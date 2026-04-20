Dịch vụ 'ngủ cạnh hổ' giá 168 tệ/đêm gây tranh cãi ở Trung Quốc

Theo Beijing News, các phòng "ngắm hồ" được triển khai tại vườn thú rừng Hesheng, thành phố Tần Dương. Khoảng 30 phòng được bố trí ngay trong khu vực quan sát, nơi nuôi các loài như hổ Siberia, hổ Bengal và hổ trắng.

Mỗi phòng có diện tích 25-35 m2, thiết kế tiêu chuẩn hai giường, giá từ 168 nhân dân tệ (khoảng 650.000 đồng), bao gồm hai vé vào cửa. Từ trong phòng, du khách có thể nhìn thấy 2-3 con hổ qua lớp kính trong suốt từ trần đến sàn, theo Beijing Daily dẫn lời nhân viên vườn thú.

Mô hình lưu trú này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ tò mò, muốn trải nghiệm cảm giác "ngủ cạnh hổ", trong khi nhiều ý kiến khác nghi ngại về mức độ an toàn cũng như chất lượng dịch vụ do giá phòng khá thấp.

Trước những lo ngại, đại diện vườn thú cho biết khu vực lưu trú và nơi sinh sống của hổ được ngăn cách bằng ba lớp kính chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cơ quan quản lý văn hóa, phát thanh, truyền hình và du lịch địa phương cũng xác nhận với Beijing News mô hình đã đáp ứng tiêu chuẩn và vượt qua kiểm định.

Tuy vậy, tranh luận không chỉ dừng ở yếu tố an toàn. Một số khán giả đặt câu hỏi liệu việc bố trí phòng lưu trú sát khu nuôi có ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của hổ hay không, khi động vật phải tiếp xúc thường xuyên với con người.

Zhang Minghai, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu mèo thuộc Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ quốc gia Trung Quốc, cho rằng tác động phụ thuộc vào việc không gian hoạt động của hổ có bị hạn chế hay không, cũng như vật liệu rào chắn có gây hại cho chúng.

"Nếu hai yếu tố này được đảm bảo và cơ sở vật chất đạt chuẩn, mô hình thường không gây thêm tác động tiêu cực", ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc khai thác du lịch cần đi kèm bảo tồn. Theo ông, sẽ lý tưởng nếu nguồn thu từ mô hình được tái đầu tư để cải thiện phúc lợi cho hổ, tạo thành vòng tuần hoàn tích cực.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, vườn thú Hesheng là cơ sở tư nhân, thành lập năm 2021 và hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Mô hình kết hợp lưu trú - tham quan động vật hoang dã được xem là xu hướng mới nhằm thu hút khách, song cũng đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ về an toàn và đạo đức.