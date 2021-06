Đừng nấu sốt vang nữa, thịt bò cuốn với lá này nướng lên thì còn gì tuyệt bằng

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 12:02 PM (GMT+7)

Hãy tưởng tượng vị thơm, ngọt của bò hoà quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt sẽ đánh tan cơn “chán ăn” của các thành viên gia đình bạn vào mùa hè.

Chuẩn bị nguyên liệu làm bò cuốn lá lốt nướng: 400g thịt bò dẻ sườn (nếu dùng mông hoặc thăn thì thêm 100g mỡ heo); 100g lá lốt; 1 nhánh gừng tươi, 3 quả ớt (không bắt buộc), 5 nhánh sả; Gia vị: hành khô, tỏi, hạt nêm, muối, nước mắm, hạt tiêu, dầu ăn; 20-25 cái tăm tre nhọn 2 đầu

Sơ chế nguyên liệu làm bò nướng lá lốt

Thịt bò: Rửa sạch, để ráo, thái miếng rồi băm nhỏ.

Lá lốt: Rửa sạch từng lá, để ráo, chia làm 3 phần, 2 phần để nguyên để cuốn bò, 1 phần thái nhỏ mịn.

Sả, gừng, hành khô, tỏi: Làm sạch, băm nhỏ.

Ớt bỏ cuống, rửa sạch, băm nhỏ 2 trái (nếu bạn ăn cay nhé) 1 trái tỉa hoa.

Các bước làm món bò cuốn lá lốt nướng

Tẩm ướp thịt cùng với các nguyên liệu gồm sả, gừng, hành khô, tỏi, ớt, lá lốt đã băm nhỏ cùng với 1,5 thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa tiêu bột, ½ thìa dầu ăn, trộn đều, để trong 30 phút cho ngấm hoàn toàn gia vị.

Sau đó trải lá lốt ra, cho 1 thìa nhỏ thịt vào mặt ngoài lá lốt, cuốn tròn lại, có thể dùng tăm để xiên qua giữ cho bò nướng lá lốt được định vị hay dùng lá hành chần qua nước sôi để cột lại. Tiếp tục làm cho đến khi hết nguyên liệu.

Nướng bò cuốn lá lốt:

– Nướng bằng lò nướng: Bật lò nướng 250 độ trước 5-10 phút. Tiếp đó, dùng cọ quét 1 lớp nhẹ dầu mè hoặc dầu ăn lên khay và bè mặt cuốn và nướng trong vòng 15 phút là đạt yêu cầu.

– Nướng bằng than: Cách làm bò nướng lá lốt ngon đúng điệu nhất là nướng bằng than củi. Quạt than đỏ, rồi xếp bò nướng lá lốt lên vỉ nướng, dùng cọ quét một lớp mỏng dầu và cho lên bếp than nướng, nên giữ than ở nhiệt độ vừa phải, trở đều tay khi nướng để món bò cuốn lá lốt chín đều mà không bị cháy. Khoảng 20 phút thấy có mùi thơm là được.

Bò cuốn lá lốt đã chín bày ra đĩa, ăn nóng kèm với rau sống, bún, nước mắm chanh tỏi hay chấm tương ớt đều ngon.

Bò cuốn lá lốt nướng là món ăn đặc biệt thơm ngon (Ảnh minh hoạ)

Cách chọn thịt bò ngon:

Chị em nên lưu ý, không nên mua thịt bò đã được xay sẵn ở các quầy bán thịt vì rất khó biết được đó có phải là thịt bò tươi xay ra hay không. Tốt nhất các mẹ nên tự tay chọn miếng thịt bò ưng ý và nhờ người bán xay dùm hoặc đem về tự xay để đảm bảo được chất lượng của thịt.

Thực tế, các tiểu thương dùng rất nhiều cách để biến thịt lợn, thịt trâu biến thành thịt bò. Thậm chí đó còn là những miếng thịt thối, được “phù phép” để trở thành những món ăn ngon “chễm chệ” trong bữa ăn hàng ngày của người dân mà không hề hay biết gì.

Qua quá trình tham khảo cũng như đúc kết kinh nghiệm của các bà nội trợ thì việc phân biệt đâu là thịt bò ngon và đâu là thịt bò dởm không quá khó khăn. Nếu là thịt bò thật, tươi ngon thì nhìn bên ngoài màu nó sẽ đỏ sẫm, miếng thịt săn, thái từng miếng có sự kết dính, đàn hồi.

Khi người bán thái bạn nên chú ý đến vết thái bên trong. Nếu cùng màu, màu vẫn còn tươi thì đó bạn có thể yên tâm 50%. Riêng với thịt bò làm giả nhìn sẽ không được tươi, nếu là thịt lợn nó sẽ chắc hơn thịt bò. Nếu là thịt trâu thì màu thịt là màu đỏ sẫm chứ không phải đỏ tươi. Đây là thủ thuật quan trọng trong việc phân biệt thịt bò giả hay thật mà các mẹ nên chú ý quan sát.

Nhưng đó vẫn chưa hết, mẹo chọn thịt bò ngon là khi mua về bạn thái 1 lát mỏng và ngâm với nước. Sau khoảng 10 – 15 phút lấy ra xem, nếu miếng thịt chỉ dão ra nhưng nước vẫn màu trắng thì chứng tỏ là thịt bò thật.

Nhưng nếu miếng thịt biến sắc sang màu trắng hồng, màu nước cũng thay đổi thì 100% đó chính là thịt bò làm giả bằng thịt lợn. Việc ăn những thực phẩm này tiềm tang nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, khi nấu thịt bò ngon sẽ có mùi thơm của bò, hơi ngai ngái nhưng nếu là thịt bò giả sẽ có mùi hôi của thịt lợn (vì thịt lợn ăn cám tăng trọng khi nấu có mùi hôi khó chịu).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dung-sot-nua-thit-bo-cuon-voi-la-nay-nuong-len-thi-con-gi-tuyet-bang-a516647.html