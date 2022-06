Giải tỏa nỗi sợ bị ngứa, làm món canh cá dọc mùng thơm ngon, không tanh, không ngứa và công dụng tuyệt vời của dọc mùng

Vì sợ tanh, sợ ngứa khi làm, ngứa lăn tăn ở miệng khi ăn nên món canh cá dọc mùng và bún cá dọc mùng thanh mát, giải nhiệt bị nhiều bà nội trợ... từ chối. Nhưng biết cách làm thì món canh cá dọc mùng nấu rất đơn giản, ngon mê ly và dễ ăn cả khi oi nóng khó chịu mùa hè, hay rét mướt mùa đông.

Canh cá dọc mùng không tanh, không ngứa

Dọc mùng là nguyên liệu làm vài món ăn đủ vị, hấp dẫn hơn như các loại bún, canh chua... nhưng nếu không làm đúng cách thì dọc mùng làm bà nội trợ ngứa tay, khi ăn còn ngứa lăn tăn trong miệng.

Dọc mùng ngoài nấu sườn, còn dùng để nấu canh cá - nhất là với món canh cá rô đồng nấu dọc mùng rất tuyệt vời để ăn cơm giải nhiệt trưa hè mà không tanh, không ngứa. Nhưng nhiều người đã làm sai cách nên trở thành nỗi sợ không dám ăn một món ngon, trong khi có cách làm rất đơn giản.

Biết cách làm thì dọc mùng sẽ hết ngứa. Ảnh minh họa.

Món canh cá dọc mùng nấu chua ngon miệng, bắt mắt cả khi trời nắng nóng mùa hè, hay lạnh giá mùa đông. Nhiều hàng quán và gia đình ở Hà Nội còn rất thành thạo làm món canh cá dọc mùng nấu chua đơn giản, đậm đà, ngon miệng - trở thành nỗi nhớ nhà của rất nhiều người con Hà Nội xa xứ.

Canh cá dọc mùng nấu đầu cá thì không khó - nhất là ngày nay có đầu cá hồi được nhiều người ưa thích. Nhưng để ra được cái vị chua thanh dìu dịu, không tanh, không ngứa thì nhất định phải biết bí quyết.

Canh cá này có thể ăn cùng với bún, tạo thành món bún cá dọc mùng. Người Hà Nội có khẩu quyết về món bún cá dọc mùng được Chuyên gia ẩm thực Vũ Thị Tuyết Nhung viết lại như sau:

Ai cũng kêu nóng.

Chả biết ăn gì?

Sáng lượn ngoài chợ

Mua dăm lạng cá,

Vài quả cà chua,

Chút hành thìa là

Đôi dọc bạc hà,

Cùng nửa cân bún.

Cá ướp nước mắm,

Với chút hạt tiêu,

Bột nghệ rắc đều,

Rán sơ cùng mỡ.

Nước xương trong tủ,

Dấm bỗng thêm vào,

Mùi dậy ngạt ngào,

Thanh ngon bún cá

Những vần thơ của Chuyên gia ẩm thực Vũ Thị Tuyết Nhung đã nói rõ cách mua nguyên liệu và cách làm món canh cá dọc mùng ăn với bún không hề khó.

Sau đây là cách làm canh cá dọc mùng không tanh, không ngứa để ăn cùng với bún, với cơm.

Dọc mùng nấu canh chua rất ngon. Ảnh minh họa.

Nguyên liệu

Đầu cá (nên mua đầu cá to), thân thì kho/rán/hấp, đầu thì để nấu canh dọc mùng, ăn ngọt lịm, giải nhiệt ngày hè và ấm bụng ngày đông.

Dọc mùng

Hành lá, rau ngổ hương, nghệ tươi, dầu ăn, thì là, hạt nêm, muối, mắm.

Cách làm

- Rán sơ đầu cá:

Đầu cá làm sạch (khử tanh bằng cách xát muối kỹ), để ráo cho vào dầu nóng già rán sơ lên cho thơm (lưu ý khi rán cần nhẹ tay kẻo đầu cá bị nát, sứt mẻ), sau đó để ráo dầu.

- Làm dọc mùng:

Nên đeo găng tay để làm dọc mùng đỡ bị ngứa tay.

Dọc mùng tước xơ, thái vát chéo thả vào chậu nước lã hòa muối, ngâm 30 phút thì vớt ra rổ, để ráo nước, bóp nhẹ với 2 thìa muối.

Ngâm tiếp dọc mùng với nước sạch 2 lần, mỗi lần 15 phút nữa rồi lại vớt ra, bóp cho ráo hết nước (trước khi nấu, nhớ chần dọc mùng qua nước sôi thì khi nấu canh sẽ hết ngứa).

- Cạo sạch vỏ nghệ, giã nát ra rồi cho 1 – 2 thìa nước lạnh vào, vắt lấy nước cốt.

- Phi thơm hành khô bỏ nước và đầu cá vào đun sôi thì thêm me vào.

Khi thấy me chín thì vớt ra, dầm nát, lọc lấy nước chua cổ vào nồi cả (bã đổ đi).

- Nêm nếm gia vị vừa ăn (bước này nếu thích có thể cho thêm nước riềng vào món canh cá dọc mùng để thêm hương vị).

Khi nước sôi lại thì thả dọc mùng vào và đun sôi tiếp thì rắc hành lá, thì là, ngổ hương thái nhỏ, khuấy đều rồi tắt bếp.

Món này ăn nóng với cơm và bún đều ngon tuyệt. Tô canh cá dọc mùng nấu chua nước trong, thơm mùi me chua, thì là, ngổ hương…

Món canh chua cá rô phi dọc mùng thơm ngon

Ngoài đầu cá to, thì cá rô đồng nấu canh dọc mùng giải nhiệt cũng thơm ngon không kém. Cách làm như sau:

Nguyên liệu

Cá rô phi

Dọc mùng (tùy lượng ăn)

Cà chua 3 quả, nước cốt me, hành khô, hành lá, thì là, ớt.

Gia vị thông dụng: Đường, nước cốt me nước mắm, hạt nêm…

Dọc mùng nấu đầu cá thành món canh cá dọc mùng ngon tuyệt vời. Ảnh minh họa.

Cách làm

Sơ chế sạch cá rô phi, chiên vàng hai mặt.

Sơ chế dọc mùng sạch, thái lát mỏng rồi ngâm vào nước muối pha loãng 30 phút, rồi bóp và rửa sạch lại bằng nước lạnh rồi để ráo.

Cà chua, thì là, hành tây, ớt rửa thật sạch. Sau đó, cắt cà chua thành những múi cau. Thì là, hành lá và ớt thì cắt nhỏ.

Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào cùng, nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi cà chua chín mềm thì thêm lượng nước vừa đủ vào và nấu sôi.

Cho tiếp cá rô phi đã chiên vào, rồi cho tiếp nước me, dọc mùng vào nấu sôi lại thì thả thìa là, hành lá, ớt xắt nhỏ vào và tắt bếp.

Thành phẩm: Món canh cá rô đồng nấu dọc mùng dậy mùi thơm, nước trong đậm đà, thịt cá ngấm đều gia vị. Nước dùng có vị chua nhẹ từ nước cốt me và cà chua, ăn kèm với bún hay cơm nóng rất ngon.

Biết cách làm như trên thì món dọc mùng nấu canh sẽ không tanh không ngứa mà còn làm món ăn có hương vị chua thanh, dịu ngọt ăn cả mùa hè và mùa đông rất thú vị và bắt mắt.

Mẹo làm dọc mùng không bị ngứa và công dụng của dọc mùng

Dọc mùng ăn được là loại trồng ở nơi có nước, giữa cuống lá có chấm đỏ (nếu là chấm trắng thì không nên mua vì đó là loại ngứa, không ăn được). Mua dọc mùng có kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Cây dọc mùng dài thuôn, màu sắc tươi mới không héo, giập hay bị sâu.

- Hạn chế mua dọc mùng đã bị cắt ra, hoặc bị giập, thâm.

- Luôn đeo găng tay trong quá trình rửa, làm sạch dọc mùng. Đầu tiên rửa hết bùn đất, dùng dao cắt hết mép dọc mùng, tước bỏ sơ.

- Cắt cái dọc mùng thành lát xéo (cho dễ ngấm gia vị), rồi rắc 1 thìa muối hạt vào, bóp đều cho ra hêt nước ngứa. Để khoảng 15 phút nữa rồi rửa sạch – giúp khử ngứa của dọc mùng.

- Rửa sạch lại dọc mùng, vò, vắt nhẹ cho ráo nước - làm thế vài lần và luôn dùng găng tay để vò, vắt dọc mùng. Rồi đun nước sôi cho dọc mùng vào chần nó sẽ hết ngứa khi nấu ăn.

Công dụng của dọc mùng không phải ai cũng biết

Trong dọc mùng chứa nhiều vitamin C, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin C trong cơ thể (thiếu Vitamin c gây bệnh còi, dấu hiệu gồm chảy máu nướu răng, vết thương kém lành và các mảng màu tím rất lớn trên da).

Dọc mùng giàu vitamin C nên có thể ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do (hình thành qua quá trình phân hủy thức ăn, hoặc do tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc lá, ô nhiễm và bức xạ…). Các gốc tự do gây bệnh tim, viêm khớp, gút và ung thư…

Còn điều trị mụn trứng cá (do giàu kẽm – có tác dụng hỗ trợ bình thường hóa dầu da, tăng cường sức khỏe của da, giảm nguy cơ nhiễm trùng, và giảm thiểu sẹo mụn), cân bằng nội tiết tốt, tham gia vào quá trình phóng thích và sản xuất trứng từ buồng trứng, hỗ trợ điều trị mất ngủ (vì giàu Magie), phòng tránh một số bệnh về mắt (nhất là bệnh thoái hóa điểm vàng hay gặp ở người già gây mù lòa).

Nhưng món khoái khẩu này đã có thông tin cho rằng có liên quan đến tình trạng tăng acid uric trong máu. Vì vậy người đã bị bệnh gút, hoặc đang ở ranh giới có nguy cơ bị bệnh gút không nên ăn vì sẽ làm tăng diễn tiến bệnh.

