặt biệt là các hợp chất trong ớt còn giúp thư giãn đường hô hấp, hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề về phổi như ho, hen suyễn, cảm lạnh khi sử dụng phù hợp.

Món ngon với ớt sừng xanh

Nguyên liệu làm ớt sừng xanh nhồi thịt nước tương:

+ 7-8 quả ớt sừng

+ Nấm hương

+ 250g thịt nạc vai

+ Nước tương, muối, dầu mè, bột bắp

+ Nguyên liệu nước sốt: 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa bột bắp, 1 thìa đường, nửa bát con nước.

Cách làm ớt sừng xanh nhồi thịt nước tương

Bước 1:

Ớt sừng xanh rửa sạch, bỏ cuống và hạt, cắt khúc khoảng 5cm. Nấm hương ngâm mềm, rửa sạch, thái nhỏ. Thịt nạc vai rửa sạch, thấm khô, băm hoặc xay nhỏ.

Bước 2:

Cho thịt băm và nấm hương vào bát, thêm 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, dầu mè và một ít bột bắp vào. Trộn đều theo một chiều cho hỗn hợp kết dính, thật dẻo là được.

Ớt sừng nhồi thịt là món ngon dễ làm, giúp bổ phổi ngày lạnh

Bước 3: Lấy lượng nhân thịt vừa phải nhồi vào từng khúc ớt, nén chặt. Đun nóng chảo với chút dầu ăn, dựng đứng các miếng ớt để chiên phần nhân trước giúp thịt không bung. Sau đó, bạn đặt ớt nằm xuống mặt chảo, chiên đến khi vỏ hơi nhăn lại.

Bước 4: Trong lúc chờ chiên ớt, bạn chuẩn bị làm nước sốt. Hòa các nguyên liệu làm sốt, rưới đều vào chảo ớt. Đậy nắp, đun lửa nhỏ khoảng 5 phút cho ngấm gia vị, sau đó mở nắp, tăng lửa nhẹ để nước sốt sánh lại.

Món ớt sừng xanh nhồi thịt có độ tươi giòn, bên trong là nhân thịt béo ngậy, đậm đà

Món ớt sừng xanh nhồi thịt có lớp vỏ mềm nhưng vẫn giữ độ tươi giòn, bên trong là nhân thịt béo ngậy, đậm đà. Khi nấu cùng nước sốt, vị cay nhẹ và mát của ớt hòa quyện với vị ngọt của thịt, tạo nên hương vị hài hòa. Khi ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Trong những bữa cơm ngày lạnh, cả nhà cùng quay quần bên mâm cơm nóng, món ăn này giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ phổi và cũng mang lại cảm giác ấm cúng.