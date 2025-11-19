Khoai môn giàu dinh dưỡng nhưng bác sĩ khuyên 3 nhóm người nên tránh xa

Khoai môn đang vào mùa thu hoạch nên được bày bán rất nhiều. Đây là loại củ quen thuộc, dễ chế biến, thơm bùi và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dù khoai môn rất tốt, không phải ai cũng ăn được, đặc biệt có 3 nhóm người cần tránh xa để không gây ảnh hưởng sức khỏe.

1. Người cần kiểm soát đường huyết

Khoai môn có vị ngọt nhẹ, mềm và bùi vì chứa nhiều tinh bột và đường tự nhiên. Điều này giúp bổ sung năng lượng nhanh, giảm mệt mỏi. Nhưng với người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, lượng carbohydrate cao trong khoai môn có thể khiến đường huyết tăng vọt.

Lời khuyên:

- Hạn chế hoặc tránh hoàn toàn khoai môn

- Nếu ăn khoai môn, cần giảm lượng cơm, bún, mì trong bữa ăn để không nạp dư tinh bột

2. Người có hệ tiêu hóa yếu

Thời tiết giao mùa khiến dạ dày – ruột dễ bị tổn thương. Khoai môn chứa nhiều chất xơ và tinh bột, dễ gây đầy hơi, chướng bụng, trào ngược, khó tiêu. Nếu đang bị rối loạn tiêu hóa, ăn khoai môn có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lời khuyên:

- Tránh ăn trong giai đoạn dạ dày yếu

- Chỉ ăn lại khi hệ tiêu hóa đã ổn định

3. Người có cơ địa dễ dị ứng

Khoai môn chứa dịch nhầy có thể gây ngứa, nổi mẩn khi tiếp xúc với da. Dù đa số mọi người chỉ bị ngứa ngoài da khi gọt, nhưng người có cơ địa dị ứng thực phẩm có thể phản ứng với protein trong khoai môn.

Lời khuyên:

- Người hay dị ứng thực phẩm không nên ăn

- Mang găng tay khi gọt để tránh kích ứng da