Du khách thỏa thích nhảy sóng biển Cát Bà

Đảo Cát Bà, thuộc Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đón hàng vạn lượt khách tới tham quan ngắm vịnh, tắm biển giải nhiệt đầu mùa hè. Các bãi tắm nổi tiếng đều chật kín khách tắm biển. Ghi nhận của PV Tiền Phong tại bãi tắm Cát Cò buổi trưa 2/5 mưa nhẹ, đầu giờ chiều hửng nắng, hàng nghìn khách du lịch đến tắm.

Sau cơn mưa, trời hửng nắng, nước biển dâng cao phủ kín bãi cát trắng dài hàng trăm mét. Thời tiết đẹp cùng sóng cao khoảng 1m thu hút khách du lịch vui chơi, nô đùa với cơn sóng hiếm gặp vào các dịp nghỉ lễ.

Hàng nghìn du khách xuống bãi tắm Cát Cò nô đùa theo những con sóng bạc đầu.

Sóng vỗ dập dồn vào bờ theo từng cơn tạo cảm giác mạnh, sảng khoái. Nhiều bạn nhỏ thích thú nô đùa với sóng biển Cát Bà cùng người thân.

Nhiều khách du lịch nước ngoài quen thuộc với sóng biển, tỏ ra hào hứng đón để bơi lướt theo sóng từ xa vào bờ.

Còn các vị khách nhí ở ven bờ, nô đùa trong vòng tay người thân.

Nhiều thanh niên thích cảm giác mạnh đón sóng ở những khu vực kè đá.

​