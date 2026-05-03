Sức hút kỳ lạ của ngôi làng dưới chân cột cờ Lũng Cú

Nằm ngay dưới chân núi Rồng, Thèn Pả mang không gian đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt trên đỉnh cột cờ Lũng Cú. Bản làng nhỏ của người Mông này nép mình bên hai hồ nước ngọt, tĩnh lặng giữa cao nguyên đá.

Người dân gọi hai hồ nước này là "Mắt Rồng". Một hồ nằm gần thôn Lô Lô Chải, hồ còn lại thuộc làng Thèn Pả. Mặt hồ phẳng lặng quanh năm, phản chiếu những nếp nhà trình tường đặc trưng của vùng cao, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm gặp ở vùng địa đầu Tổ quốc.

Điểm nhấn thú vị tại Thèn Pả là một xóm nhỏ quy tụ 10 hộ dân đều là anh em trong đại gia đình. Gia đình này đã cùng nhau bám trụ, sinh cơ lập nghiệp dưới chân núi Rồng suốt hơn một thế kỷ qua.

Sự mộc mạc của Thèn Pả hiện rõ qua nếp sinh hoạt hàng ngày: Đàn ông bám đá trồng ngô, phụ nữ giữ nghề dệt lanh truyền thống. Những con đường đất quanh bản vẫn rộn rã tiếng cười của trẻ nhỏ, vẽ nên bức tranh đời sống vùng cao đầy sức sống.

Ngôi làng giữ được nguyên vẹn kiến trúc truyền thống với nhà trình tường đất, mái lợp ngói âm dương và hàng rào đá xếp tay. Chiều về, khói bếp từ các gian nhà quyện trong sương núi tạo nên vẻ đẹp mộc mạc.

Nhiều du khách ghé thăm Thèn Pả ban đầu chỉ định nghỉ chân ngắn sau khi leo cột cờ, tuy nhiên, vẻ bình yên và không khí trong lành tại đây thường khiến họ nán lại lâu hơn dự kiến.

Thời điểm đẹp nhất ở đây là buổi chiều, khi nắng vàng trải dài trên mặt hồ. Từ bất kỳ góc nào trong làng, du khách cũng có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Rồng.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thời tiết khắc nghiệt, người dân Thèn Pả vẫn kiên trì bám trụ và giữ gìn những phong tục lâu đời. Đó cũng chính là điều tạo nên giá trị riêng cho ngôi làng.

Giữa sự thay đổi nhanh chóng của vùng cao, Thèn Pả là điểm dừng hiếm hoi còn giữ được vẻ nguyên sơ. Đây là nơi lý tưởng để du khách sống chậm, cùng ăn ở và khám phá chiều sâu văn hóa của người Mông dưới chân cột cờ ở địa đầu Tổ quốc.