Mâm tiệc Giáng sinh từ trái cây, thịt nguội của mẹ đảm Hà Nội

Dịp lễ năm nay, chồng đi công tác xa, trong nhà chỉ còn ba mẹ con nên Thanh Thủy muốn chuẩn bị một "bữa tiệc trái cây" đặc biệt, tạo kỷ niệm Giáng sinh cho hai con.

Theo chị, việc tự tay chuẩn bị mâm quả giúp không khí gia đình ấm cúng hơn, đồng thời khuyến khích trẻ ăn nhiều hoa quả.

Trong quá trình thực hiện cây thông, chị Thủy lưu ý không sử dụng quá nhiều loại quả trên cùng một cây để tránh rối mắt. Thay vào đó, chị chọn một vài loại rồi tỉa thành nhiều kiểu hoa, kích cỡ.

Nên hạn chế những loại quả dễ thâm như chuối, táo chưa xử lý, thay bằng xoài, ổi, củ dền để giữ màu tốt, giúp mâm trái cây trưng bày vài tiếng vẫn tươi.

Phần khung cây thông làm từ xốp cắm hoa, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm để đảm bảo vệ sinh. Trái cây sau khi tỉa được cắm trực tiếp lên khuôn bằng tăm nhọn. Xen giữa các "bông hoa" trái cây, chị điểm thêm vài nhánh rau húng tạo cảm giác như tán lá, tăng độ sinh động cho tổng thể.

Cây thông hoàn thiện có tông màu chủ đạo đỏ, vàng, xanh lá và hồng, tạo nên từ củ dền, dâu tây, việt quất, xoài, kiwi, ổi, nho... Khi mâm trái cây được bày ra, hai con của chị tỏ ra thích thú, đứng ngắm khá lâu và xin mẹ giữ nguyên để trưng bày thay vì ăn ngay.

Bên cạnh cây thông, chị Thuỷ còn làm vòng nguyệt quế xếp từ các loại quả tông xanh như kiwi, nho xanh, táo xanh, ổi, sau đó điểm thêm sắc đỏ từ dâu tây và lựu.

Ngoài trái cây, Thanh Thủy còn tạo hình ông già Noel từ thịt nguội và phô mai. Các chi tiết như mũ, râu, khuôn mặt được sắp xếp đơn giản, dễ nhận diện. Việc kết hợp thực phẩm mặn giúp mâm "tiệc Giáng sinh" của ba mẹ con phong phú hơn về hương vị.

Theo chị Thủy, chi phí để hoàn thiện một mâm tiệc Giáng sinh vừa sinh động, đẹp mắt, vừa đủ cho gia đình thưởng thức dao động khoảng 400.000-500.000 đồng, tùy loại thực phẩm.

Thanh Thủy cho biết năm nào cũng tự tay làm mâm quả cho Trung thu, lễ, Tết và chia sẻ lên mạng xã hội. Những bài đăng thường nhận được nhiều phản hồi tích cực, trở thành động lực để chị tiếp tục sáng tạo.