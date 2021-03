Món bánh được Từ Hi Thái Hậu yêu thích, có cái tên vô cùng đặc biệt và dễ làm

Mặc dù là món bánh nổi tiếng nhưng cách làm của nó rất đơn giản, có thể dễ dàng tự làm tại nhà.

Món bánh này có tên tiếng Anh là Mendingroubing, rất giống với kiểu bánh nướng nhân thịt, là món ăn truyền thống của người Hồi giáo ở Bắc Kinh. Trong tiếng Trung, món bánh này có tên là “bánh tay nắm cửa nhân thịt”. Nó được đặt tên như vậy bởi vì có hình dạng giống như tay nắm cửa thường thấy trên cổng hoặc cửa ngày xưa.

Có câu chuyện kể rằng, đầu bếp ngẫu nhiên làm món bánh này cho Từ Hi Thái Hậu ăn, sau khi ăn xong, bà cảm thấy rất ngon nên đã hỏi tên món ăn là gì. Lúc này, đầu bếp không biết nghĩ ra tên gì cho hay, nhưng cảm thấy nó giống với tay nắm cửa nên thản nhiên lấy cái tên này. Kể từ khi được Từ Hi Thái Hậu yêu thích, món ăn này trở nên phổ biến, tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành.

Bánh “tay nắm cửa nhân thịt” có kích thước bằng lòng bàn tay, rất dày, bên trong là nhân thịt với nhiều nguyên liệu khác nhau. Mặc dù loại bánh này giống với bánh rán thông thường, nhưng lớp vỏ bánh mềm hơn nhiều, nhân bên trong cũng đặc biệt hơn hẳn.

Bánh này có cách làm đơn giản nên được nhiều người tự chế biến tại nhà. Những chiếc bánh được nướng thơm phức, vàng đều 2 mặt, nước súp và nhân đặc sệt bên trong thơm ngon, lớp vỏ cháy cạnh bên ngoài giòn tan, bên trong ẩm mềm, cắn một miếng, nhân tuôn trào trong miệng, hương vị thực sự tuyệt vời.

Bạn phải ăn bánh nhân thịt khi còn nóng, nếu để nguội bơ sẽ đông lại, kém ngon. Nhưng bạn cũng đừng quá nôn nóng mà cắn miếng to, nó có thể gây bỏng. Món này hơi giống bánh bao, nước súp béo thơm bên trong là sự kết hợp tuyệt vời của thịt bò tươi, mùi thơm hành lá, rất hấp dẫn.

Nếu cảm thấy yêu thích món này và muốn ăn thử, bạn hoàn toàn có thể tự làm ở nhà bằng công thức sau đây:

Nguyên liệu

500g thịt bò, 300g bột mì, 1 củ hành tây, hành lá, gia vị.

Cách thực hiện

- Băm nhỏ thịt bò.

- Cho thịt bò vào tô, thêm gừng băm, ngũ vị hương, tiêu, nước tương, thêm một chút nước, trộn đều tay, cho vào ngăn đá để thịt săn lại trong 3 tiếng.

- Hành tây cắt nhỏ, hành lá, gia vị cho vào bát thịt, thêm một chút dầu ăn, trộn đều.

- Thêm nước vào bột theo tỷ lệ bột là nước là 10:7, trộn đều và nhào đến khi không dính tay. Sau ki nhồi xong thì để bột nghỉ trong 30 phút, dùng khăn ẩm hoặc màng bọc thực phẩm bọc lại.

- Chia bột thành nhiều phần nhỏ, cán mỏng, cho nhân vào, nén chặt, tạo hình tròn tuỳ thích.

- Phết một lớp dầu thật mỏng vào chảo chống dính, cho bánh vào, để lửa vừa trong 3 phút. Sau khi lật mặt bánh, thêm nửa một ít nước nóng, đậy nắp, đun nhỏ lửa 5 phút, đậy nắp vung để bánh chín, cạn nước là xong.

