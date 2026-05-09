4 món cá hồi siêu ngon giúp tăng trí nhớ cho sĩ tử mùa thi

1. Vì sao ăn cá hồi giúp tăng trí nhớ?

Với các em học sinh vào mùa thi phải tăng cường học tập và trí não luôn hoạt động thì phải nâng cao lượng dinh dưỡng. Trong các loại dưỡng chất tốt cho trí não, tăng trí nhớ thì chất béo có vai trò quan trọng.

Ngoài việc cung cấp năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng, chất béo còn là thành phần chính của màng tế bào thần kinh giúp đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của não bộ.

Lợi ích lớn nhất của cá hồi nằm ở hàm lượng chất béo lành mạnh omega-3 cao, cụ thể là DHA và EPA, hai loại omega-3 tốt nhất. Não bộ con người có đến 60% là chất béo và DHA chính là thành phần cấu trúc quan trọng nhất của các tế bào thần kinh.

Cá hồi là nguồn protein chất lượng cao mà cơ thể cần để bảo vệ sức khỏe của xương, ngăn ngừa mất cơ. Cá hồi cũng là nguồn cung cấp một số vitamin B cần thiết để sản xuất năng lượng và kiểm soát chứng viêm.

2. Cách ăn cá hồi an toàn và tốt cho sức khỏe

Các khuyến nghị dinh dưỡng khuyên mọi người nên ăn cá ít nhất 2 lần một tuần, đặc biệt là các loại cá béo. Cá hồi và một số loại cá khác chứa nhiều acid béo omega-3 rất tốt cho sức khỏe tim mạch và phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên cần lưu ý chọn nguồn cá an toàn, được chứng nhận đánh bắt hoặc nuôi theo tiêu chuẩn ở vùng nước không bị ô nhiễm.

Lưu ý quan trọng khi chế biến các món ăn từ cá hồi cho trẻ

Ưu tiên các phương pháp chế biến chín như áp chảo, hấp hoặc nấu canh để đảm bảo an toàn cao nhất.

Khi chế biến nên ngâm cá hồi trong sữa tươi không đường khoảng 5 - 10 phút trước khi nấu để cá thơm và mềm hơn. Luôn đảm bảo cá đã chín hoàn toàn (thịt cá chuyển sang màu hồng nhạt và dễ tách lớp) để loại bỏ nguy cơ ký sinh trùng.

Dù các món cá sống như sashimi hay cá muối rất hấp dẫn, phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ ăn cá sống, đặc biệt là trong giai đoạn thi cử căng thẳng. Nguyên nhân do thực phẩm sống tiềm ẩn nguy cơ cao về vi khuẩn, ký sinh trùng và các mầm bệnh nguy hiểm. Nếu bị ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn trong thời điểm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kết quả học tập của trẻ.

3. Tham khảo một số món cá hồi hợp khẩu vị của trẻ

Cá hồi áp chảo sốt cam

Đây là món ăn phổ biến nhất vì cá giữ được độ mềm, không bị khô và mùi thơm của sốt cam giúp khử mùi tanh hiệu quả. Cam giàu vitamin C giúp trẻ hấp thụ các dưỡng chất trong cá tốt hơn.

Cách làm: Áp chảo cá hồi với một ít dầu ô liu cho chín tới sau đó rưới sốt cam tươi (pha chút mật ong) lên trên.

Cháo cá hồi nấu với rau củ (cải bó xôi, bí đỏ hoặc cà rốt)

Món này rất phù hợp cho những ngày trẻ cần bồi bổ nhẹ nhàng hoặc ăn sáng trước khi đi học. Sự kết hợp omega-3 từ cá với chất xơ và vitamin A từ rau củ giúp hỗ trợ thị lực và tiêu hóa.

Cách làm: Cá hồi băm nhỏ, xào với hành tím cho thơm rồi cho vào cháo trắng ninh nhừ cùng rau củ thái nhỏ.

Cá hồi hấp xì dầu và hành gừng

Hấp là phương pháp chế biến giúp bảo toàn trọn vẹn dinh dưỡng và các acid béo omega-3 nhạy cảm với nhiệt độ cao. Hành và gừng có tính ấm giúp làm ấm bụng và hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ.

Cách làm: Đặt miếng cá hồi lên đĩa, thêm vài lát gừng, hành lá và một chút xì dầu loại ít muối, hấp cách thủy trong khoảng 15 phút là được.

Ruốc cá hồi

Nếu trẻ bận rộn với lịch học và thi cử, ruốc cá hồi là món "cứu cánh" tiện lợi để ăn kèm với cơm nóng hoặc bánh mì nhưng vẫn cung cấp đủ đạm và chất béo tốt.

Cách làm: Luộc chín cá hồi với chút sữa tươi không đường (để khử tanh) sau đó giã nhỏ và sao trên chảo với lửa nhỏ cho đến khi tơi xốp, để nguội, cho vào hộp thủy tinh đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh.