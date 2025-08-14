Gợi ý 4 điểm cắm trại mùa hè lý tưởng ở Phan Thiết cho người yêu thiên nhiên

Cách TP.HCM khoảng 210 km, Phan Thiết là điểm đến nổi bật với biển xanh, cát trắng và khí hậu quanh năm nắng ấm – rất lý tưởng cho chuyến cắm trại ngắn ngày. Dù không có sân bay, thành phố biển này vẫn thu hút du khách nhờ hành trình thuận tiện bằng xe khách, tàu hỏa hoặc ô tô cá nhân (chỉ mất 3,5 giờ di chuyển qua cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết).

Ảnh MIA

Nếu du khách đang tìm một nơi để “trốn nắng” và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, dưới đây là 4 địa điểm cắm trại đáng trải nghiệm trong mùa hè này:

Hòn Rơm – ngắm bình minh, đốt lửa trại giữa thiên nhiên hoang sơ

Nằm ở phường Mũi Né, Hòn Rơm là một ngọn núi nhỏ nhô ra biển, nổi bật với thảm cỏ ống chuyển vàng vào mùa khô – như một “đống rơm khổng lồ” từ xa. Biển ở đây có làn nước xanh biếc, bãi đá cuội đẹp mắt và không gian yên tĩnh, rất phù hợp để dựng lều, ngắm bình minh hay đốt lửa trại buổi tối.

Ảnh Traveloka

Dù chưa có dịch vụ du lịch, Hòn Rơm vẫn cuốn hút dân phượt bởi vẻ đẹp hoang sơ, không khí se lạnh lúc chiều tà và bầu trời sao rực rỡ về đêm. Tuy nhiên, đường vào khá gập ghềnh, chỉ phù hợp với xe máy hoặc ô tô gầm cao. Hãy chuẩn bị kỹ lương thực, nước uống, lều bạt và thiết bị chiếu sáng vì khu vực này cách xa khu dân cư và không có dịch vụ hỗ trợ.

Ghềnh đá Mũi Né – cắm trại giữa những vách đá đen huyền bí

Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 25 km, ghềnh đá Mũi Né mang vẻ đẹp hoang dại với những vách đá đen gồ ghề – dấu tích của thềm biển cổ. Nơi đây có bãi cỏ rộng và bằng phẳng nằm sát mép biển, là địa điểm lý tưởng để dựng trại, đón bình minh, ngắm hoàng hôn hay tổ chức các buổi picnic nhóm.

Ảnh dulich

Xung quanh ghềnh đá là nhiều góc chụp ảnh “cực chill”, hòa quyện giữa nắng, gió và biển. Tuy nhiên, khu vực vẫn chưa có dịch vụ công cộng nên bạn cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân. Nếu đi nhóm, hãy lựa chọn vị trí dựng trại gần nhau và hạn chế mang theo đồ giá trị để đảm bảo an toàn.

Bãi biển Mũi Né – linh hoạt, tiện nghi cho người mới cắm trại

Với đường bờ biển dài, cát mịn và sóng nhẹ, khu vực Mũi Né có nhiều lựa chọn cắm trại sát biển như: Bãi Rạng, bãi đá Ông Địa, đồi cát trắng hay các bãi hoang dọc đường Xuân Thủy. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho nhóm bạn hoặc gia đình muốn trải nghiệm ngủ lều nhưng vẫn gần các dịch vụ ăn uống, vệ sinh.

Ảnh MIA

Du khách chỉ cần mang theo lều, túi ngủ và các vật dụng cá nhân cơ bản là có thể tận hưởng một đêm “homestay thiên nhiên” bên tiếng sóng biển. Tuy nhiên, nên lưu ý mực nước thủy triều và bảo vệ tài sản cá nhân vào ban đêm vì khu vực này khá vắng người sau 10 giờ tối.

Suối Tiên – cắm trại giữa "dòng suối cổ tích" độc đáo

Suối Tiên là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của Mũi Né, nổi tiếng với dòng nước cạn chảy quanh các nhũ đá đỏ – trắng hình thành từ quá trình xói mòn tự nhiên. Địa điểm này không chỉ đẹp mà còn mang đến trải nghiệm “lội suối đi chân trần” độc đáo giữa vùng cát nóng.

Ảnh MIA

Khi cắm trại tại Suối Tiên, bạn nên dựng lều xa mép nước để tránh nước dâng bất ngờ vào ban đêm. Đêm xuống, nhiệt độ hạ còn 22–24 độ C, kèm theo gió biển nên hãy chuẩn bị thêm áo khoác, túi ngủ và chăn mỏng. Vị trí khuất, ít người qua lại nhưng vẫn đủ riêng tư để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên.

Lưu ý chung khi cắm trại tại Phan Thiết

Đi theo nhóm (ít nhất 3–4 người), có người biết đường hoặc từng trải nghiệm địa điểm trước đó.

Mang đầy đủ nhu yếu phẩm: nước uống, thực phẩm khô, đèn pin, đồ sơ cứu cơ bản.

Không xả rác, không đốt lửa gần khu rừng cây khô.

Chủ động kiểm tra dự báo thời tiết và lên kế hoạch dự phòng.

Dù du khách là người mới bắt đầu hay đã quen thuộc với việc cắm trại, 4 điểm đến trên đều mang đến những trải nghiệm thiên nhiên đáng nhớ giữa nắng gió Phan Thiết.

Hãy tạm gác lại những tiện nghi thường ngày, cùng nhóm bạn dựng trại dưới bầu trời đầy sao và đón bình minh trên bãi biển – đó chính là món quà mùa hè bạn sẽ không bao giờ quên.