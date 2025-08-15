Du lịch Lạng Sơn mùa nước nổi khám phá 4 tọa độ tuyệt đẹp không thể bỏ qua

Mùa nước nổi ở Lạng Sơn mang đến một vẻ đẹp thiên nhiên khác lạ, khiến miền núi Đông Bắc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Từ thảo nguyên xanh mướt, bản làng yên bình đến những con đập, thung lũng thơ mộng, Lạng Sơn luôn là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá, trải nghiệm và thư giãn giữa khung cảnh hùng vĩ.

Thảo nguyên Đồng Lâm – Mông Cổ thu nhỏ giữa miền núi Đông Bắc. Ảnh Blog của Rọt

Thảo nguyên Đồng Lâm – Mông Cổ thu nhỏ giữa miền núi Đông Bắc

Tọa lạc tại xã Hữu Liên, thảo nguyên Đồng Lâm mùa nước nổi trở thành từ khóa quen thuộc với tín đồ du lịch. Với diện tích gần 100 ha, nơi đây gợi nhớ đến những thảo nguyên Mông Cổ với núi đá trập trùng, đàn dê, đàn ngựa thong dong gặm cỏ và hồ nước trong xanh phản chiếu mây trời.

Ảnh Blog của Rọt

Thời điểm mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, du khách có thể chèo bè, chèo thuyền kayak hay thả mình trên mặt nước, tận hưởng không gian yên bình và ngắm những đàn cá tung tăng bơi lội. Thảo nguyên Đồng Lâm còn sở hữu rừng đặc dụng với hệ sinh thái phong phú gồm 776 loài thực vật và 9 loài động vật quý hiếm, nhiều loài được ghi trong “Sách Đỏ”, mang đến trải nghiệm thiên nhiên đa dạng và độc đáo.

Bản Lân Đặt – Làng bản bị bỏ quên giữa thiên nhiên

Cách thảo nguyên không xa, bản Lân Đặt nằm nép mình dưới núi cao, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, không điện, không sóng và mới được nhiều du khách biết đến. Để vào bản, bạn sẽ phải băng qua những con đường núi dốc, đá nhọn và khúc cua gồ ghề, nhưng cảnh sắc nơi đây hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của chuyến đi.

Ảnh Hoàng Vũ

Bản Lân Đặt là nơi sinh sống của cộng đồng người Dao, với vài nhà rải rác giữa thung lũng trập trùng. Không khí trong lành, mát mẻ và cảnh vật thân thuộc với những đồng cỏ, đàn trâu, ngựa. Du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản như gà nướng, nhộng ong hay thịt gác bếp, cảm nhận cuộc sống nông thôn miền núi chân chất.

Đập Pắc Mỏ – Không gian xanh mát giữa núi rừng

Đập Pắc Mỏ là điểm đến lý tưởng mùa nước nổi. Từ trung tâm Lạng Sơn, du khách có thể đi xe khách hoặc limousine tới Hữu Liên, sau đó tiếp tục bằng taxi hoặc xe ôm để vào thung lũng. Bao quanh là ruộng ngô, cánh đồng lúa và núi thấp, đập Pắc Mỏ tạo cảm giác tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Ảnh Cừu Bé

Dòng nước trong mát từ núi chảy xuống êm dịu, bơi lội thoải mái, không nguy hiểm. Một cây cầu tre lắt lẻo bắc qua suối tạo không gian “chill” lý tưởng, bên cạnh là cây Phu Thê hình dáng tựa hai thân người quấn lấy nhau, nhà sàn gỗ và xích đu, khiến cảnh vật trở nên thơ mộng như tranh. Mùa thu, cây cối xung quanh chuyển màu vàng, ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước càng thêm lung linh, huyền ảo.

Thung lũng Bắc Sơn – Khám phá văn hóa và mùa vàng lúa chín

Thung lũng Bắc Sơn nổi bật với núi đá vôi, dòng sông êm đềm uốn lượn và cánh đồng lúa rộng lớn. Người dân nơi đây gồm nhiều dân tộc như Kinh, Nùng, Dao Tày, trong đó người Tày chiếm đa số, tạo nên nét văn hóa phong phú. Du khách có thể tìm hiểu các giá trị văn hóa vật thể như nhà sàn, đình, miếu, hay văn hóa phi vật thể như hát Then, lễ hội Ná Nhèm, lễ hội Lồng Tồng, hát Lượn, hát Shi…

Ảnh Anh Tuấn

Vào khoảng cuối tháng 7 đến tháng 10, Bắc Sơn vào mùa lúa chín, tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc vàng – xanh rực rỡ. Hòa mình vào không gian này, du khách vừa trải nghiệm văn hóa, vừa thưởng thức món ăn truyền thống và các phiên chợ vùng cao, tạo nên hành trình du lịch trọn vẹn, gần gũi với đời sống bản địa.