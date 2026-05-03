Cách nấu canh cá rô siêu ngon giải ngán sau kỳ nghỉ lễ

1. Bí quyết chọn nguyên liệu nấu canh cá rô

Chọn cá rô đồng

Nên chọn cá rô đồng (loại cá nhỏ, mình dày, màu hơi vàng hoặc xám đen) sẽ thơm ngon và chắc thịt hơn cá rô phi nuôi. Chọn những con cá còn sống, bơi khỏe, vảy bóng và không có vết xước trên thân. Cá tầm 2 - 3 ngón tay là độ lớn vừa phải để thịt dai và không quá nhiều xương dăm cứng.

Về mặt dinh dưỡng, cá rô cung cấp lượng lớn protein dễ hấp thụ, canxi và các khoáng chất như phốt pho, sắt. Đây là nguồn đạm sạch, ít béo, rất phù hợp khi muốn thanh lọc cơ thể sau chuỗi ngày ăn đồ chiên rán.

Cách chọn rau cải

Rau cải xanh (hoặc cải canh) là loại rau hợp vị số một với cá rô. Nên chọn loại cải còn non, lá xanh tươi, không bị sâu hay dập nát. Cải non sẽ giúp nước canh ngọt và có vị đắng nhẹ dễ chịu, không bị xơ.

Rau cải xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin C, K và các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm chứng đầy hơi, khó tiêu và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Gia vị đi kèm

Đừng quên gừng tươi và hành khô. Gừng không chỉ khử mùi tanh của cá mà còn là chất dẫn giúp món ăn thêm ấm bụng, cân bằng tính hàn của rau và cá.

2. Cách chế biến canh cá rô rau cải thơm ngon chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế cá và lấy thịt

Cá rô sau khi mua về cần làm sạch vảy, bỏ mang và ruột. Để khử mùi tanh nên xát cá với muối và gừng băm nhỏ, sau đó rửa sạch lại bằng nước. Đun sôi một nồi nước với vài lát gừng và hành tím đập dập, cho cá vào luộc chín tới.

Mẹo nhỏ: Không nên luộc cá quá kỹ sẽ khiến thịt bị nát. Khi cá vừa chín, vớt ra để nguội rồi khéo léo gỡ lấy phần thịt nạc, loại bỏ xương.

Bước 2: Giã xương lấy nước cốt

Đây là bước tạo nên vị ngọt sâu cho nước dùng, phần đầu và xương cá sau khi lọc cho vào cối giã nát, hòa với nước luộc cá rồi lọc qua rây để lấy nước cốt trong, bỏ bã xương.

Bước 3: Xào thịt cá

Phi thơm hành khô với một chút dầu ăn, cho phần thịt cá đã lọc vào xào săn cùng chút nước mắm, tiêu và hạt nêm. Bước này giúp thịt cá đậm đà, thơm phức và không bị vỡ khi cho vào canh.

Bước 4: Nấu canh

Đun sôi lại nước cốt cá. Khi nước sôi bùng, cho rau cải đã cắt nhỏ vào. Khi rau vừa chín tới, đổ phần thịt cá đã xào vào nồi, thêm vài sợi gừng thái chỉ. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp ngay để rau giữ được màu xanh và độ giòn.

Lưu ý: Một bát canh cá rô đạt chuẩn phải có nước dùng trong, ngọt thanh và thơm nức mùi gừng. Thịt cá trắng, bùi béo nổi bật trên nền xanh mướt của rau cải. Canh cá rô có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc nấu bánh đa. Nước canh ngọt thanh chan cùng cơm, ăn kèm với thịt cá rô xào đậm đà giúp bữa cơm trở nên nhẹ nhàng, dễ tiêu nhưng vẫn đủ chất. Nếu nấu với bánh đa nên thêm một ít hành phi vàng và thì là sẽ làm dậy mùi thơm đặc trưng rất hấp dẫn.