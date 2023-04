Dâu tằm có thể cải thiện tiêu hóa, giảm viêm và lưu thông máu

Dâu tằm là một loại trái cây sẵn có, dễ tìm và rẻ. Chúng có nhiều màu sắc như đỏ, đen, tím, trắng và hồng. Dâu tằm có vị ngọt, chua nên nó rất phù hợp để làm nước trái cây, mứt, bí.... Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, vitamin C, vitamin K, kali và canxi, tất cả đều quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một số lợi ích cho sức khỏe của dâu tằm mang lại.

Cải thiện lưu thông máu

Ăn dâu tằm giúp điều hòa quá trình lưu thông máu trên khắp cơ thể. Với hàm lượng sắt dồi dào, dâu tằm giúp thúc đẩy đáng kể quá trình sản xuất hồng cầu, giúp cơ thể tăng cường phân phối oxy đến tất cả các tế bào và mô. Đồng thời, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đảm bảo các cơ quan hoạt động trơn tru.

Giúp tiêu hóa carbohydrate

Dâu tằm rất giàu 1-deoxynojirimycin, một chất ức chế alpha-glucosidase giúp tiêu hóa carbohydrate dẫn đến năng lượng dồi dào.

Tăng cường tiêu hóa

Đây là một loại trái cây quả mọng, rất tốt cho tiêu hóa vì chúng chứa nhiều chất xơ. Nó giúp cải thiện quá trình tiêu hóa của bạn bằng cách tăng tốc độ di chuyển qua đường tiêu hóa và làm đầy phân. Đồng thời, nó giúp bạn giảm bớt các vấn đề mãn tính như táo bón, đầy hơi và chuột rút.

Hàm lượng vitamin C trong trái cây này cũng giúp bạn no lâu hơn, do đó cũng tăng cường trao đổi chất.

Giúp giảm viêm

Dâu tằm chứa Resveratrol và anthocyanin. Đây là các hợp chất có đặc tính chống viêm. Vì chúng có chứa anthocyanin, giúp tránh viêm nhiễm, nên chúng có thể được sử dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh dị ứng.

Lá dâu tằm cũng giúp chống viêm và stress oxy hóa, cả hai đều có liên quan đến các bệnh mãn tính.

Cải thiện tầm nhìn

Uống một ly nước dâu tằm mỗi ngày giúp cải thiện thị lực của bạn vì nó rất giàu vitamin A. Theo các chuyên gia y tế, vitamin A rất tốt cho việc tăng cường thị lực và giảm mỏi mắt.

Nó cũng giúp bảo vệ mắt chống lại các gốc tự do gây suy giảm thị lực và thoái hóa võng mạc, đặc biệt ở những người mắc bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tạp chí Khoa học Sinh học Quốc tế, dâu tằm có một số hợp chất có thể giúp chống lại bệnh tiểu đường và tăng lượng đường trong máu.

Giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Dâu tằm chứa lượng canxi cực cao, cần thiết để duy trì một bộ não khỏe mạnh. Loại trái cây này giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và giữ cho bộ não minh mẫn.

