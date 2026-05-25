Sẽ có 'Bà Nà Hills' phiên bản Quảng Trị

Theo nghị quyết được thông qua, dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đề xuất, có tổng diện tích khoảng 167,47ha; trong đó diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 158,6ha, gồm hơn 148ha rừng tự nhiên và hơn 10ha rừng trồng.

Đường lên đỉnh U Bò.

Diện tích rừng nằm trên địa giới các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, thuộc 17 khoảnh của 7 tiểu khu lâm nghiệp. Trong số này có hơn 47ha rừng phòng hộ, hơn 109ha rừng sản xuất cùng một phần diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Quần thể Khu du lịch sinh thái, thể dục thể thao, dịch vụ giải trí và dân cư tại khu vực hồ Thác Chuối và Nông trường Việt Trung, tỷ lệ 1/2000.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 5.300ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch và Nam Trạch, với thời hạn quy hoạch đến năm 2050.

Hồ Thác Chuối như một "Hạ Long trên cạn" của Quảng Trị.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án là tuyến cáp treo nối từ hồ thủy lợi Thác Chuối lên đỉnh U Bò - nơi được xem là “nóc nhà xanh” phía nam Quảng Trị, có khí hậu mát mẻ quanh năm nhờ độ cao và hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng.

Theo ý tưởng quy hoạch ban đầu, ga đi của tuyến cáp treo sẽ được bố trí tại khu vực hồ Thác Chuối, sau đó vượt qua các cánh rừng để lên đỉnh U Bò. Từ đây, hệ thống cáp treo và các tuyến tham quan dự kiến tiếp tục tỏa đi nhiều nhánh kết nối với vùng sinh thái thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phía xa là đỉnh U Bò quanh năm mát mẻ.

Dự án được định hướng phát triển thành quần thể đa chức năng gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và khu dân cư dịch vụ. Chính quyền địa phương kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ mục tiêu hình thành khu vực động lực phát triển kinh tế - du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao; đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập và sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Dự án cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, bởi phần lớn diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng tự nhiên nằm gần vùng lõi di sản thiên nhiên.

Trong hồ sơ quy hoạch, tỉnh Quảng Trị yêu cầu việc phát triển phải bảo đảm giữ gìn và phát huy các yếu tố cảnh quan đặc trưng như rừng, mặt nước và địa hình tự nhiên; đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạn chế tối đa tác động đến môi trường sinh thái.

Trạm Kiểm lâm đóng trên đỉnh U Bò.

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch không quá 9 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn đến lúc trình thẩm định.