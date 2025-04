Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 nghỉ 3 ngày, không thể bỏ qua những món ăn này nếu gia đình bạn đang 'bám trụ Thủ đô'

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 diễn ra vào thứ Hai, ngày 7/4/2025 (tức ngày 10.3 Âm lịch). Do đó, người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương. Đối với những cơ quan, đơn vị có chế độ nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục từ thứ Bảy (5/4) đến hết thứ Hai (7/4).

Đây là cơ hội lý tưởng để khám phá ẩm thực đặc sắc của Hà Nội với những món ăn nghe đã "rất Hà Nội".

Mỗi vùng miền khắp Việt Nam đều có những món ăn gắn với từng địa danh, như bánh đa cua Hải Phòng, vịt quay Lạng Sơn, cao lầu Hội An, phở khô Gia Lai, cơm tấm ở TP HCM, hủ tiếu Mỹ Tho... và Hà Nội cũng có nhiều món ăn mang đặc trưng Thủ đô khó nhầm lẫn với những nơi khác. Phở gà Trong khi phở bò vẫn là món ăn gây tranh cãi về nguồn gốc Hà Nội hay Nam Định, thì phở gà được coi là đặc trưng Hà Nội. Nước dùng phở gà được ninh từ xương, đầu và chân gà hoặc thêm xương lợn kết hợp với gừng, đun sôi, vớt bọt kỹ rồi đun liu riu cho xương tiết ra nước ngọt. Gà ngon thường là gà ta nuôi tự nhiên nặng không quá hai kg. Da gà vàng, thịt hồng sậm không thớ và không có mỡ dưới da. Địa chỉ tham khảo: phở gà Châm (phố Yên Ninh), Đỗ Gia (phố Nguyễn Đình Thi), Bảo Khánh (phố Bảo Khánh), Nguyệt (phố Phủ Doãn), Bản (phố Tôn Đức Thắng).

Bún thang là món ăn bình dân, dân dã nên khá phổ biến và được lòng phần lớn người dân Hà Thành. Sự tinh tế trong trình bày, dễ ăn, dễ cảm nhận chính là nét đặc trưng của ẩm thực Hà Thành. Bán bún có đầy đủ thịt gà xé phay, giò lụa thái chỉ, ruốc tôm, trứng gà thái sợi, rau răm, mùi tàu, điểm chút mắm tôm rải đều trên nền bún trắng sợi nhỏ, chan nước dùng ngọt ninh từ xương gà.Bún thang đầy màu sắc. Địa chỉ tham khảo:Bún thang Bà Đức – Số 48 Cầu Gỗ, Đống Đa Bún thang Ngọc Tuyền – Số 56 & 58 Đào Tấn, Ba Đình Bún thang Thuận Lý – Số 33 Hàng Hòm, Hoàn Kiếm.

Bún đậu mắm tôm là đặc sản Hà Nội, với nguyên liệu chính là đậu phụ chiên vàng giòn, bún và mắm tôm. Đây đều là những đồ ăn bình dân nhưng khi kết hợp lại mang đến sự đặc biệt, tạo nên món ăn không giống ở bất kỳ địa phương nào. Một phần bún đậu đầy đủ ngoài đậu thường có thịt chân giò, nem rán, dồi, lòng lợn, chả cốm và rau sống. Địa chỉ tham khảo: Bún đậu ngõ Phất Lộc, Cô Tuyến (phố Hàng Khay), bún đậu ngõ Đông Thái, Cây Đa (phố Thụy Khuê), Cây Bàng (phố Đại La).

Bánh cuốn Thanh Trì Theo Trang thông tin điện tử phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai), hiện còn gần 50 hộ duy trì nghề làm bánh cuốn truyền thống và tráng bánh thủ công. Nguyên liệu bao gồm gạo, mỡ hoặc dầu để phi hành lá, hành củ. Bánh cuốn Thanh Trì không có hàn the hay chất bảo quản. Bánh được chia làm hai loại, gồm bánh cuốn lá (bánh cuốn mỏng được quệt vào giữa chút hành lá phi thơm) và bánh cuốn nhân thịt xay, mọc nhĩ, hành. Thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì không thể thiếu chả quế, rau mùi, hành khô cùng bát nước chấm đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. Địa chỉ tham khảo: Bà Hoành (phố Tô Hiến Thành), Bà Hanh (phố Thọ Xương), Bánh cuốn Bảo Khánh, Bà Xuân (dốc Hòe Nhai), Cô Lan (phố Thanh Đàm).

Chả cá Lã Vọng Xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX từ một gia tộc ở phố cổ, đến nay chả cá Lã Vọng là một trong những món ăn tiêu biểu của Hà Nội, từng được CNN giới thiệu nhất định phải thử khi đến Hà Nội. Chả cá Lã Vọng thường được làm từ cá lăng tươi, ít xương, ngọt thịt. Những miếng cá mềm đã lọc, được tẩm ướp gia vị làm dậy mùi hương và mang màu vàng nghệ đặc trưng. Sau đó, cá được chiên sơ, khi khách gọi mới đem đảo trong chảo nóng, thêm thì là, hành hoa. Chả cá ăn cùng bún tươi, mắm tôm và lạc rang. Địa chỉ tham khảo: Lã Vọng (phố Chả Cá), Phan (phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), Anh Vũ (phố Trung Hòa), Hàng Sơn (phố Trần Hưng Đạo), Lão Ngư (phố Thái Hà), Thăng Long (phố Đường Thành). Ảnh: Hồng Liên

Một món ăn đặc sản ở Hà Nội không thể bỏ qua chính là chả rươi. Từ bao đời nay món chả rươi vẫn giữ nguyên hương vị và chế biến theo gu của người Hà Nội xưa, là miếng chả nóng đều, chín giòn và vàng ươm. Chả rươi được chấm nước mắm ngon tinh tế đúng vị, níu chân không biết bao nhiêu du khách khi đến Hà Nội. Địa chỉ tham khảo: Chả rươi Hưng thịnh số 1 Hàng Chiếu, Hà Nội Chả rươi Gia Ngư 25 Gia Ngư, Hà Nội Chả rươi Hằng Béo 244 Lò Đúc, Hà Nội

Bánh tôm hồ Tây Bánh tôm Hồ Tây thường gắn với nhiều kỷ niệm về Hà Nội. Nhiều người xa Hà Nội lâu ngày hoặc khách du lịch thường nhớ về hàng bánh tôm ven hồ Trúc Bạch đã tồn tại hàng chục năm. Được làm từ nguyên liệu chính là tôm tươi và bột mì, bánh tôm Hồ Tây có vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, chấm cùng nước mắm chua ngọt và ăn kèm rau sống. Thực khách thưởng thức bánh tôm thường ăn thêm cùng bún ốc. Địa chỉ tham khảo: Bánh tôm Hồ Tây (đường Thanh Niên), khu ẩm thực ven Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ).

Bún chả Bún chả Hà Nội từng được National Geographic chọn là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Công đoạn quan trọng của bún chả là nướng thịt. Các quán bún chả truyền thống Hà Nội thường sử dụng bếp than. Người nướng phải tập trung, lật vỉ nướng liên tục để thịt không cháy, đồng thời điều chỉnh để lửa đều, không to không nhỏ. Chả thường gồm cả chả miếng và chả băm. Nước chấm bún chả là hỗn hợp nước mắm, giấm, đường và nước lọc có vị chua ngọt. Trong bát nước chấm còn có dưa góp gồm cà rốt, đu đủ muối giòn. Khi ăn, thực khách có thể cho thêm tỏi ớt băm nhuyễn. Bún được làm thủ công, sợi dai. Rau sống gồm xà lách, tía tô, giá. Địa chỉ tham khảo: Bún chả phố Hàng Quạt, Đắc Kim (phố Hàng Mành), dãy bún chả phố Ngọc Khánh, Obama (phố Lê Văn Hưu), Tuyết (phố Hàng Than), bún chả Mai Hắc Đế.

Bún ốc Bún ốc truyền thống Hà Nội xưa thường chỉ gồm bún và thịt ốc, không có nhiều đồ ăn kèm như đậu, giò, thịt bò thường thấy hiện nay. Nước dùng trong thanh, chua nhẹ, được nấu từ nước luộc ốc, pha với giấm bống và cà chua. Ốc gồm hai loại to và nhỏ. Ngoài bún ốc chan nóng, người Hà Nội còn dùng bún ốc nguội (ốc chấm). Bún ốc ăn kèm rau sống, khách muốn tăng vị đậm đà có thể cho thêm mắm tôm. Địa chỉ tham khảo: Cô Huê (phố Đặng Dung), Cô Thêm (phố Hàng Chai), Bún ốc Bà Ngoại (phố Tô Ngọc Vân), Cô Huệ (phố Nguyễn Siêu), Ốc gia truyền (phố Kim Mã Thượng), Ốc Thúy (ngõ chợ Đồng Xuân), các hàng bún ốc Phủ Tây Hồ.

Ngoài ra Hà Nội còn có một số món ăn vặt đặc trưng như ốc luộc, cốm, sấu chín. Ốc luộc Ốc Hà Nội là cách gọi để phân biệt với những loại ốc ở tỉnh thành khác. Ốc Hà Nội là ốc vặn, ốc đá hay ốc mít thường được gọi là "ốc to và ốc nhỏ". Ốc được mang ra cho thực khách khi vẫn còn nóng, được nhể lấy phần thịt rồi chấm với nước mắm pha nhạt, có lá chanh, sả, gừng, ớt. Nhiều thực khách sẽ thích húp cùng với một bát nước luộc ốc. Đây là bón ăn chơi bình dân, thường ngồi trên vỉa hè hoặc các quán trong những ngõ ngách nhỏ, thích hợp ăn khi tiết trời thu hoặc mùa đông. Địa chỉ tham khảo: Ốc bà câm (phố Tống Duy Tân), Ốc Trang (phố Đinh Liệt), Hàm Long, Cửa Bắc, Ốc Mười (phố Liễu Giai).

Nhiều người cho rằng cháo sườn thì ở đâu mà chẳng có, vậy tại sao lại là đặc sản ở Hà Nội. Thực ra cháo sườn ở Hà Nội có nét tinh túy đặc biệt hơn. Cháo sườn trắng tinh, mềm mịn, tan ngay trong miệng, thơm thơm, ngòn ngọt. Cháo sườn của người Hà Nội là cháo mịn ăn kèm với quẩy, nhiều hạt tiêu, chút ớt bột cay cay, nhưng nếu thực khách muốn có thể thêm chút ruốc, thịt băm rim mắm, hay sườn sụn. Giá khá bình dân chỉ từ 15.000 - 25.000 đồng cho một bát cháo no nê. Địa chỉ tham khảo: Cháo sườn cô Là - 2A Lý Quốc Sư; Cháo sườn vỉa hè 32 Hàng Bồ; Cháo sườn Bách Khoa - 17 Tạ Quang Bửu; Cháo sườn sụn 101 Đội Cấn; Cháo sườn trứng chim cút 37 Lương Sử Của, Hà Nội.