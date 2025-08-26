Ăn 1 nắm rau này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Rau mồng tơi là một trong những loại rau xuất hiện nhiều trong các bữa cơm gia đình. Ở Việt Nam loại rau này khá rẻ.

Mồng tơi là thực vật dây leo, sống hằng năm, thân mọng nước, bề ngoài vỏ nhẵn bóng, màu xanh hoặc xanh tím, có thể mọc dài tới 10m.

Theo USDA - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, rau mồng tơi có thể cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như: Natri, kali, chất xơ, carbohydrate, protein, magie, canxi, sắt, vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12.

- Tốt cho da: Nghiên cứu của Đại học Y Tokyo đã chỉ ra rằng, hoạt chất polysaccharide trong mồng tơi không chỉ giúp nhuận tràng mà còn tăng cường khả năng đào thải độc tố qua đường tiêu hóa và da.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy, flavonoid trong mồng tơi có khả năng ức chế enzyme gây viêm da, từ đó hỗ trợ làm dịu tình trạng mụn trứng cá, mẩn đỏ, da kích ứng.

Một trong những biểu hiện phổ biến của gan yếu và nóng trong là mụn nhọt, da viêm, rôm sảy hoặc nhiệt miệng.

Đặc biệt, theo y học cổ truyền, mồng tơi có tính hàn, giúp thanh nhiệt, nhuận tràng - hai yếu tố trực tiếp giúp giảm tích tụ độc tố nội sinh.

- Phòng ngừa loãng xương: Trong rau mồng tơi có canxi - khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người, đặc biệt là hệ xương khớp. Việc bổ sung loại rau này thường xuyên giúp xương, răng và móng của bạn chắc khỏe hơn, giảm thiểu nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người cao tuổi, theo Everyday Health.

- Tăng cường chức năng miễn dịch: Mùng tơi tuy là loại rau quen thuộc nhưng rất giàu vitamin C, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời hỗ trợ quá trình hồi phục và làm lành vết thương. Khi hệ miễn dịch được tăng cường, nó sẽ giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn và virus, phòng ngừa cảm lạnh, bảo vệ sức khỏe tổng thế.

"Rau mồng tơi quý như nhân sâm người nghèo" là cách nói ví von cho thấy rau mồng tơi rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

- Ngăn ngừa lão hóa: Trong rau mồng tơi có chứa beta-carotene - đây là chất giúp chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, beta carotene là tiền chất của vitamin A, tốt cho thị giác, tăng sức đề kháng.

- Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch: Chất xơ trong mồng tơi giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) từ thức ăn, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Trong rau mồng tơi cũng có nhiều vitamin C, có tác dụng chống oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch.

Canh rau mùng tơi nấu cua thơm ngon bổ dưỡng. Ảnh minh họa.

Mặc dù rau mồng tơi có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên bạn nên hạn chế hoặc kiêng dùng rau mồng tơi nếu bạn đang gặp các vấn đề như sỏi thận, tiêu chảy, lạnh bụng đi ngoài, đau dạ dày, cơ địa hàn, bệnh gút hoặc axit uric máu cao.

Ngoài ra, bạn nên kết hợp mồng tơi chung với các thực phẩm có nguồn gốc động vật để giảm bớt tính lạnh của dược liệu. Khi nấu loại rau này không nên nấu quá lâu, tránh làm mất đi các dưỡng chất tốt có trong rau mồng tơi.

Lưu ý khi sử dụng rau mồng tơi để tốt cho sức khỏe

- Chế biến đúng cách: Nên nấu canh, luộc hoặc làm sinh tố rau xanh (không đường), tránh xào với nhiều dầu mỡ.

- Không ăn quá nhiều: Mồng tơi có tính hàn, người có cơ địa lạnh hoặc tiêu chảy nên dùng với lượng vừa phải.

- Kết hợp đa dạng: Dùng mồng tơi cùng các thực phẩm tốt cho gan như atiso, nghệ, trà xanh sẽ tăng hiệu quả giải độc.