Cải thảo lá xanh và cải thảo lá vàng hóa ra rất khác nhau những điểm sau, cần phân biệt để chọn cho đúng

Mùa thu là mùa thu hoạch và là thời điểm vàng để cải thảo được tung ra trên thị trường. Vào thời điểm này trong năm, tại các phiên chợ buổi sáng luôn nhộn nhịp những người bán rau mang đầy ắp cải thảo trên những chiếc xe tải lớn chờ bán. Vào mùa thu hoạch, nhiều người sẽ dễ dàng nhận thấy có 2 loại cải thảo phổ biến là "cải thảo lá xanh" và "cải thảo lá vàng". Nhìn bề ngoài chúng có vẻ giống nhau nhưng thực chất đó lại là 2 loại rất khác nhau. Do đó khi mua, chúng ta cần chú ý đến sự khác biệt của chúng để tránh mua nhầm.

Thời gian tăng trưởng

Cùng là cải thảo nhưng hai loại này có thời gian trưởng thành khác nhau. Cây cải thảo màu trắng thường được bán vào đầu mùa sớm hơn cải thảo màu xanh. So với cây cải thảo lá trắng thì cây cải thảo lá xanh sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để trưởng thành nên nó được bán muộn hơn.

Hàm lượng chất xơ khác nhau

Về hàm lượng chất xơ, cải thảo xanh đã được chỉ ra có hàm lượng cao hơn so với cây cải thảo trắng. Nên khi nấu, cải thảo trắng sẽ có xu hướng mềm, ngọt hơn còn cải thảo xanh thì có phần cứng do chất xơ bên trong cải. Tuy nhiên, do hàm lượng chất xơ cao nên cải thảo xanh rất tốt cho hệ tiêu hóa và hấp thu của cơ thể.

Mua cải thảo nên chọn thân trắng hay thân xanh?

Sự khác nhau về hương vị

Hai loại rau này tuy cùng là cải thảo nhưng lại có hương vị khác nhau. Mùi vị của cải thảo trắng và xanh khác nhau do hàm lượng nước của chúng khác biệt. Cải thảo trắng chứa nhiều nước hơn nhưng lại chứa một lượng nhỏ chất xơ thô nên có vị mềm hơn. Có rất nhiều cách để chế biến món cải thảo này như xào, trộn dấm, muối chua… Tóm lại là ăn vừa miệng hơn cả.

Cải thảo có màu xanh lá cây xen lẫn màu trắng chứa ít nước và nhiều sợi thô hơn nên có độ dai chắc hơn. Nó thường sử dụng để nấu canh hay các món hầm với xương.

Thời gian bảo quản

Do hàm lượng chất xơ của cả 2 loại cải thảo có sự chênh lệch nhất định dẫn đến thành phần nước bên trong của cả 2 cũng khác nhau nên thời gian bảo quản cũng sẽ khác nhau. Cải thảo trắng với lượng nước cao nên chúng nhanh thối rữa và bị nhũn, chỉ sử dụng trong khoảng 10 ngày.

Còn đối với cải thảo xanh có lượng nước ít nên có thể bảo quản lâu hơn, tối đa lên đến 4-5 tháng. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng lâu dài thì nên cân nhắc đến loại cải thảo xanh sẽ tốt hơn.

Món ngon với cải thảo

Canh cải thảo tôm khô

Tôm khô chế biến an toàn, giữ nguyên dưỡng chất đem rửa sạch cho vào nồi nước thêm một chút gừng đun sôi để nước có mùi vị của tôm. Cải thảo rửa sạch để ráo nước và chẻ dọc thân cải thảo và cắt khúc khoảng 10cm sao cho vừa ăn. Khi đã có nước dùng bạn hãy cho rau cải thảo vào đun sôi tới chín và nêm gia vị vừa ăn.

Món ngon từ cải thảo – canh cải thảo tôm khô (Nguồn: cookpad.com)

Cách làm kim chi với cải thảo

Một trong những món ăn từ cải thảo mà nhiều người có thể chế biến hiện nay đó là món kim chi. Những món ăn được chế biến từ kim chi ngon miệng, dễ làm luôn cung cấp cho gia đình bạn nhiều chất dinh dưỡng mà bạn sẽ có nhiều cách để chế biến ngay tại nhà thay vì ra cửa hàng để mua. Cải thảo bạn chỉ cần rửa sạch cắt đôi rồi rắc thêm một ít muối lên các bẹ cải thảo cho ngấm đều. Sau khoảng 30 phút bạn lấy rửa sạch và để ráo nước.

Bột nếp cho vào nồi khuấy đều và nấu thành phần nước sốt. Để món kim chi ngon thì bạn nên thêm những gia vị như tỏi, hành lá, hẹ, cà rốt, táo hoặc lê. Tất cả các nguyên liệu này bạn hãy xay nhuyễn, sau đó trộn đều các hỗn hợp với cải thảo là sơ chế sẵn. Cuộn kim chi cải thảo thành cuộn tròn rồi bỏ vào hộp đậy kín. Sau khoảng 2 – 3 ngày kim chi chín là có thể dùng và hãy bảo quản trong tủ lạnh để ăn dần. Nếu bạn bận rộn, không có thời gian làm hay mình làm chưa được ngon thì có thể mua kim chi chuẩn vị của những đơn vị uy tín.

Cách làm kim chi với cải thảo thơm ngon tại nhà (Nguồn: nhahangquangon.com)

Canh kim chi cải thảo thịt bò

Một trong những món ngon với cải thảo đơn giản mà bạn có thể chế biến cho gia đình thưởng thức đó là món canh kim chi cải thảo thịt bò. Để món ăn này trở nên ngon thì ngoài nguyên liệu chính là kim chi và thịt bò thì bạn hãy thêm nấm kim châm, đậu phụ, cần tây, cá cơm khô cùng các gia vị sẵn có trong bếp.

Lựa chọn thịt bò tươi, sáng màu, được nuôi sạch, chế biến vệ sinh đem cắt miếng vừa ăn rồi ướp với các gia vị để khoảng 10 phút cho ngấm. Nấm kim châm rửa sạch, cần tây cắt khúc, hành tím và tỏi băm nhuyễn. Thịt bò bạn cho vào nồi lẩu điện và xào tới khi thịt chín tới. Kim chi, hành tây cùng phần nước luộc cá, tương ớt vào nồi đun sôi rồi cho kim chi cùng cần tây vào và nên gia vị tùy khẩu vị. Tiếp đến, cho nấm và đậu phụ nấu sôi khoảng 5 phút là được. Nếu muốn ăn cay thì bạn có thể thêm ớt.

Canh kim chi cải thảo thịt bò nóng hổi cho ngày se lạnh (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

