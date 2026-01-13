Động Tuyết Sơn, cung đường trekking sơn thủy hữu tình tại chùa Hương

Nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), chùa Bảo Đài - động Tuyết Sơn đẹp với khung cảnh nên thơ, một bên là núi, một bên là cánh đồng lúa mênh mông.

Thuyền cập bến Tuyết Sơn, du khách đi bộ khoảng 200m sẽ thấy chùa Bảo Đài tọa lạc dưới chân núi Tuyết Sơn.

Theo văn bia tại động Tuyết Sơn, chùa Bảo Đài được xây dựng bởi quận chúa Hoàng Thị Ngọc Hương, đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa thứ 15 (1694). Bước qua tam quan đồ sộ, du khách sẽ đi qua một khoảng sân rộng, hai bên là hai hàng cau vua thẳng tắp.

Sau khi vãng cảnh chùa, du khách men theo con đường nhỏ sát vách núi để lên động Tuyết Sơn. Dọc đường đi là những thảm lan rừng “bò” từ dưới đất lên vách đá.

Đường lên động Tuyết Sơn xuyên qua rừng đặc dụng và đặc biệt là đi xuyên rừng mơ cổ với những gốc mơ trăm tuổi được người dân gìn giữ bao năm qua.

Đi thêm khoảng 1km qua những tán rừng rậm rạp, đôi chỗ khó đi, du khách sẽ tới chùa động Tuyết Sơn.

Bên trong có nhiều khối nhũ đá với đủ hình thù. Động được chia thành hai nhánh nhỏ, một bên là tam bảo thờ Phật.

Bức tượng phù điêu cổ được tạc trong vách đá.

Nhánh thứ hai được sắp xếp như một điện thờ Mẫu.

Bước trên những bậc thang đá giữa hàng cây Đại cổ thụ khẳng khiu khiến du khách cảm giác như lạc vào một không gian huyền bí.

Những gốc hoa Đại trăm tuổi xù xì dấu thời gian.

Chùa động Tuyết Sơn trên núi có không khí trầm mặc, thâm nghiêm

Trekking xuyên rừng đặc dụng trên những cung đường uốn lượn lại tạo cho du khách cảm giác như lạc vào chốn đào nguyên.

Với nhiều du khách, trải nghiệm đặc sắc nhất khi thăm chùa Bảo Đài - động Tuyết Sơn là khoảng thời gian nghỉ chân trên đường trekking qua rừng mơ cổ và những vườn cây ăn quả, nơi du khách có thể thỏa thích thưởng thức những loại quả tươi ngon ngay dưới bóng cây.

Vào mùa hoa mơ, cả rừng mơ một màu trắng tinh khiết hấp dẫn du khách đến check-in. Hiện nay, mơ Hương Sơn là đặc sản có thương hiệu, giá thành cao hơn so với các loại mơ khác.

Trên cung đường trekking, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều điểm check-in lý tưởng với không gian cổ kính.

Du khách thỏa thích check-in trên những cung đường xen giữa khe núi đá vôi trầm mặc...

... hay những hang động nhỏ huyền bí dưới ánh nắng xuyên qua tán lá rừng...

... hoặc dưới tán lá của những vườn nhãn già xanh mát.

Những con đường nhỉ phân nhánh với hai hàng cây thẳng tắp đang chờ đợi du khách đến check-in.

Du khách khám phá cung đường chùa Bảo Đài - động Tuyết Sơn có thể đi bằng thuyền, về bằng đường bộ hoặc theo chiều ngược lại khiến cho hành trình luôn mới mẻ.