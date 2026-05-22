Loại cá có phần thịt trắng, ít tanh, thanh ngọt tự nhiên, đem chiên kiểu này giòn rụm mà không bị ngấy

Nếu cá thu nổi bật với hàm lượng omega-3 cao, cá ngừ giàu đạm và ít béo thì cá diêu hồng lại ghi điểm nhờ phần thịt trắng mềm, ít tanh, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng trong gia đình.

So với cá thu và cá ngừ, loại cá này có lượng chất béo thấp hơn, vị thanh ngọt tự nhiên, đồng thời vẫn cung cấp protein, vitamin D, canxi và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Chính vì vậy, những món chiên từ cá diêu hồng thường dễ ăn, không bị ngấy mà vẫn giữ được độ thơm ngon hấp dẫn. Trong số đó, cá diêu hồng muối chiên giòn là món ăn được nhiều người yêu thích bởi lớp vỏ vàng ruộm, giòn tan bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm ngọt đậm vị.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cá diêu hồng muối chiên giòn như sau:

Nguyên liệu cá diêu hồng muối chiên giòn

- 1 con cá diêu hồng

- Muối

- Tiêu

- Bột tỏi

- Nước cốt chanh

- Bột chiên giòn

- Dầu ăn

Cách làm cá diêu hồng muối chiên giòn

- Loại cá này sau khi làm sạch đem ngâm với nước muối khoảng 30 phút rồi vớt ra để ráo. Bước này giúp khử mùi tanh và làm thịt cá săn hơn khi chiên.

- Tiếp theo, cắt bỏ đầu cá rồi chẻ đôi hoặc để nguyên tùy thích. Dùng dao bén phi lê phần thân cá, có thể lọc hết xương hoặc giữ lại một bên xương để miếng cá có độ chắc khi chiên.

- Sau đó cắt cá thành từng miếng dài vừa ăn.

- Cho cá vào tô cùng một ít muối, tiêu, bột tỏi và vài giọt nước cốt chanh. Trộn nhẹ tay để gia vị phủ đều rồi ướp khoảng 20 phút trong ngăn mát tủ lạnh.

- Phần nước cốt chanh không chỉ giúp cá thơm hơn mà còn hỗ trợ làm mềm thịt cá, giúp món ăn dậy vị hơn sau khi chiên.

- Sau thời gian ướp, cho cá vào tô bột chiên giòn khô và xóc nhẹ để bột áo quanh miếng cá một lớp mỏng.

- Làm nóng dầu rồi chiên cá với lửa vừa đến khi vàng đều hai mặt. Không nên để lửa quá lớn vì cá dễ cháy lớp ngoài nhưng bên trong chưa kịp chín.

- Nếu muốn cá giữ độ giòn lâu, đặc biệt khi dùng cho tiệc hoặc ăn sau đó, có thể chiên hai lần. Lần đầu chiên sơ cho cá chín, để nguội vài phút rồi chiên lại nhanh ở lửa lớn hơn để lớp ngoài giòn rụm hơn.

- Cá diêu hồng muối chiên giòn hấp dẫn với lớp vỏ vàng óng, giòn tan, phần thịt bên trong vẫn mềm ngọt tự nhiên.

Món này có thể chấm cùng tương ớt, sốt mayonnaise hoặc nước mắm chua ngọt đều rất hợp vị. Ăn kèm rau sống, dưa leo hay cơm nóng cũng đều ngon miệng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.