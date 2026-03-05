Cách làm sạch bếp gas cực kỳ đơn giản với bột nở, giấm và muối

Bếp gas sau một thời gian sử dụng sẽ tích tụ nhiều vết dầu mỡ và vết bẩn. Nếu không được làm sạch, chúng sẽ tạo thành những cặn bẩn cứng đầu, thậm chí gây gỉ sét cho bếp.

Với một số vật liệu thông dụng, chúng ta có thể làm sạch bếp gas một cách rất nhanh chóng, đơn giản, gọn nhẹ và đặc biệt, không cần dùng tới các chất tẩy rửa chuyên dụng.

Rắc đều bột nở lên bếp, tập trung vào những khu vực bẩn nhất. Bột nở có khả năng làm sạch mạnh mẽ các thiết bị gia dụng.

Rắc đều bột nở lên bếp gas.

Tiếp đến, cần đổ lượng giấm trắng vừa đủ vào khu vực đã rắc bột nở trên bếp gas. Bột nở có tính kiềm, trong khi giấm trắng chứa axit. Khi giấm và bột nở kết hợp với nhau sẽ tạo ra rất nhiều bọt khí, có tác dụng làm sạch.

Sau khi đổ giấm, hãy phủ khu vực đó bằng khăn giấy. Điều này sẽ giúp giấm bám dính tốt hơn vào bếp gas. Để nguyên như vậy trong 10 phút, hoặc 20 phút đối với những bếp gas quá bẩn.

Dùng khăn giấy phủ khu vực vừa rắc bột nở và đổ giấm.

Sau khoảng thời gian trên, chúng ta gỡ bỏ khăn giấy và có thể thấy hầu hết các vết bẩn trên bếp đã hết, chỉ còn lại một vài vết bẩn hơi cứng đầu bám vào. Lúc này, trên khăn giấy vẫn còn khá nhiều bột nở và giấm trắng. Hãy tiếp tục dùng nó để lau bếp gas và chỉ sau vài giây, bếp đã rất sạch.

Trong trường hợp muốn bếp gas sạch hơn nữa, chúng ta có thể rắc đều một lớp muối lên. Muối có tác dụng khử trùng và kháng khuẩn. Kết cấu dạng hạt của nó có thể loại bỏ vết bẩn và dầu mỡ một cách hiệu quả. Tiếp đến, dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ để cọ rửa. Nếu muối chuyển sang màu vàng gỉ chứng tỏ vẫn còn nhiều bụi bẩn trên bếp và cần chúng ta tiếp tục việc làm sạch.

Sau khi đảm bảo mọi khu vực của bếp gas đều sạch, hãy dùng khăn khô lấy sạch phần muối còn sót lại trên mặt bếp; lau đi lau lại nhiều lần cho đến khi toàn bộ muối được loại bỏ, giúp mặt bếp trông như mới.

Mặt bếp trông như mới sau khi vệ sinh với những chất đơn giản như muối, bột nở, giấm.

Bếp gas là thiết bị gia dụng thiết yếu được dùng gần như hàng ngày. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với việc sử dụng nó để nấu ăn, nhưng ít người biết rằng hầu hết các bếp gas gia dụng đều có lò nấu (hoặc vùng nấu), trong đó lò bên trái và bên phải có sự khác biệt.

Thông thường, ngọn lửa ở lò nấu bên trái nhỏ hơn, trong khi ngọn lửa ở bên phải lớn hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta thường đặt nồi súp bên trái và nồi nấu ăn bên phải. Ninh lâu cần nhiệt độ tương đối ổn định. Nhiệt độ quá cao sẽ làm súp chín nhanh nhưng cũng làm mất chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng của súp. Do đó, nhiều người thường nấu súp hoặc các món cần làm nhừ ở lò nấu trên trái.

Ngược lại, ngọn lửa bên phải lớn hơn và thích hợp cho các phương pháp nấu nhanh như chiên, xào và nướng, ví dụ như xào rau, chiên ngập dầu, chiên trứng và nướng thịt.

Tuy nhiên, vẫn có người thích làm theo cách ngược lại. Họ cho rằng, khi xào rau ở lò bếp bên trái, với nhiệt độ thấp hơn có thể dễ dàng kiểm soát thời gian nấu và cho ra các món ăn với màu sắc và chất lượng tốt hơn.

ít người biết rằng hầu hết các bếp gas gia dụng đều có lò nấu (hoặc vùng nấu), trong đó lò bên trái và bên phải có sự khác biệt.

Tóm lại, sự khác biệt về công suất nhiệt giữa hai bên trái và phải của bếp gas không chỉ mang lại sự tiện lợi khi nấu nướng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của món ăn. Tuy nhiên, việc chọn nấu bên nào tuỳ thuộc vào thói quen và nhu cầu sử dụng của người đứng bếp.