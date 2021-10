Khiếp đảm với những món ăn kinh dị thể hiện uy quyền của Từ Hy Thái Hậu

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nổi tiếng là người đàn bà luôn khát khao và thể hiện quyền lực, những món ăn của Từ Hy Thái Hậu cũng khiến mọi người choáng váng.

Uống trà pha bằng sữa người mỗi ngày

Sau khi rời khỏi giường, Từ Hy luôn làm 7 hành động: Uống trà, trang điểm, súc miệng, hút thuốc, làm tóc, ăn điểm tâm, thay triều phục. Món trà của Từ Hy uống được pha bằng sữa người và sữa bò mỗi ngày. Đặc biệt, Từ Hy thái hậu thích uống sữa mẹ đang cho con bú nhất.

Theo Từ Hy những người phụ nữ nuôi con nhỏ có dòng sữa chất lượng nhất có thể giúp nhan sắc hồi sinh. Bởi vậy, bà bắt họ phải dâng sữa cho mình đều đặn hàng ngày. Không thỏa mãn, bà lập kế hoạch chế tạo "máy tạo sữa người", không ai khác chính là nhũ mẫu, họ không những phải khỏe mạnh, xinh đẹp mà còn phải dưới 20 tuổi.

Những người này được cho ăn những món đặc biệt để đảm bảo chất lượng sữa vượt trội. Từ Hy buộc nhóm nhũ mẫu phải liên tục ăn rất nhiều thịt gà, thịt vịt và thịt cá trong một ngày đặc biệt là không được thêm muối vào món ăn, vì muối được cho là ảnh hưởng đến hương vị của sữa.

Mỗi ngày những nhũ mẫu này sẽ được thái giám đưa vào phòng của Thái hậu, quỳ xuống và đợi bà đến thưởng thức nguồn sữa. Họ sẽ thay phiên nhau "tiếp sữa" cho thái hậu. Vào thời điểm ít nhất thì có 3 nhũ mẫu phục vụ 1 ngày, lúc nhiều nhất có đến 10 nhũ mẫu 1 ngày.

Trước khi đến cung của Thái hậu, "máy sữa người" phải tắm rửa sạch sẽ trước đó 3 ngày, giữ cho cơ thể không đổ mồ hôi và phải đảm bảo không có bất kỳ mùi nào khác lạ trong ngày làm nhiệm vụ đặc biệt.

Có giai thoại kể lại rằng, Từ Hy không mấy quan tâm đến việc các nhũ mẫu chăm con nhỏ thế nào, bà chỉ biết vắt cạn nguồn sữa của họ.

Hiếu Khâm Hiển Hoàng hậu, thường được gọi là Từ Hi Hoàng thái hậu thuộc triều đại nhà Thanh, Trung Quốc. Từ Hi Thái hậu, hoặc Tây Thái hậu, là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, mẹ đẻ của Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng đế. Bà trở thành Hoàng thái hậu nhiếp chính của triều đình nhà Thanh cùng với Từ An Thái hậu khi Đồng Trị Đế lên ngôi. Ảnh minh họa: Internet

Đãi khách bằng món óc khỉ, chuột sâm

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại cho đến ngày nay, chưa có yến tiệc nào linh đình, trọng thể, vĩ đại… bằng tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) do Từ Hi Thái Hậu (Tây Thái Hậu), đời nhà Thanh Trung Hoa, tổ chức để khoản đãi phái đoàn Sứ Thần, tướng lãnh các quốc gia Tây phương. Nhưng đó cũng đồng thời là bữa tiệc gây choáng váng với nhiều vị khách. Bởi các món ăn độc nhất vô nhị mà Từ Hy Thái Hậu trưng ra.

Trong đó, sâm thử là một trong những món dùng để đãi khách. Chuột đồng được bắt về nuôi cho ăn toàn các vị thuốc bổ, gạo trộn trứng gà và uống nước sâm, lê ép. Chuột được tắm rửa 2 lần/ngày bằng dầu hương liệu hảo hạng và nước trầm hương.

Món óc khỉ tươi được xem là món ăn vô nhân đạo nhất trên thế giới và bị phản đối kịch liệt. Đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy óc khỉ tươi có bổ dưỡng gì hay không, nhưng việc ăn sống như vậy rất dễ gây tử vong do nhiễm nhiều vi khuẩn.

Chuột bao tử được lấy từ lứa con, cháu của những con chuột trên. Các đầu bếp sẽ bọc chuột bằng lớp bột giống như bánh bao. Khi thực khách đưa bánh lên miệng sẽ nghe được tiếng kêu của chuột bao tử còn sống bên trong. Món này giúp bổ tỳ và bổ mắt.

Tuy vậy, có rất nhiều sứ thần không dám ăn và đã từ chối món này hoặc là ăn để lấy lòng thái hậu. Điển hình là sứ thần Bồ Đào Nha khi nhìn thấy đuôi con chuột ngo ngoe trong miệng sứ thần nước bạn đã khiếm lễ từ chối.

Não hầu hay còn gọi là óc khỉ là món thứ hai mà nhiều thực khách từ chối. Gần núi Thiên Hoa ở Sơn Đông có bầy khỉ ăn hết cả rừng lê. Lê ở đây trị được các bệnh cam, thận, nhiệt uất và ho nên ăn thịt khỉ rất thơm lại trị được bệnh. Còn óc khỉ hồi đó được cho là bổ nhất, mặc dù đến nay chưa có bằng chứng gì cho thấy óc khỉ tươi có bổ dưỡng gì hay không. 80 con khỉ choai choai chưa thay lông được bắt về đãi khách. Trước giờ đãi khách, mỗi con khỉ được đặt vào cái lồng nhỏ, được khoét một lỗ vừa đủ để đầu khỉ ló lên được. Khỉ không nhúc nhích được do có gông. Khi ăn, người phục dịch sẽ từ từ "hóa kiếp" cho khỉ. Hành động gây ám ảnh này bị hậu thế lên án gay gắt.

